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Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединился к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана.
Об том он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул Блинкен.
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