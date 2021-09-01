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Новини Економіка
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металургія (318) ціни (680)

До кінця року металурги зіткнуться з неминучим падінням цін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

До кінця року металурги зіткнуться з неминучим падінням цін

До кінця року ціни на сировину і продукцію металургійних компаній знизяться.

Про це пише видання МінПром у статті "Сталеве вікно інвестицій".

Як наголошується в статті, вже в другому півріччі-2021 ми спостерігаємо цінову стабілізацію щодо більшості позицій сталевого переділу. Інерційно все ще рухаються вгору ціни на первинну сировину - ЗРС і коксівне вугілля, тоді як котирування на заготовку, сляби, катанку, схоже, досягли своїх піків у травні-червні і тепер спробують якомога довше протриматися на цьому високому плато.

Національний банк України в своєму свіжому інфляційному звіті (за липень 2021 г.) прогнозує, що до кінця року усереднені ціни на сталь опустяться до рівня 600 дол/тонну, тоді як зараз він вище 700 дол/тонну. ДП "Укрпромзовнішекспертиза" констатує, що на початок серпня ціни знизилися практично на всіх регіональних ринках сталеливарної сировини. Наприклад, в Азії котирування передільного чавуну перебувають у діапазоні 580-590 дол/тонну CIF. Ціни просіли під впливом знижуються котирувань сталевого брухту і високих запасів чавуну на складах в імпортерів, а також ослаблення попиту на плоский прокат.

На думку аналітика "Укрпромзовнекспертизи" Юрія Добровольського, очікується подальше зниження вартості чавуну та брухту і млявий попит на готовий прокат, проте не варто чекати істотного здешевлення.

Варто зазначити, що раніше аналітики Bank of America (BofA) попередили, що в другій половині 2021 року ціни на сталь почнуть різко знижуватися. Більш того, в банку цінову ситуацію, що склалася на ринку, називають "бульбашкою, яка може тріснути в будь-який момент". У свою чергу в FocusEconomics прогнозують, що сталь у Європі та США вже до кінця поточного року знизиться на 18,5%.
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Топ коментарі
+4
Отже алігархи будуть отримувати не над-над прибутки, а лише над прибутки? А український бюджет буде отримувати не дулю з маком, а лише пів дулі з маком?
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01.09.2021 16:30
+2
Хто в нас головні металурги, Ахмєт, Бєня та Пінчук?
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01.09.2021 16:10
+2
Наоборот. Конкуренция в цене металла возрастает. А прибыля Ахметов терять не хочет.
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01.09.2021 16:16
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Ничего, налогоплательщики все компенсируют, а то кто-то не сможет купить второй замок царя Леопольда К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен - Цензор.НЕТ 3335 К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен - Цензор.НЕТ 3344
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01.09.2021 16:02 Відповісти
Отже алігархи будуть отримувати не над-над прибутки, а лише над прибутки? А український бюджет буде отримувати не дулю з маком, а лише пів дулі з маком?
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01.09.2021 16:30 Відповісти
А что вы так о бюджете печетесь? Вы причастны к его разворовыванию? Что понту от поступлений в бюджет при полном отсутствии бюджетной политики в стране? Посчитайте сколько за семь лет поступило в бюджет от 1,5% военного налога и подумайте куда эти деньги делись. Явно не на парад?)))
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01.09.2021 20:33 Відповісти
ух,
слава Богу не с железным хвеликсом...и метеоритом!
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01.09.2021 16:05 Відповісти
Может тогда о запрете экспорта металлолома ныть перестанут.
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01.09.2021 16:09 Відповісти
Наоборот. Конкуренция в цене металла возрастает. А прибыля Ахметов терять не хочет.
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01.09.2021 16:16 Відповісти
Так а сейчас тогда чего ноют, если прибыль растет?
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01.09.2021 16:17 Відповісти
Прибыль, она такая, её всегда мало.
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01.09.2021 17:42 Відповісти
Давайте перестанем. Пусть турки свою металлургию нашим ломом поддерживают, а мы у турок потом металл купим за их-же кредиты. Как в случае с французкими электровозами. Сами все "айтишниками" в коментах на Цензоре заделаемся, а промышленность с экономикой угробим окончательно. Чего мелочиться-то???)))
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01.09.2021 20:37 Відповісти
Ну так поддерживайте металлургию кто вам не даёт? Продайте все что у вас есть отвезите на завод к Пинчука или Ахметова, отдайте им все это бесплатно и работайте там за миску баланды. Другие так работать не будут, идиотов больше не будет, у турков, если дешевле, будут металл покупать а не сдавать все свои накопления на дворцы для олигархов и работать как вы за баланду.
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02.09.2021 08:30 Відповісти
Хто в нас головні металурги, Ахмєт, Бєня та Пінчук?
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01.09.2021 16:10 Відповісти
Ахметка - рука
Страна - бутылка
ах да, а народ - .... ...ээээээ, ну скажем так - то что любят ватники, ну, часть тела то......
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01.09.2021 16:14 Відповісти
Отличный пример современного интеллекта - интеллекта улитки, причем без панциря - слизняка. Таким и реформ образования не нужно - уже "отреформированы" в ту часть тела, о которой и говорят постоянно.)))
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01.09.2021 20:39 Відповісти
вот вот - я посмеялся, а вы воспринял это как то шо я не могу взорвать подстанцию как в Непале вроде мужики сделали(не могу, ибо не знаю как обращаться с ВВ)
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02.09.2021 09:46 Відповісти
Бодька нагребний хоче вашу квартиру!
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01.09.2021 16:18 Відповісти
Скорей бы. Может хоть металл опустится с облаков до разумных цен. Хорошо бы еще на дерево цены упали. Ато загнули цены на 100% за год как помешались все
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01.09.2021 16:35 Відповісти
Чтоб на дерево цена упала, нужно Карпаты заново засаживать, да и черниговщину с полтавщиной. Потому и цены такие, что через "прокладки" все гонят и наценки делают по импортным аналогам. Все по дикому капитализму, а правительство руки умыло и от контроля отказалось.
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01.09.2021 20:42 Відповісти
Зачем было поднимать цены на металл для внутреннего потребителя? Глупая власть ,которая ещё будет компенсировать убытки олигархов, Франция выпускает 16% металла по сравнению с Украиной и им хвата сырья на машиностроение и другое, а в Украине дефицит энергоресурсов и ещё терпит аппетиты олигархов.
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01.09.2021 16:36 Відповісти
Ээээ.... Цены на металл всегда зависят от рынка. ВСЕГДА. Они не внутренние и внешние. Они общие по миру.
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01.09.2021 22:54 Відповісти
Если привязать к зарплате ,которая не общая по Миру.
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02.09.2021 16:38 Відповісти
сразу завоют зеля клоун спасай нас мы страну кормим. что цена х4 9 месяцев продержалась и куда пошел етот гешефт уже никто вспоминать не будет
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01.09.2021 17:09 Відповісти
увага всім пенсіонерам, індексація відкладається на невизначений термін.
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01.09.2021 18:41 Відповісти
Когда кипишь ценовой закончится и начнется обвал цен на ресурсы, вот тогда клоуны прозреют, ведь бюджет страны также обвалится. Мы уже не потянем даже функции сырьевого придатка, так как цены нужно будет компенсировать валом, оборотом, а мощностей и трудовых ресурсов в стране уже катастрофическая нехватка.
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01.09.2021 20:45 Відповісти
Так потому что так всегда было. Рост цен на сталь и руду всегда конечный, потом идёт падение. А у нас сразу бегут те, которые "отнять и поделить".
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01.09.2021 22:46 Відповісти
ЕСЛИ ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЕТАЛЛА НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ТРЕТИЙ МАЙДАН !!!
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02.09.2021 01:17 Відповісти
 
 