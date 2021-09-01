Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про те, що партнерство між Києвом і Вашингтоном у майбутньому буде посилюватися.
Про це він сказав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені приємно вітати президента Зеленського в Овальному кабінеті в Білому домі. У період святкування 30-річчя Незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і буде ставати ще міцнішим", - заявив Байден.
Він також зазначив, що Україна і США мають спільні цінності та цілі, зокрема, щодо забезпечення миру і стабільності в Європі. "Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності. І ми неухильно віддані нашій довгостроковій меті щодо Європи: щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - наголосив президент США.
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Чи вдасться Зелі добитись конкретної допомоги.
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
2 год ·
Членство України в НАТО - це прекрасна мрія для України і страшний сон для багатьох країн - членів НАТО, які у співпраці з московією зацікавлені більше, ніж у безпеці України.
Окрім того, у самому цьому блоці є проблеми, які активно обговорюються членами блоку, але поки не вирішені. Для прикладу, країни Балтії - члени НАТО - впевнені, що такі члени НАТО, як Німеччина, Франція та Італія, у випадку московської агресії в Прибалтиці, не вступлять у війну.
У випадку війни з московією, країнам Балтії і Польській республіці можна сподіватися лише на військову допомогу США та Великобританії.
Україні, якби ми вступили до НАТО також.
Тим не менше, участь в НАТО йде на користь збройним силам тих країн, яких інші члени НАТО не будуть захищати.
Рух в НАТО йде на користь Україні, хоча членство для нас - віддалена перспектива.
Але найважливішим є поглиблення військової співпраці безпосередньо зі США та Великобританією також і по-за рамками НАТО.
Тому вчора міністри оборони України та США, у присутності Президента України, підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.
Наші сподіваються, що завдяки цій фундаментальній угоді, ми побудуємо зі США найглибший і найякісніший варіант співпраці з усіх можливих (доки наші європейські союзники блокують наше членство у НАТО).
Раніше багато хто вважав, що добрим варіантом для України був би статус основного союзника США по-за НАТО.
Проте, здається вдалося домовитися про змістовнішу і сильнішу взаємодію. Тобто зараз ми маємо з Америкою найбільш близькі стосунки в оборонній сфері за весь час Незалежності.
Важливим є те, що значно тіснішою стала співпраця також із Великобританією і Туреччиною.
Звісно, Зеленський буде використовувати цю угоду, як сильний аргумент на свою користь. Це неприємно для патріотичної опозиції, але поки що нам доведеться критикувати його за щось інше, а не за провал оборонної співпраці зі США, позаяк замість провалу є посилення.
Ось цікава таблиця, яка показує чим укладена рамкова угода є кращою, ніж Статус основного союзника США по-за НАТО, на досягнення якого сподівалися в минулих роках.
Вы зайдите в его ФБ и посмотрите кто там у него в друзьях..
И что нужно поддерживать Украину в самые сложные для нее времена, когда ею руководят клованы
🥕➡🐴
За роки ссСраки та Штатів не змогли зробити афганську націю
грамотною та освідченною ...
Були часи - при їхньому шаху(?)...просрали...
🤑
По его словам, США имеют возможность бороться не только с терроризмом, но и с «новыми угрозами».
😁
Беда в том, что мальчик- остался. Ещё осталась тётя Лена и бабла приумножилось. А мальчик говорит что это всё- к добру ибо он- не лох. Ню-ню... поглядим.
...
В БУДУЩЕМ будет усиливаться.
В будущем, когда страной уже не будет руководить клован
Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини, в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цфровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
Не знаю как вся Украина, но нынешняя украинская власть, таки, имеет с американцами фундаментальную ценность - доллар.
Я, правда, не совсем уверен, что эта ценность общая.
А Нам западло...
Тіль Самі і зробимо..
Але -Лєбєдь Раком Щучит..
Самі і винні!!
Неньці пофік на якій мові язіку її *******, захищають та воюють і вмирають за НЕЇ...
Розділяй та Владарюй!!