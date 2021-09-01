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Новости Экономика
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металлургия (443) цены (2280)

К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен

Новости Цензор.НЕТ Экономика

К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен

К концу года цены на сырье и продукцию металлургических компаний снизятся.

Об этом пишет издание МинПром в статье "Стальное окно инвестиций".

Как отмечается в статье, уже во втором полугодии-2021 мы наблюдаем ценовую стабилизацию по большинству позиций стального передела. Инерционно все еще движутся вверх цены на первичное сырье – ЖРС и коксующиеся угли, тогда как котировки на заготовку, слябы, катанку, похоже, достигли своих пиков в мае-июне и теперь попытаются как можно дольше продержаться на этом высоком плато.

Национальный банк Украины в своем свежем инфляционном отчете (за июль 2021 г.) предполагает, что к концу года усредненные цены на сталь опустятся до уровня 600 долл/тонну, тогда как сейчас он выше 700 долл/тонну. ГП "Укрпромвнешэкспертиза" констатирует, что на начало августа цены снизились практически на всех региональных рынках сталелитейного сырья. Например, в Азии котировки передельного чугуна находятся в диапазоне 580-590 долл/тонну CIF. Цены просели под влиянием снижающихся котировок стального лома и высоких запасов чугуна на складах у импортеров, а также ослабления спроса на плоский прокат.

По мнению аналитика "Укрпромвнешэкспертизы" Юрия Добровольского, ожидается дальнейшее снижение стоимости чугуна и лома и вялый спрос на готовый прокат, однако не стоит ждать существенного удешевления.

Стоит отметить, что ранее аналитики Bank of America (BofA) предупредили, что во второй половине 2021 года цены на сталь начнут резко снижаться. Более того, в банке сложившуюся на рынке стали ценовую ситуацию назыали "пузырем, который может лопнуть в любой момент". В свою очередь в FocusEconomics прогнозируют, что сталь в Европе и США уже к концу текущего года снизятся на 18,5%.
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Топ комментарии
+4
Отже алігархи будуть отримувати не над-над прибутки, а лише над прибутки? А український бюджет буде отримувати не дулю з маком, а лише пів дулі з маком?
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01.09.2021 16:30
+2
Хто в нас головні металурги, Ахмєт, Бєня та Пінчук?
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01.09.2021 16:10
+2
Наоборот. Конкуренция в цене металла возрастает. А прибыля Ахметов терять не хочет.
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01.09.2021 16:16
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Ничего, налогоплательщики все компенсируют, а то кто-то не сможет купить второй замок царя Леопольда К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен - Цензор.НЕТ 3335 К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен - Цензор.НЕТ 3344
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01.09.2021 16:02 Ответить
Отже алігархи будуть отримувати не над-над прибутки, а лише над прибутки? А український бюджет буде отримувати не дулю з маком, а лише пів дулі з маком?
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01.09.2021 16:30 Ответить
А что вы так о бюджете печетесь? Вы причастны к его разворовыванию? Что понту от поступлений в бюджет при полном отсутствии бюджетной политики в стране? Посчитайте сколько за семь лет поступило в бюджет от 1,5% военного налога и подумайте куда эти деньги делись. Явно не на парад?)))
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01.09.2021 20:33 Ответить
ух,
слава Богу не с железным хвеликсом...и метеоритом!
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01.09.2021 16:05 Ответить
Может тогда о запрете экспорта металлолома ныть перестанут.
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01.09.2021 16:09 Ответить
Наоборот. Конкуренция в цене металла возрастает. А прибыля Ахметов терять не хочет.
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01.09.2021 16:16 Ответить
Так а сейчас тогда чего ноют, если прибыль растет?
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01.09.2021 16:17 Ответить
Прибыль, она такая, её всегда мало.
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01.09.2021 17:42 Ответить
Давайте перестанем. Пусть турки свою металлургию нашим ломом поддерживают, а мы у турок потом металл купим за их-же кредиты. Как в случае с французкими электровозами. Сами все "айтишниками" в коментах на Цензоре заделаемся, а промышленность с экономикой угробим окончательно. Чего мелочиться-то???)))
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01.09.2021 20:37 Ответить
Ну так поддерживайте металлургию кто вам не даёт? Продайте все что у вас есть отвезите на завод к Пинчука или Ахметова, отдайте им все это бесплатно и работайте там за миску баланды. Другие так работать не будут, идиотов больше не будет, у турков, если дешевле, будут металл покупать а не сдавать все свои накопления на дворцы для олигархов и работать как вы за баланду.
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02.09.2021 08:30 Ответить
Хто в нас головні металурги, Ахмєт, Бєня та Пінчук?
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01.09.2021 16:10 Ответить
Ахметка - рука
Страна - бутылка
ах да, а народ - .... ...ээээээ, ну скажем так - то что любят ватники, ну, часть тела то......
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01.09.2021 16:14 Ответить
Отличный пример современного интеллекта - интеллекта улитки, причем без панциря - слизняка. Таким и реформ образования не нужно - уже "отреформированы" в ту часть тела, о которой и говорят постоянно.)))
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01.09.2021 20:39 Ответить
вот вот - я посмеялся, а вы воспринял это как то шо я не могу взорвать подстанцию как в Непале вроде мужики сделали(не могу, ибо не знаю как обращаться с ВВ)
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02.09.2021 09:46 Ответить
Бодька нагребний хоче вашу квартиру!
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01.09.2021 16:18 Ответить
Скорей бы. Может хоть металл опустится с облаков до разумных цен. Хорошо бы еще на дерево цены упали. Ато загнули цены на 100% за год как помешались все
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01.09.2021 16:35 Ответить
Чтоб на дерево цена упала, нужно Карпаты заново засаживать, да и черниговщину с полтавщиной. Потому и цены такие, что через "прокладки" все гонят и наценки делают по импортным аналогам. Все по дикому капитализму, а правительство руки умыло и от контроля отказалось.
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01.09.2021 20:42 Ответить
Зачем было поднимать цены на металл для внутреннего потребителя? Глупая власть ,которая ещё будет компенсировать убытки олигархов, Франция выпускает 16% металла по сравнению с Украиной и им хвата сырья на машиностроение и другое, а в Украине дефицит энергоресурсов и ещё терпит аппетиты олигархов.
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01.09.2021 16:36 Ответить
Ээээ.... Цены на металл всегда зависят от рынка. ВСЕГДА. Они не внутренние и внешние. Они общие по миру.
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01.09.2021 22:54 Ответить
Если привязать к зарплате ,которая не общая по Миру.
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02.09.2021 16:38 Ответить
сразу завоют зеля клоун спасай нас мы страну кормим. что цена х4 9 месяцев продержалась и куда пошел етот гешефт уже никто вспоминать не будет
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01.09.2021 17:09 Ответить
увага всім пенсіонерам, індексація відкладається на невизначений термін.
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01.09.2021 18:41 Ответить
Когда кипишь ценовой закончится и начнется обвал цен на ресурсы, вот тогда клоуны прозреют, ведь бюджет страны также обвалится. Мы уже не потянем даже функции сырьевого придатка, так как цены нужно будет компенсировать валом, оборотом, а мощностей и трудовых ресурсов в стране уже катастрофическая нехватка.
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01.09.2021 20:45 Ответить
Так потому что так всегда было. Рост цен на сталь и руду всегда конечный, потом идёт падение. А у нас сразу бегут те, которые "отнять и поделить".
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01.09.2021 22:46 Ответить
ЕСЛИ ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЕТАЛЛА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТРЕТИЙ МАЙДАН !!!
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02.09.2021 01:17 Ответить
 
 