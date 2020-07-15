РУС
С начала года в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, - ЦОЗ

С начала года и по состоянию на 15 июля в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, из них 2 - у детей 9 и 13 лет. Два человека умерли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом", - говорится в сообщении.

Центр общественного здоровья Украины призывает ответственно относиться к своему здоровью и не употреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса без надлежащей термообработки.

Трое черниговчан попали на новый год в реанимацию с ботулизмом

ботулизм (28) ЦОЗ (269)
А чому ЦГЗ лише закликає? Чому не ввести штрафи за споживання указаних продуктів? Адже за відсутність масок штрафують. Послідовними треба бути, товаріщі врачі.
15.07.2020 23:33 Ответить
Это все осложнения от коронавируса
15.07.2020 23:44 Ответить
 
 