1 781 0
Случай ботулизма зафиксирован на Ривненщине, пациент в тяжелом состоянии, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Ривненской области обнаружили больного ботулизмом, он в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"1 сентября в с. Бутово Вараского района лабораторно подтверждено заболевание ботулизмом у одного лица, которое госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", - сказно в сообщении.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...