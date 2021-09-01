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металлургия (443) цены (2280)

Мировые цены на железную руду продолжают падать

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Мировые цены на железную руду продолжают падать

По данным S&P Global Platts, публикующего дневные цены, 1 сентября цена на железную руду упала до 143,55 доллара за тонну.

  Товар, который в мае достиг рекордного уровня выше 233 долларов за тонну показывает стремительное падение. Еще 30 августа цена составляла 158 долларов за тонну. Напомним, цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.

Как сообщалось, аналитики CRU прогнозирует дальнейшее снижение железорудных цен и не исключают падение цен ниже $100 за тонну. "CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться", - заявили эксперты. Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.
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Топ комментарии
+1
хватіт крічать єрунду!
іді, товарісчь, покупать руду!
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01.09.2021 17:14
+1
Как-то напряжно становится, нет? Я в этих тонких металлургических делах- не очень, хоть сам из Мариуполя. Просто я вижу ежедневные новости неоднократные о металлоломе, теперь вот- о руде. Ну ведь вроде как падение цены, да? Ладно... только бы заводы продолжали работать.
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01.09.2021 17:22
+1
(подает трусы, покупает руду и рыжую) Світові ціни на залізну руду продовжують падати - Цензор.НЕТ 6205
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01.09.2021 17:29
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хватіт крічать єрунду!
іді, товарісчь, покупать руду!
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01.09.2021 17:14 Ответить
(подает трусы, покупает руду и рыжую) Світові ціни на залізну руду продовжують падати - Цензор.НЕТ 6205
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01.09.2021 17:29 Ответить
рабочим от того что руда была дорогой ни копейки не перепало,
что дорогая что не дорогая платят за работу копейки
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01.09.2021 17:20 Ответить
зато металлопрофиль 20х30х2 мм к примеру 60 грн за метр..на голову не натянешь
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01.09.2021 21:34 Ответить
Как-то напряжно становится, нет? Я в этих тонких металлургических делах- не очень, хоть сам из Мариуполя. Просто я вижу ежедневные новости неоднократные о металлоломе, теперь вот- о руде. Ну ведь вроде как падение цены, да? Ладно... только бы заводы продолжали работать.
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01.09.2021 17:22 Ответить
Лещенко обосрется. так критиковал ахметку что я подумал - че эта ахметка не предлжила.... а вот тепрь вопрос - вам, да, да - Тебе - сколько бы надо было?
м? Цену назови просто.
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01.09.2021 17:26 Ответить
тсс,не шуметь! Скупил все,продам,дорого...
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01.09.2021 17:27 Ответить
и вот круто - голос https://www.youtube.com/watch?v=bKKMWWdtfLs
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01.09.2021 17:27 Ответить
Причина в тому, що на Заході постійно росте рівень використання вторсировини,в тому числі металолому. Рециклінг робить залізну руду майже непотрібною, бо сировини і так достатньо. А в зв'язку з переходом на електричний транспорт, якому не потрібні важкі, металоємкі та матеріалоємкі двигуни внутрішнього згоряння, скоро буде падіння цін ще й на алюміній, бо його вивільниться десятки і сотні мільйонів тон.
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01.09.2021 17:30 Ответить
Почему здесь ничего не писали, когда цены росли?
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01.09.2021 17:46 Ответить
в три раза..Зайди в маг и посмотри цены на металопрофиль ...арматуру..уголок..в 3 раза!!!
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01.09.2021 21:36 Ответить
А ВЫ ДОЛБОДЯТЛЫ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЕ ПРО СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ !!!
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02.09.2021 01:14 Ответить
 
 