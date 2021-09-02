РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33977 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 781 0
Ривненщина (778) ГСЧС (2872) ботулизм (24)

Случай ботулизма зафиксирован на Ривненщине, пациент в тяжелом состоянии, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Случай ботулизма зафиксирован на Ривненщине, пациент в тяжелом состоянии, - ГСЧС

В Ривненской области обнаружили больного ботулизмом, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"1 сентября в с. Бутово Вараского района лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - сказно в сообщении.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, - ЦОЗ

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 