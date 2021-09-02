РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33977 посетителей онлайн
Новости Происшествия
8 604 25
вакцина (3541) Япония (635) Moderna (58)

Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью

В вакцинах Moderna Inc., использование которых в Японии решили приостановить из-за посторонних субстанций в некоторых флаконах, обнаружили нержавеющую сталь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду The Guardian.

"Нержавеющая сталь обычно используется в сердечных клапанах, искусственных суставах и в металлическом шовном материале, а также в скобах. В связи с этим, ожидается, что инъекция частиц, идентифицированных в партиях в Японии, не приведет к повышенному медицинскому риску", - говорится в совместном заявлении компании Takeda, которая отвечает за продажи и распространение вакцин Moderna в стране, и самой компании Moderna.

Ранее инородные субстанции были обнаружены в 39 неиспользованных флаконах в восьми различных центрах вакцинации Японии. Все эти флаконы были произведены в Испании примерно в один период времени и доставлены в Японию в конце июля. Министерство приняло решение приостановить использование 1,63 млн доз вакцин Moderna в качестве меры предосторожности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

В Takeda считают, что частицы попали в вакцину в результате трения, вызванного кусками металла в оборудовании, которое ставит пробки на флаконы. Металл был обнаружен только в отозванных партиях вакцины, и испанская компания Rovi, которая занимается производством и упаковкой препарата, уже приняла соответствующие меры.

За весь период пандемии в Японии было зарегистрировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом и около 16 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получило около 46% населения.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+11
ну вот,а антиваксеры говорили что место укола магнитится. нержавейка не магнитится
показать весь комментарий
02.09.2021 09:34
+11
Нержавійка буває і магнітною. Але, якщо вірити антиваксерам, то там має плавати ціла мікросхема 5G з антеною і акумулятором
показать весь комментарий
02.09.2021 09:37
+10
Производители вакцин просто на износ молотят, по 25 часов в сутки и по 8 дней в неделю. Оборудование из нержавеющей стали- не выдерживает, сыпется. Ну да, надо успеть впарить, побольше. Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 8750 Пока не опомнились...
показать весь комментарий
02.09.2021 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб вакцина не іржавіла.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:33 Ответить
ну вот,а антиваксеры говорили что место укола магнитится. нержавейка не магнитится
показать весь комментарий
02.09.2021 09:34 Ответить
Нержавійка буває і магнітною. Але, якщо вірити антиваксерам, то там має плавати ціла мікросхема 5G з антеною і акумулятором
показать весь комментарий
02.09.2021 09:37 Ответить
Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 6717 Кумулятор щаз необязателен - ликтричество прямо в антенну наводицца
показать весь комментарий
02.09.2021 10:00 Ответить
спасибо,я в курсе (инженер-механик)
показать весь комментарий
02.09.2021 10:01 Ответить
магнитится или нет зависит от количества железа в сплаве. не ржавеемость здесь ни при чем, это байки
показать весь комментарий
02.09.2021 09:38 Ответить
спасибо,я в курсе (инженер-механик).т.е. байки о том что магнитится место укола не байки?
показать весь комментарий
02.09.2021 10:02 Ответить
нит. еще и на счетчик гейгера реагирует
показать весь комментарий
02.09.2021 10:42 Ответить
Залежить не від кількості заліза, а від кількості вуглицю в сплаві... Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 4592
показать весь комментарий
02.09.2021 10:13 Ответить
от количества углерода зависит твердость после термообработки, уважаемый. вы бы не рассуждали на непонятные вам темы
показать весь комментарий
02.09.2021 10:41 Ответить
Чипизация! 5 джи!!!
Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 4440
показать весь комментарий
02.09.2021 09:36 Ответить
Чиппируют людей сволочи Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 2962
показать весь комментарий
02.09.2021 09:37 Ответить
Добре що солідол не знайшли! Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 4126
показать весь комментарий
02.09.2021 09:37 Ответить
Производители вакцин просто на износ молотят, по 25 часов в сутки и по 8 дней в неделю. Оборудование из нержавеющей стали- не выдерживает, сыпется. Ну да, надо успеть впарить, побольше. Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью - Цензор.НЕТ 8750 Пока не опомнились...
показать весь комментарий
02.09.2021 09:38 Ответить
железо + примерно 0,5 углерода + 13-15% хрома + легирующие элементы, по мелочи.
если нержа для мединструментов
показать весь комментарий
02.09.2021 09:39 Ответить
Теперь 5G напрямую в кровь..От вышек хоть шапочка из фольги спасала.
Задолбали эти рептилоиды))
показать весь комментарий
02.09.2021 09:42 Ответить
Це ж елементарно...робиться мінус 5G випромінювач і у результаті отримуємо абсолютно безпечний абсолютний нуль...
показать весь комментарий
02.09.2021 09:48 Ответить
Фієста є фієста )
показать весь комментарий
02.09.2021 09:47 Ответить
это частицы макадреса, просто потом они собирутся в чип,
и Бил Гейтс сможет управлять через виндовс11
показать весь комментарий
02.09.2021 09:48 Ответить
нужные люди объяснили японцам что нельзя распространятся об примесях в факцине, те и отыграли обратно на дурочку упав
показать весь комментарий
02.09.2021 09:55 Ответить
Это наномиты, а не просто частицы!
https://www.kinopoisk.ru/film/397496/
показать весь комментарий
02.09.2021 10:03 Ответить
Говорил же, слесарная стружка - главное оружие лубянки.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:36 Ответить
Так всетаки примеси есть.
Но народ всеравно отстаивает право уколоться, даже с примесями, неважно какими.
Изготовители, мешайте в вакцину что угодно. Народ все схавает.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:37 Ответить
 
 