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металургія (318) ціни (680)

Світові ціни на залізну руду продовжують падати

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Світові ціни на залізну руду продовжують падати

За даними S&P Global Platts, який публікує денні ціни, 1 вересня ціна на залізну руду впала до 143,55 долара за тонну.

Товар, який у травні досяг рекордного рівня вище 233 доларів за тонну, показує стрімке падіння. Ще 30 серпня ціна становила 158 доларів за тонну. Нагадаємо, ціна залізної руди росла з листопада 2020 року до середини липня 2021 року у зв'язку зі швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проекєктів у КНР.

Як повідомлялося, аналітики CRU прогнозують подальше зниження залізорудних цін і не виключають падіння цін нижче $100 за тонну. "CRU прогнозує подальше зниження цін на залізну руду до кінця року, оскільки ми бачимо більш збалансований ринок із китайським попитом, який, імовірно, стабілізується до кінця року, в той час як морська пропозиція продовжує поліпшуватися", - заявили експерти. Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувався в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку становитимуть у середньому 3,6% у період з 2021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.
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Топ коментарі
+1
хватіт крічать єрунду!
іді, товарісчь, покупать руду!
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01.09.2021 17:14
+1
Как-то напряжно становится, нет? Я в этих тонких металлургических делах- не очень, хоть сам из Мариуполя. Просто я вижу ежедневные новости неоднократные о металлоломе, теперь вот- о руде. Ну ведь вроде как падение цены, да? Ладно... только бы заводы продолжали работать.
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01.09.2021 17:22
+1
(подает трусы, покупает руду и рыжую) Світові ціни на залізну руду продовжують падати - Цензор.НЕТ 6205
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01.09.2021 17:29
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хватіт крічать єрунду!
іді, товарісчь, покупать руду!
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01.09.2021 17:14 Відповісти
(подает трусы, покупает руду и рыжую) Світові ціни на залізну руду продовжують падати - Цензор.НЕТ 6205
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01.09.2021 17:29 Відповісти
рабочим от того что руда была дорогой ни копейки не перепало,
что дорогая что не дорогая платят за работу копейки
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01.09.2021 17:20 Відповісти
зато металлопрофиль 20х30х2 мм к примеру 60 грн за метр..на голову не натянешь
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01.09.2021 21:34 Відповісти
Как-то напряжно становится, нет? Я в этих тонких металлургических делах- не очень, хоть сам из Мариуполя. Просто я вижу ежедневные новости неоднократные о металлоломе, теперь вот- о руде. Ну ведь вроде как падение цены, да? Ладно... только бы заводы продолжали работать.
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01.09.2021 17:22 Відповісти
Лещенко обосрется. так критиковал ахметку что я подумал - че эта ахметка не предлжила.... а вот тепрь вопрос - вам, да, да - Тебе - сколько бы надо было?
м? Цену назови просто.
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01.09.2021 17:26 Відповісти
тсс,не шуметь! Скупил все,продам,дорого...
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01.09.2021 17:27 Відповісти
и вот круто - голос https://www.youtube.com/watch?v=bKKMWWdtfLs
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01.09.2021 17:27 Відповісти
Причина в тому, що на Заході постійно росте рівень використання вторсировини,в тому числі металолому. Рециклінг робить залізну руду майже непотрібною, бо сировини і так достатньо. А в зв'язку з переходом на електричний транспорт, якому не потрібні важкі, металоємкі та матеріалоємкі двигуни внутрішнього згоряння, скоро буде падіння цін ще й на алюміній, бо його вивільниться десятки і сотні мільйонів тон.
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01.09.2021 17:30 Відповісти
Почему здесь ничего не писали, когда цены росли?
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01.09.2021 17:46 Відповісти
в три раза..Зайди в маг и посмотри цены на металопрофиль ...арматуру..уголок..в 3 раза!!!
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01.09.2021 21:36 Відповісти
А ВЫ ДОЛБОДЯТЛЫ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЕ ПРО СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ !!!
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02.09.2021 01:14 Відповісти
 
 