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Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями

В Японии два человека скончались после прививок вакциной от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным министерства здравоохранения Японии, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата Moderna. Причина смерти до сих пор выясняется.

Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых флаконах.

Правительство и Moderna заявили, что не было выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью, и приостановка была лишь мерой предосторожности.

Предполагается, что загрязнитель представляет собой металлические частицы, сообщила японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+10
примесями ? металлические частицы???
всю партию в утиль ? (или подарят ...догадываюсь даже кому))))
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28.08.2021 11:49
+10
А медики не люди? Среди них не может быть набожных, ссыкливых или просто дурных как и среди прочего населения?
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28.08.2021 12:02
+9
Та да, десяток другой неподтвержденных смертей от вакцинации и сотни миллионов успешных укольчиков...совсем скоро
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28.08.2021 12:00
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Щойно вийшла стаття одразу набігло "русскаязичних" тролей-антивакцинаторів. Ніхто вас, ідіотів, не примушує вакцинуватися і не ваша справа, що робити іншим. Реально набридли вже своїм скигленням, тупі параноїки.
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28.08.2021 12:16 Ответить
Так власне,хоч смолу собі вколіть,але залишіть нормальних людей,хто не вбачає за потрібне штрикати себе чимось незрозумілим.
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28.08.2021 12:28 Ответить
В том то и дело шо примушують.
Не мытьём так катаньем.
А мне оно нахрен не надо. Я и моя семья за полтора года два раза переболели ковидом. Ничем не лечились. Грипп как грипп. Ничего хорошего , но и гадить свою жизнь из за этого не стоит.
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28.08.2021 12:31 Ответить
А если грип как грипп, то и лечить его нужно сразу и не затягивать до тяжелой формы и осложнений. А не так как указано в протоколе лечения МОЗ.
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28.08.2021 13:48 Ответить
Вообще на грипп не похоже, вам просто повезло
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28.08.2021 14:18 Ответить
А на что похоже? Симптоматика и осложнения аналогичны гриппу и другим ОРВИ. Что именно особенного в симптоматике ковид?
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28.08.2021 14:36 Ответить
На воспаление легких больше всего похоже. Вы уверены, что у вас был именно ковид, вы пцр сдавали? Если да, значит вам повезло.
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28.08.2021 16:59 Ответить
А грипп кстати, если не лечить, в первую очкредь очень опасен именно осложнением связанным с воспалением легких. Как собственно и любое ОРВИ. Они именно в первую очередь на легкие действуют. Так что в этом плане ковид не оригинален. Мы переболели как раз перед объявлением об эпидемии где-то в конце февраля прошлого года. Чем не знаю. Сказали как всегда обычно в таких случаях говорили ОРВИ. Очень была распространенная аббревиатура до ковида. Жену перекачало где-то две недели. Симптомы похожи на ковид были. Нас с сыном пару дней качнуло. Лечились тем чем от гриппа обычно лечимся. Причем сразу начали лечение при первых симптомах. Жена еще антибиотики пропила. Что было ХЗ. Естественно тестов не делали ибо их тогда и не было.
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28.08.2021 17:06 Ответить
Вполне возможно, что у вас был не ковид. Или его ранняя не такая опасная версия. Сейчас и сразу лечить начинают и все равно некоторые умирают. Еще ковид отличается долгим отходняком, сил потом месяцами нет, и все болячки старые вылазят, ничего не помогает.
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28.08.2021 17:12 Ответить
Ну не знаю как сразу начинают лечить. Проверить не могу. Когда сотрудник заболел, то ему не назначали ничего больше недели покуда осложнение на легкие не пошло. Тогда ему назначили антибиотики какие-то. После чего пошло на улучшение. Но это с его слов. А вот что точно можно проверить так это протокол лечения от ковид, который на сайте МОЗ опубликован. Можете глянуть сами какие рекомендации даются врачам. Это так сказать факт. И этот факт очень легко проверить. Надеюсь что сможете сами найти там и прочитать.
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28.08.2021 17:22 Ответить
Вы знаете лекарства от гриппа? Серьезно? Просветите, пожалуйста. До Вас подобное заявляли только изобретатели озельтамивира, но как выяснилось позже, они просто подделали результаты испытаний.
Кстати, если будешь такой фигней заниматься (антибиотикотерапией) и не дай Бог реально возникнет бактериальное осложнение (здесь превентивные меры вообще не работают), то врачи в больнице тебе тупо не смогут помочь. И не потому, что они тупые, а потому что помочь можно далеко не всегда.
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29.08.2021 04:01 Ответить
Це не якась партія така, це та сама Модерна якою щеплять в усьому світі. Просто японці перші офіційно сказали про ті домішки.
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28.08.2021 12:25 Ответить
У вас є конкретна інформація? Поділіться, невже вам важко?
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28.08.2021 12:50 Ответить
Ось тут читайте, я вчора клав тут теж в коментарях огляд по статті - там про магнітні чаточки і згортання крові (особливо виражено в щепленні Janessa): https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?fbclid=IwAR27Y_kx8NroMQkPlXBuIqPU6ifbo2V335kN82qiME3Sv9nTcXGyWkPOw74
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28.08.2021 13:16 Ответить
зачем манипуляции писать? ложная информация, рашен пропоганда
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28.08.2021 14:19 Ответить
Дивно чому саме за Японію говорять…А те,що у людей з інших континентів магнітиться місце штрику,то ніби й нікого не цікавить?… Об'явили факт фейком та й все. Адепти шмурдяку через трохи часу будуть бовтатись на мотузках по всім світі.
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28.08.2021 12:33 Ответить
А я то думаю, що в супермаркеті пищить постійно і якість перешкоди у зв'язку з'явилися, а то "місце штрику магнітиться". Зовсім біда, що тепер робити?
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28.08.2021 12:52 Ответить
Ну можу припустити, що в супермаркеті то зовсім від іншого. Науково це зветься клептоманія. Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 6241
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28.08.2021 13:50 Ответить
Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 3220
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28.08.2021 20:48 Ответить
Нічого не магнітиться і близько на місці уколу. Не хочете вакцинуватися - це ваша справа, але не треба писати відверту брехню, яку ви не перевіряли особисто. Втім, дискутувати з ідіотом, який вважає, що люди, які вакцинуються мають бути повішеними це все одно, що доводити інквізиторам, що Земля кругла.
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28.08.2021 12:45 Ответить
Якщо пан не володіє інформацією, то не триндіть!!!
Я особисто надіслав 6 баночок ГідридFortis до знайомого італійця який мешкає зараз в Бангкоку, бо в нього після щеплення місце уколу в радіусі 5 см стало сильно магнітним.
Після місяцю вживання ГідридFortis кров суттєво була вже почищеною і за два місяці намагнічуваність зникла.
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28.08.2021 13:01 Ответить
Нічого не магнітиться - спеціально перевірив на собі після двох доз Moderna. Не знаю, що ви там і кому відсилали, але коли розповідають що щось там у друзів, сусідів, знайомих і т.п. то зазвичай це відверта брехня. Гадаю, пане Volodymyr Krasnoholovets 4c852252 ви заробляєте гроші на коментах, або адепт секти ФСБ "Массковскава патріархата".
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28.08.2021 14:30 Ответить
Одно из двух: ты либо идиот, либо проплаченный клоун.
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29.08.2021 03:34 Ответить
2 людини - це лише початок...
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28.08.2021 12:57 Ответить
Півроку вже пройшло від початку масової вакцинації. Коли чекати продовження?
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28.08.2021 13:01 Ответить
якщо щеплені не будуть читисти негайно кров від вштрикнутого сурогату, то впродовж 1-2 років кількість смертей різко піде вгору; хоча і інші хронічні хвороби повилазять
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28.08.2021 13:08 Ответить
Сам придумав, чи може нарешті здаш того, хто придумав?
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28.08.2021 19:30 Ответить
Свинарник помыли, помои отфильтровали, лимонного сока добавили, соли, перца, слесарной стружки, для вкуса - вот и вся "moderna" и ей подобное фуфло.
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28.08.2021 13:01 Ответить
Боже, скільки ж тут кацапів-антівакцинаторів пасется. Так і пнуться своїми рогами уперед шоб весь сайт своїм лайном забруднити.Кацапи, бережіть копита , стукайте по клаві обережніше!
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28.08.2021 13:01 Ответить
Певно одне чмо забрело сюди, і топчеться як слон, міняючи проксі - Іспанія, Великобританія, Німеччина, Норвегія...
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28.08.2021 13:03 Ответить
Згоден.Лізуть як мухи на мед.Нажерлися у себе гною і поперлися на солоденьке.
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28.08.2021 13:10 Ответить
А пан собі вже сирогату вштрикнув?

Коли люди масово неосвічені, то їм швидко мізки промиває світова пропаганда...
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28.08.2021 13:10 Ответить
Щось тебе, цап, забагато на цій гілці стало, зовсім копита стер.Відпочінь трохи, рило смердюче.
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28.08.2021 13:15 Ответить
скотиняка москальска, йди до свого помийника
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28.08.2021 13:17 Ответить
Воно просто казиться, що в Україні вакцинують Moderna та Pfizer, а йому, нікчемному, лише шмурдяк для тварин "Спутнік" доступний от воно і паскудить де може. Типова кацапська натура.
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28.08.2021 14:54 Ответить
Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 4156 нам скидывают все кому не лень астразенеку,как невостребованную и по итогу-модерна и пфайзер в нашем инфополе превращается в говно Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 4156
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28.08.2021 13:55 Ответить
Дуже ви вишуканий пан - серете на гілці, але дуже вишукано.Дуже це нагадуе кацапські "вологодские кружева".
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28.08.2021 14:32 Ответить
Без примесей результат был бы тем же.
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28.08.2021 14:30 Ответить
Умерло всего 2 человека? Я ито о больших знаю у нас.
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28.08.2021 15:42 Ответить
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