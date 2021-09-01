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Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленским заявил о том, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет усиливаться.

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия Независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче", - заявил Байден.

Он также отметил, что Украина и США имеют общие ценности и цели, в частности, относительно обеспечения мира и стабильности в Европе. "Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы: чтобы она была целостной, свободной и мирной", - подчеркнул президент США.

Читайте: Встреча Зеленского и Байдена проходит в Белом доме

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Ніби правильні речі, але такі загальні.
Чи вдасться Зелі добитись конкретної допомоги.
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01.09.2021 21:49
+6
вообще то уже кое что есть существенное

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

2 год ·

Членство України в НАТО - це прекрасна мрія для України і страшний сон для багатьох країн - членів НАТО, які у співпраці з московією зацікавлені більше, ніж у безпеці України.

Окрім того, у самому цьому блоці є проблеми, які активно обговорюються членами блоку, але поки не вирішені. Для прикладу, країни Балтії - члени НАТО - впевнені, що такі члени НАТО, як Німеччина, Франція та Італія, у випадку московської агресії в Прибалтиці, не вступлять у війну.

У випадку війни з московією, країнам Балтії і Польській республіці можна сподіватися лише на військову допомогу США та Великобританії.

Україні, якби ми вступили до НАТО також.

Тим не менше, участь в НАТО йде на користь збройним силам тих країн, яких інші члени НАТО не будуть захищати.

Рух в НАТО йде на користь Україні, хоча членство для нас - віддалена перспектива.

Але найважливішим є поглиблення військової співпраці безпосередньо зі США та Великобританією також і по-за рамками НАТО.

Тому вчора міністри оборони України та США, у присутності Президента України, підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

Наші сподіваються, що завдяки цій фундаментальній угоді, ми побудуємо зі США найглибший і найякісніший варіант співпраці з усіх можливих (доки наші європейські союзники блокують наше членство у НАТО).

Раніше багато хто вважав, що добрим варіантом для України був би статус основного союзника США по-за НАТО.

Проте, здається вдалося домовитися про змістовнішу і сильнішу взаємодію. Тобто зараз ми маємо з Америкою найбільш близькі стосунки в оборонній сфері за весь час Незалежності.

Важливим є те, що значно тіснішою стала співпраця також із Великобританією і Туреччиною.

Звісно, Зеленський буде використовувати цю угоду, як сильний аргумент на свою користь. Це неприємно для патріотичної опозиції, але поки що нам доведеться критикувати його за щось інше, а не за провал оборонної співпраці зі США, позаяк замість провалу є посилення.

Ось цікава таблиця, яка показує чим укладена рамкова угода є кращою, ніж Статус основного союзника США по-за НАТО, на досягнення якого сподівалися в минулих роках.
Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 986

Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 6772
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01.09.2021 21:59
+4
хм, возможно и философ - но у него в знакомых ходит пол полит-бомонда Украины..
Вы зайдите в его ФБ и посмотрите кто там у него в друзьях..
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01.09.2021 22:15
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Ніби правильні речі, але такі загальні.
Чи вдасться Зелі добитись конкретної допомоги.
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01.09.2021 21:49 Ответить
ну это таки от зели зависит . его уже президентом левински один из телеканалов назвал Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда - Цензор.НЕТ 3962
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01.09.2021 21:53 Ответить
Тобто надії мало ?
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01.09.2021 21:54 Ответить
вообще то уже кое что есть существенное

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

2 год ·

Членство України в НАТО - це прекрасна мрія для України і страшний сон для багатьох країн - членів НАТО, які у співпраці з московією зацікавлені більше, ніж у безпеці України.

Окрім того, у самому цьому блоці є проблеми, які активно обговорюються членами блоку, але поки не вирішені. Для прикладу, країни Балтії - члени НАТО - впевнені, що такі члени НАТО, як Німеччина, Франція та Італія, у випадку московської агресії в Прибалтиці, не вступлять у війну.

У випадку війни з московією, країнам Балтії і Польській республіці можна сподіватися лише на військову допомогу США та Великобританії.

Україні, якби ми вступили до НАТО також.

Тим не менше, участь в НАТО йде на користь збройним силам тих країн, яких інші члени НАТО не будуть захищати.

Рух в НАТО йде на користь Україні, хоча членство для нас - віддалена перспектива.

Але найважливішим є поглиблення військової співпраці безпосередньо зі США та Великобританією також і по-за рамками НАТО.

Тому вчора міністри оборони України та США, у присутності Президента України, підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

Наші сподіваються, що завдяки цій фундаментальній угоді, ми побудуємо зі США найглибший і найякісніший варіант співпраці з усіх можливих (доки наші європейські союзники блокують наше членство у НАТО).

Раніше багато хто вважав, що добрим варіантом для України був би статус основного союзника США по-за НАТО.

Проте, здається вдалося домовитися про змістовнішу і сильнішу взаємодію. Тобто зараз ми маємо з Америкою найбільш близькі стосунки в оборонній сфері за весь час Незалежності.

Важливим є те, що значно тіснішою стала співпраця також із Великобританією і Туреччиною.

Звісно, Зеленський буде використовувати цю угоду, як сильний аргумент на свою користь. Це неприємно для патріотичної опозиції, але поки що нам доведеться критикувати його за щось інше, а не за провал оборонної співпраці зі США, позаяк замість провалу є посилення.

Ось цікава таблиця, яка показує чим укладена рамкова угода є кращою, ніж Статус основного союзника США по-за НАТО, на досягнення якого сподівалися в минулих роках.
Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 986

Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 6772
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01.09.2021 21:59 Ответить
Корчинский философ и не при делах
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01.09.2021 22:10 Ответить
хм, возможно и философ - но у него в знакомых ходит пол полит-бомонда Украины..
Вы зайдите в его ФБ и посмотрите кто там у него в друзьях..
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01.09.2021 22:15 Ответить
Невже таки направлять кілька армійських бригад допомагати визволяти Крим та Донбас? Ну Слава Богу, дочекались!
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02.09.2021 00:48 Ответить
Яка конкретна допомога? Зброєю точно допоможуть,а воювати самим прийдеться.Янелох,як істиний син свого народу,хоче щоб за нього хтось інший каштани з вогню таскав.Хай гляне на своїх сородичів в Ізраїлі,де одна з кращих армій світу.Та й від повісток там його одноплемінники не бігають,як Воно.
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01.09.2021 21:55 Ответить
Це Байден Янелоху за сина дякує?
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01.09.2021 21:50 Ответить
Байден просто намекнул, что зеленские приходят и уходят, а Украина остается.
И что нужно поддерживать Украину в самые сложные для нее времена, когда ею руководят клованы
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01.09.2021 22:06 Ответить
конкретика где?
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01.09.2021 21:50 Ответить
Як 20-ть років в Афгані!!
🥕➡🐴
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01.09.2021 21:51 Ответить
Військової техніки США поставило туди на астрономічні суми. А те, що 300к афганських військових виявились неспроможними протистояти талібану, то це проблеми афганців.
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01.09.2021 22:00 Ответить
Моє ІМХО:
За роки ссСраки та Штатів не змогли зробити афганську націю
грамотною та освідченною ...
Були часи - при їхньому шаху(?)...просрали...
🤑
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01.09.2021 22:31 Ответить
Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 3821
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01.09.2021 22:33 Ответить
РФ и КНР «больше всего хотели бы», чтобы США «увязли в еще одном десятилетии» войны в Афганистане, заявил американский президент Джо Байден в своем обращении к нации.
По его словам, США имеют возможность бороться не только с терроризмом, но и с «новыми угрозами».
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01.09.2021 22:42 Ответить
Рюсько-китайська - братья навєк!!
😁
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01.09.2021 22:53 Ответить
Жил-был счастливый мальчик... ему нравилось быть на сцене кем угодно, устанешь перечислять... у него было очень много бабла и тётя Лена... а теперь- шутки закончились!
Беда в том, что мальчик- остался. Ещё осталась тётя Лена и бабла приумножилось. А мальчик говорит что это всё- к добру ибо он- не лох. Ню-ню... поглядим.
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01.09.2021 21:53 Ответить
Визит уже завершен, да? При этом- успешно, да? Как хорошо быть Нострадамусом. Та даже чревовещателем, да?
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01.09.2021 21:59 Ответить
Визит Зе в США только начинается , по этому не спишите делать выводы 😒
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01.09.2021 21:59 Ответить
Неофициальный визит успешным не бывает по определению. Клоун приехал выслушать требования в условиях, когда никто не сможет их записать и затем носиться с записями, шо дурной с торбой. Вот и весь вояж.
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01.09.2021 22:00 Ответить
Конгресс США предлагает выделить на помощь Украине в 2022 году 481,5 млн грн
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01.09.2021 23:27 Ответить
То что ты написал - идиотизм высшей степени, абсолютной я бы сказал. " Дали бабок (а могли й не дати). Сподіваймося, що хоча б якась їх частина буде використана за призначенням". Ты понимаешь, что ты пишешь?
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02.09.2021 06:43 Ответить
Ты идиот от природы или мама в детстве часто по голове била ?
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01.09.2021 22:01 Ответить
Я в соседней ветке задал тебе вопрос.Ты видимо случайно не заметил?😂🌷
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01.09.2021 22:05 Ответить
Просто конкуренты по выборам всегда должны говорить что все плохо. Это естественно.)) Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 1319 . Тобто , це так як робили конкуренти Порошенка , на виборах 2019 р . ? Коли обвинувачували його , абсолютно в усіх без розбору , смертних і несмертних , мислимих і немислимих гріхах .
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01.09.2021 22:38 Ответить
это ермак сказал???
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01.09.2021 21:57 Ответить
сказал на встрече???а что встреча уже фсе??? тады фсе прапало...зелепупики сдираем наклейки зегавно с дупы
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01.09.2021 21:59 Ответить
Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 7591

...
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01.09.2021 22:06 Ответить
Просто Байден знає за Україну більше, ніж зеленський, і підтримка України буде, навіть незважаючи на те, що піввареникові дятли обрали півня...
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01.09.2021 22:08 Ответить
Зе и так из тёплой ванны не вылазил, теперь вообще берега попутает от этого лизунства
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01.09.2021 22:11 Ответить
Тихо,спорщики, слухаймо,що буде далі.
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01.09.2021 22:11 Ответить
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленским заявил о том, что партнерство между Киевом и Вашингтоном
В БУДУЩЕМ будет усиливаться.

В будущем, когда страной уже не будет руководить клован
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01.09.2021 22:13 Ответить
Но с Германией крепче…а, вообще, уже пора перестать вестись на красивые слова. Только конкретика: вооружение, инвестиции, контракты. Иначе- Китай и арабы.
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01.09.2021 22:15 Ответить
Все, як і очікувалося - ідіотські відосіки, Меморандуми ні про що. Об ЗЕленого мудака витерли ноги

Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини, в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цфровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
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01.09.2021 22:16 Ответить
Ще про протокол.
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
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01.09.2021 22:16 Ответить
Кароче, кловун на гастролях в Штатах.
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01.09.2021 22:25 Ответить
Байден - Зеленскому: 'Украина и США имеют общие ценности".
Не знаю как вся Украина, но нынешняя украинская власть, таки, имеет с американцами фундаментальную ценность - доллар.
Я, правда, не совсем уверен, что эта ценность общая.
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01.09.2021 22:28 Ответить
Бидону Украина интересна только как место добычи для Бурисмы.
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01.09.2021 22:35 Ответить
Набежали антисемиты-московиты и их украинские гниды.
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01.09.2021 22:38 Ответить
Трильони $ в дупу афгану...
А Нам западло...
Тіль Самі і зробимо..
Але -Лєбєдь Раком Щучит..
Самі і винні!!
Неньці пофік на якій мові язіку її *******, захищають та воюють і вмирають за НЕЇ...
Розділяй та Владарюй!!
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01.09.2021 22:41 Ответить
Умные американцы.По любому всех взуют
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01.09.2021 23:13 Ответить
В каком часу ждать номєр с роялєм?
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01.09.2021 23:29 Ответить
Даже лучше,чем при Гэтьмане?Байден-агент кримля!!!
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02.09.2021 08:50 Ответить
 
 