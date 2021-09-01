РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11458 посетителей онлайн
Новости Экономика
2 488 23
инвестиции (1140) металлургия (443)

Украинским металлургам придется инвестировать дополнительную прибыль в развитие производства

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украинским металлургам придется инвестировать дополнительную прибыль в развитие производства

Украинским металлургическим компаниям придется вкладывать в развитие производства и интенсивное "озеленение" полученные дополнительные средства от реализации своей продукции.

Об этом пишет издание МинПром в статье "Стальное окно инвестиций".

По данным Минэкономразвития, за 5 первых месяцев 2021 г. отечественные предприятия ГМК увеличили доходы от экспорта черных металлов на 49,2% (до 4,9 млрд долл), а от экспорта ЖРС – вдвое (до 3,1 млрд долл).

Как известно, в июле Еврокомиссия представила механизм применения так называемого углеродного налога – Control Border Adjustment Mechansim (CBAM), которым будет облагаться вся поставляемая на рынок ЕС продукция, чье производство оставляет заметный углеродный след. Украинским экспортерам стали это грозит грандиозными потерями, если ничего не предпринимать. По мнению заместителя директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергея Поважнюка, CBAM может обернуться для украинской металлургической отрасли потерями даже до 1 млрд евро в год. Возможность ввести свой аналог CBAM уже рассматривают и в Соединенных Штатах. В итоге все это может вылиться в новую цепную реакцию торговых ограничений.

Стоит отметить, что крупнейший металлургический холдинг страны – "Метинвест" – недавно сообщил, что ищет площадку под строительство нового комплекса, который будет включать два модуля прямого восстановления железа (DRI), две электропечи и две МНЛЗ. Применение подобных технологий позволить снизить воздействие стального производства на окружающую среду. Стоимость этого проекта гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков оценил в 3,5-4 млрд долл.

Но если об этом строительстве говорится в среднесрочной перспективе, то целый ряд экологических инициатив холдинг осуществляет на своих предприятиях уже сейчас. В частности, речь идет о реконструкции газоочистных сооружений на домнах №4 и 5 Мариупольского меткомбината им. Ильича, системы газоочистки кислородных конвертеров на "Азовстали" и замене газоочистного оборудования обжиговой печи Lurgi 552-A на Северном ГОКе. Также планируется завершить реконструкции аглофабрики ММК Ильича. В целом исключительно в экологические проекты "Метинвест" в течение 4 ближайших лет намерен инвестировать около 0,5 млрд долл. Но при этом ведь никто не отменял и текущих производственных инноваций, которые также требуют солидных капиталовложений. Одна из самых масштабных задач – строительство на комбинате Ильича цеха холодной прокатки общей стоимостью более 1 млрд долл.

Декарбонизационный уклон просматривается в планах лидера украинской горной добычи – группы Ferrexpo. В июле она похвасталась полугодовой чистой прибылью в 661,43 млн долл, что в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие-2020. Группа уже начала подписывать предварительные договора с поставщиками оборудования, чтобы к 2024 г. нарастить объемы переработки железной руды с 30-35 млн тонн до 50 млн тонн в год. По предварительным оценкам, обойдется это примерно в 0,5 млрд долл. При этом Ferrexpo делает ставку на выпуск DR-окатышей, ожидая прогрессирующего спроса на этот продукт, поскольку выплавка стали из них генерирует меньше выбросов парниковых газов.

Как отмечает издание, в современном мире экологичность производства становится таким же фактором конкурентоспособности, как и его эффективность. Поэтому инвестиции в "зеленую" металлургию актуальны как никогда. Особенно в такие тучные годы, как 2021-й. Каждый доллар, вложенный сегодня, позволит сэкономить два в будущем. И легче пережить времена, когда рыночная конъюнктура не будет настолько благосклонна к сталепроизводителям.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Все лучше,чем покупать новые виллы и замки в Европе.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:32
+3
Обещать еще не значит что женится. Олигофрены ни копейки со своего кармана не вложат в новое производство. Как всегда или только пообещают или начнут выбивать деньги из бюджета тоесть из наших карманов
показать весь комментарий
01.09.2021 18:47
+1
Чому ахметов не хоче закупити металобрухт у т.васадзе в запоріжжі без посередників підтримає свого виробника, вся Україна купляє,підтримує свій автопром і бази металобрухту.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все лучше,чем покупать новые виллы и замки в Европе.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:32 Ответить
За 5 місяців 8 млрд баксів чистого прибутку. Молодці. А скільки заплатили податків?
показать весь комментарий
01.09.2021 18:54 Ответить
Напевно, галавному мєнталургу треба продати палаци в Франції, Лондоні,
Швейцарії, ітп....
Нє??
🤑
показать весь комментарий
01.09.2021 18:39 Ответить
Не.
Они металлолом задаром получать будут. Тут (на цензоре) вой каждый день в статьях стоит, что нужно запретить вывоз лома, чтоб не платить за него.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:27 Ответить
Чому ахметов не хоче закупити металобрухт у т.васадзе в запоріжжі без посередників підтримає свого виробника, вся Україна купляє,підтримує свій автопром і бази металобрухту.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:40 Ответить
потому что Васадзе уже давно не выпускает металлолом и ничего у него Украина не покупает. Сейчас только стал бомжей на работу зазывать, потому что надеялся "жигулям" колеса привинчивать, но и то там что-то не срастается у него.)))
показать весь комментарий
01.09.2021 20:49 Ответить
Тобто 20 років українці підтримували грузина як свого виробника для того щоб тепер підтримувати ахмєтова металобрухтом а автопром так і не зберегли.
показать весь комментарий
01.09.2021 20:57 Ответить
Обещать еще не значит что женится. Олигофрены ни копейки со своего кармана не вложат в новое производство. Как всегда или только пообещают или начнут выбивать деньги из бюджета тоесть из наших карманов
показать весь комментарий
01.09.2021 18:47 Ответить
Все правильно, тільки олігофренами виглядають не олігархи-"металурги", а ті, хто заніс їх у владу на руках, голосуючи за їхню маріонетку.
показать весь комментарий
01.09.2021 19:54 Ответить
Олигофрены это те, кто экономику не изучал и не знаком о товарообороте и прочих прописных истинах. Почему-то в других странах бюджет инвестирует свои производства, понимая что деньги вернутся товаром и налогами с рабочей силы, а у нас только доморощенные эксперды, которые даже свои налоги и доход посчитать не могут.)))
показать весь комментарий
01.09.2021 20:52 Ответить
Ахметов за пів року заробив на металі і руді 2,5 мільярди доларів може вже пора вкладати гроші в модернізацію ? але де там вони цього не хочуть розуміти ,
показать весь комментарий
01.09.2021 18:54 Ответить
А вы хоть понимаете значение модернизации и инвестирования? В любом производстве есть куча пунктов и составляющих. Там заложены и доходная часть и расходная. Это экономика и она подчиняется законам, а не чьим-то желаниям. Так вот металлургия, одна из немногих выживающих отраслей, которая наиболее инвестируема в нынешних условиях и это внутренние инвестиции, так-же и в модернизацию. Читайте новости.
показать весь комментарий
01.09.2021 20:56 Ответить
Стоооп! Наростити прибуток!!!! Дехто - вдвічі! Тоді яка проблема в тому, щоб збільшити закупівель ціну на металобрухт і ринковими і конкурентним методами запобігти його експорту????!!!
показать весь комментарий
01.09.2021 18:54 Ответить
Вот! Вы видите, что в последнее время повышенное внимание к металлургии. На Цензоре по 2-3 статьи в день, как всё будет плохо, если... Ну, например если металлолом продолжат вывозить. Честно говоря, меня это как-то тревожит... Не спроста это весь шум. А вот к чему бы это- не знаю.
показать весь комментарий
01.09.2021 18:54 Ответить
Откуда там прибыль, когда Ахметка продаёт сам себе в оффшор за себестоимость +1%.
А уже оттуда торгует по-полной. А из этих 1% "прибыли" налоги платит... Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва - Цензор.НЕТ 277
показать весь комментарий
01.09.2021 19:01 Ответить
Есть рыночные цены, все торгуют согласно котировкам и фьючерсам. Даже Ахметка. Какие офшоры? Кто у него будет покупать металл дороже и зачем?
показать весь комментарий
01.09.2021 23:07 Ответить
Федя- ты не понял. Если металл стОит допустим 1000 $ за тонну, то он его так и продаёт, а в Украине показывает 400. Вот на эти 600 прОцентов он и живёт. Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва - Цензор.НЕТ 4862
показать весь комментарий
02.09.2021 06:08 Ответить
Нехай інвестують.
Ці кровосісі, як казав їхній корєш Коля Азіров, збагатіли за останні пару років нещадної зе-боротьби з олігархами ледь не в два рази.
показать весь комментарий
01.09.2021 19:51 Ответить
Можно относиться к ним как угодно, но это едва ли не единственная отрасль, за исключением с/х, где деньги инвестируются.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:08 Ответить
Естественно прийдется, ведь помощи от государства ждать не приходится. Это только лопухи ведутся на лозунг "Мы цэ Европа". На самом деле Европпа инвестирует в свою металлургию триллионы евро, в то время как наши "кассиры" из квартала не только копейку зажали, но еще и пытаются налогами металлургов задавить.
показать весь комментарий
01.09.2021 20:59 Ответить
Хоть кто-то этих ********* в плохом смысле слова заставит модернизировать производство.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:14 Ответить
Ферроэкспо это Костя Жеваго. Живёт себе за границей. Копает ещё один громадный карьер, отключает Эл энергию и уничтожает села. Кременчуг и Комсомольск возле которых его ямы дают план по раковым опухолям в Полтавской области. Костик в Британии если не ошибаюсь, экология ему пофиг. Банк Финансы и Кредит, завод КрАЗ разворовал.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:38 Ответить
Если клоуны, конечно, не придумают ещё парочку новых налогов. Тогда всё равно всё туда уйдёт, а дальше по карманам наших чинуш
показать весь комментарий
01.09.2021 23:05 Ответить
 
 