Світові ціни на залізну руду продовжують падати
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За даними S&P Global Platts, який публікує денні ціни, 1 вересня ціна на залізну руду впала до 143,55 долара за тонну.
Товар, який у травні досяг рекордного рівня вище 233 доларів за тонну, показує стрімке падіння. Ще 30 серпня ціна становила 158 доларів за тонну. Нагадаємо, ціна залізної руди росла з листопада 2020 року до середини липня 2021 року у зв'язку зі швидким відновленням економіки Китаю і масштабною реалізацією інфраструктурних проекєктів у КНР.
Як повідомлялося, аналітики CRU прогнозують подальше зниження залізорудних цін і не виключають падіння цін нижче $100 за тонну. "CRU прогнозує подальше зниження цін на залізну руду до кінця року, оскільки ми бачимо більш збалансований ринок із китайським попитом, який, імовірно, стабілізується до кінця року, в той час як морська пропозиція продовжує поліпшуватися", - заявили експерти. Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch прогнозують глобальне зростання видобутку залізної руди. Якщо в 2016-2020 роках видобуток залізної руди в світі знижувався в середньому на 2,3% на рік, то за прогнозом Fitch темпи зростання видобутку становитимуть у середньому 3,6% у період з 2021 по 2025 рік. Це вказує на довгострокову тенденцію падіння ціни залізної руди.
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іді, товарісчь, покупать руду!
что дорогая что не дорогая платят за работу копейки
м? Цену назови просто.