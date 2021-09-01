К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен

К концу года цены на сырье и продукцию металлургических компаний снизятся.

Об этом пишет издание МинПром в статье "Стальное окно инвестиций".

Как отмечается в статье, уже во втором полугодии-2021 мы наблюдаем ценовую стабилизацию по большинству позиций стального передела. Инерционно все еще движутся вверх цены на первичное сырье – ЖРС и коксующиеся угли, тогда как котировки на заготовку, слябы, катанку, похоже, достигли своих пиков в мае-июне и теперь попытаются как можно дольше продержаться на этом высоком плато.

Национальный банк Украины в своем свежем инфляционном отчете (за июль 2021 г.) предполагает, что к концу года усредненные цены на сталь опустятся до уровня 600 долл/тонну, тогда как сейчас он выше 700 долл/тонну. ГП "Укрпромвнешэкспертиза" констатирует, что на начало августа цены снизились практически на всех региональных рынках сталелитейного сырья. Например, в Азии котировки передельного чугуна находятся в диапазоне 580-590 долл/тонну CIF. Цены просели под влиянием снижающихся котировок стального лома и высоких запасов чугуна на складах у импортеров, а также ослабления спроса на плоский прокат.

По мнению аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Юрия Добровольского, ожидается дальнейшее снижение стоимости чугуна и лома и вялый спрос на готовый прокат, однако не стоит ждать существенного удешевления.

Стоит отметить, что ранее аналитики Bank of America (BofA) предупредили, что во второй половине 2021 года цены на сталь начнут резко снижаться. Более того, в банке сложившуюся на рынке стали ценовую ситуацию назыали "пузырем, который может лопнуть в любой момент". В свою очередь в FocusEconomics прогнозируют, что сталь в Европе и США уже к концу текущего года снизятся на 18,5%.