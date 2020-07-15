УКР
З початку року в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, - ЦОЗ

З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, з них 2 - у дітей 9 і 13 років. Двоє людей померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

"Ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Вживання виготовлених в домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби та інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може привести до захворювання на ботулізм", - йдеться в повідомленні .

Центр громадського здоров'я України закликає відповідально ставитися до свого здоров'я і не вживати в'ялену, солону і консервовану рибу, консерви або вироби з м'яса без належної термічної обробки.

ботулізм (26) ЦГЗ (264)
А чому ЦГЗ лише закликає? Чому не ввести штрафи за споживання указаних продуктів? Адже за відсутність масок штрафують. Послідовними треба бути, товаріщі врачі.
15.07.2020 23:33 Відповісти
Это все осложнения от коронавируса
15.07.2020 23:44 Відповісти
 
 