До кінця року металурги зіткнуться з неминучим падінням цін

До кінця року ціни на сировину і продукцію металургійних компаній знизяться.

Про це пише видання МінПром у статті "Сталеве вікно інвестицій".

Як наголошується в статті, вже в другому півріччі-2021 ми спостерігаємо цінову стабілізацію щодо більшості позицій сталевого переділу. Інерційно все ще рухаються вгору ціни на первинну сировину - ЗРС і коксівне вугілля, тоді як котирування на заготовку, сляби, катанку, схоже, досягли своїх піків у травні-червні і тепер спробують якомога довше протриматися на цьому високому плато.

Національний банк України в своєму свіжому інфляційному звіті (за липень 2021 г.) прогнозує, що до кінця року усереднені ціни на сталь опустяться до рівня 600 дол/тонну, тоді як зараз він вище 700 дол/тонну. ДП "Укрпромзовнішекспертиза" констатує, що на початок серпня ціни знизилися практично на всіх регіональних ринках сталеливарної сировини. Наприклад, в Азії котирування передільного чавуну перебувають у діапазоні 580-590 дол/тонну CIF. Ціни просіли під впливом знижуються котирувань сталевого брухту і високих запасів чавуну на складах в імпортерів, а також ослаблення попиту на плоский прокат.

На думку аналітика "Укрпромзовнекспертизи" Юрія Добровольського, очікується подальше зниження вартості чавуну та брухту і млявий попит на готовий прокат, проте не варто чекати істотного здешевлення.

Варто зазначити, що раніше аналітики Bank of America (BofA) попередили, що в другій половині 2021 року ціни на сталь почнуть різко знижуватися. Більш того, в банку цінову ситуацію, що склалася на ринку, називають "бульбашкою, яка може тріснути в будь-який момент". У свою чергу в FocusEconomics прогнозують, що сталь у Європі та США вже до кінця поточного року знизиться на 18,5%.