Случай ботулизма зафиксирован на Ривненщине, пациент в тяжелом состоянии, - ГСЧС

В Ривненской области обнаружили больного ботулизмом, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"1 сентября в с. Бутово Вараского района лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - сказно в сообщении.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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