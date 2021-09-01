Мировые цены на железную руду продолжают падать
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По данным S&P Global Platts, публикующего дневные цены, 1 сентября цена на железную руду упала до 143,55 доллара за тонну.
Товар, который в мае достиг рекордного уровня выше 233 долларов за тонну показывает стремительное падение. Еще 30 августа цена составляла 158 долларов за тонну. Напомним, цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.
Как сообщалось, аналитики CRU прогнозирует дальнейшее снижение железорудных цен и не исключают падение цен ниже $100 за тонну. "CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться", - заявили эксперты. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.
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іді, товарісчь, покупать руду!
что дорогая что не дорогая платят за работу копейки
м? Цену назови просто.