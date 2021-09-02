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Новости За рубежом
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Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен поблагодарил Зеленского за помощь в эвакуации людей из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен присоединился к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана.

Об том он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул Блинкен.

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Автор: Ольга Лузан
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« А деньги?» хехех пару копеек с процентов долга спишут)))) бугагагагагагагаг
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02.09.2021 01:19 Ответить
Не Зеленского поблагодарил, а Украину!!!!!
Зеленский никого не эвакуировал, у него другая специализация - видосики
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02.09.2021 09:16 Ответить
 
 