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Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва

Українським металургійним компаніям доведеться вкладати в розвиток виробництва та інтенсивне "озеленення" отримані додаткові кошти від реалізації своєї продукції.

Про це пише видання МінПром у статті "Сталеве вікно інвестицій".

За даними Мінекономрозвитку, за 5 перших місяців 2021 р вітчизняні підприємства ГМК збільшили доходи від експорту чорних металів на 49,2% (до 4,9 млрд дол), а від експорту ЗРС - удвічі (до 3,1 млрд дол).

Як відомо, в липні Єврокомісія представила механізм застосування так званого вуглецевого податку - Control Border Adjustment Mechansim (CBAM), яким буде обкладатися вся продукція, що поставляється на ринок ЄС, виробництво якої залишає помітний вуглецевий слід. Українським експортерам сталі це загрожує грандіозними втратами, якщо нічого не робити. На думку заступника директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Сергія Поважнюка, CBAM може обернутися для української металургійної галузі втратами навіть до 1 млрд євро на рік. Можливість ввести свій аналог CBAM уже розглядають і в Сполучених Штатах. У підсумку все це може вилитися в нову ланцюгову реакцію торгових обмежень.

Варто зазначити, що найбільший металургійний холдинг країни - "Метінвест" - недавно повідомив, що шукає майданчик під будівництво нового комплексу, який включатиме два модулі прямого відновлення заліза (DRI), дві електропечі та дві МБЛЗ. Застосування подібних технологій дозволити мінімізувати можливі перешкоди для сталевого виробництва на навколишнє середовище. Вартість цього проєкту гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков оцінив у 3,5-4 млрд дол.

Але якщо про це будівництво йдеться в середньостроковій перспективі, то цілу низку екологічних ініціатив холдинг здійснює на своїх підприємствах вже зараз. Зокрема, йдеться про реконструкцію газоочисних споруд на домнах №4 та 5 Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча, систему газоочистки кисневих конвертерів на "Азовсталі" і заміну газоочисного устаткування обпалювальної печі Lurgi 552-A на Північному ГЗК. Також планується завершити реконструкцію аглофабрики ММК Ілліча. В цілому виключно в екологічні проєкти "Метінвест" протягом 4 найближчих років має намір інвестувати близько 0,5 млрд дол. Але при цьому ніхто не відміняв і поточних виробничих інновацій, які також вимагають солідних капіталовкладень. Одне з наймасштабніших завдань - будівництво на комбінаті Ілліча цеху холодної прокатки загальною вартістю понад 1 млрд дол.

Декарбонізаційний ухил проглядається в планах лідера української гірської видобутку - групи Ferrexpo. У липні вона похвалилася піврічним чистим прибутком у 661,43 млн дол, що в 2,1 раза більше, ніж за перше півріччя-2020. Група вже почала підписувати попередні договори з постачальниками обладнання, щоб до 2024 р наростити обсяги переробки залізної руди з 30-35 млн тонн до 50 млн тонн на рік. За попередніми оцінками, обійдеться це приблизно в 0,5 млрд дол. При цьому Ferrexpo робить ставку на випуск DR-окатишів, чекаючи прогресуючого попиту на цей продукт, оскільки виплавка сталі з них генерує менше викидів парникових газів.

Як зазначає видання, в сучасному світі екологічність виробництва стає таким же фактором конкурентоспроможності, як і його ефективність. Тому інвестиції в "зелену" металургію актуальні як ніколи. Особливо в такі гладкі роки, як 2021-й. Кожен долар, вкладений сьогодні, дозволить заощадити два в майбутньому. І легше пережити часи, коли ринкова кон'юнктура буде настільки прихильна до виробника сталі.
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Топ коментарі
+4
Все лучше,чем покупать новые виллы и замки в Европе.
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01.09.2021 18:32
+3
Обещать еще не значит что женится. Олигофрены ни копейки со своего кармана не вложат в новое производство. Как всегда или только пообещают или начнут выбивать деньги из бюджета тоесть из наших карманов
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01.09.2021 18:47
+1
Чому ахметов не хоче закупити металобрухт у т.васадзе в запоріжжі без посередників підтримає свого виробника, вся Україна купляє,підтримує свій автопром і бази металобрухту.
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01.09.2021 18:40
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Все лучше,чем покупать новые виллы и замки в Европе.
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01.09.2021 18:32 Відповісти
За 5 місяців 8 млрд баксів чистого прибутку. Молодці. А скільки заплатили податків?
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01.09.2021 18:54 Відповісти
Напевно, галавному мєнталургу треба продати палаци в Франції, Лондоні,
Швейцарії, ітп....
Нє??
🤑
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01.09.2021 18:39 Відповісти
Не.
Они металлолом задаром получать будут. Тут (на цензоре) вой каждый день в статьях стоит, что нужно запретить вывоз лома, чтоб не платить за него.
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02.09.2021 10:27 Відповісти
Чому ахметов не хоче закупити металобрухт у т.васадзе в запоріжжі без посередників підтримає свого виробника, вся Україна купляє,підтримує свій автопром і бази металобрухту.
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01.09.2021 18:40 Відповісти
потому что Васадзе уже давно не выпускает металлолом и ничего у него Украина не покупает. Сейчас только стал бомжей на работу зазывать, потому что надеялся "жигулям" колеса привинчивать, но и то там что-то не срастается у него.)))
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01.09.2021 20:49 Відповісти
Тобто 20 років українці підтримували грузина як свого виробника для того щоб тепер підтримувати ахмєтова металобрухтом а автопром так і не зберегли.
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01.09.2021 20:57 Відповісти
Обещать еще не значит что женится. Олигофрены ни копейки со своего кармана не вложат в новое производство. Как всегда или только пообещают или начнут выбивать деньги из бюджета тоесть из наших карманов
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01.09.2021 18:47 Відповісти
Все правильно, тільки олігофренами виглядають не олігархи-"металурги", а ті, хто заніс їх у владу на руках, голосуючи за їхню маріонетку.
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01.09.2021 19:54 Відповісти
Олигофрены это те, кто экономику не изучал и не знаком о товарообороте и прочих прописных истинах. Почему-то в других странах бюджет инвестирует свои производства, понимая что деньги вернутся товаром и налогами с рабочей силы, а у нас только доморощенные эксперды, которые даже свои налоги и доход посчитать не могут.)))
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01.09.2021 20:52 Відповісти
Ахметов за пів року заробив на металі і руді 2,5 мільярди доларів може вже пора вкладати гроші в модернізацію ? але де там вони цього не хочуть розуміти ,
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01.09.2021 18:54 Відповісти
А вы хоть понимаете значение модернизации и инвестирования? В любом производстве есть куча пунктов и составляющих. Там заложены и доходная часть и расходная. Это экономика и она подчиняется законам, а не чьим-то желаниям. Так вот металлургия, одна из немногих выживающих отраслей, которая наиболее инвестируема в нынешних условиях и это внутренние инвестиции, так-же и в модернизацию. Читайте новости.
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01.09.2021 20:56 Відповісти
Стоооп! Наростити прибуток!!!! Дехто - вдвічі! Тоді яка проблема в тому, щоб збільшити закупівель ціну на металобрухт і ринковими і конкурентним методами запобігти його експорту????!!!
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01.09.2021 18:54 Відповісти
Вот! Вы видите, что в последнее время повышенное внимание к металлургии. На Цензоре по 2-3 статьи в день, как всё будет плохо, если... Ну, например если металлолом продолжат вывозить. Честно говоря, меня это как-то тревожит... Не спроста это весь шум. А вот к чему бы это- не знаю.
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01.09.2021 18:54 Відповісти
Откуда там прибыль, когда Ахметка продаёт сам себе в оффшор за себестоимость +1%.
А уже оттуда торгует по-полной. А из этих 1% "прибыли" налоги платит... Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва - Цензор.НЕТ 277
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01.09.2021 19:01 Відповісти
Есть рыночные цены, все торгуют согласно котировкам и фьючерсам. Даже Ахметка. Какие офшоры? Кто у него будет покупать металл дороже и зачем?
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01.09.2021 23:07 Відповісти
Федя- ты не понял. Если металл стОит допустим 1000 $ за тонну, то он его так и продаёт, а в Украине показывает 400. Вот на эти 600 прОцентов он и живёт. Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва - Цензор.НЕТ 4862
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02.09.2021 06:08 Відповісти
Нехай інвестують.
Ці кровосісі, як казав їхній корєш Коля Азіров, збагатіли за останні пару років нещадної зе-боротьби з олігархами ледь не в два рази.
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01.09.2021 19:51 Відповісти
Можно относиться к ним как угодно, но это едва ли не единственная отрасль, за исключением с/х, где деньги инвестируются.
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01.09.2021 23:08 Відповісти
Естественно прийдется, ведь помощи от государства ждать не приходится. Это только лопухи ведутся на лозунг "Мы цэ Европа". На самом деле Европпа инвестирует в свою металлургию триллионы евро, в то время как наши "кассиры" из квартала не только копейку зажали, но еще и пытаются налогами металлургов задавить.
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01.09.2021 20:59 Відповісти
Хоть кто-то этих ********* в плохом смысле слова заставит модернизировать производство.
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01.09.2021 21:14 Відповісти
Ферроэкспо это Костя Жеваго. Живёт себе за границей. Копает ещё один громадный карьер, отключает Эл энергию и уничтожает села. Кременчуг и Комсомольск возле которых его ямы дают план по раковым опухолям в Полтавской области. Костик в Британии если не ошибаюсь, экология ему пофиг. Банк Финансы и Кредит, завод КрАЗ разворовал.
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01.09.2021 21:38 Відповісти
Если клоуны, конечно, не придумают ещё парочку новых налогов. Тогда всё равно всё туда уйдёт, а дальше по карманам наших чинуш
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01.09.2021 23:05 Відповісти
 
 