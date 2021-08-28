Два человека в Японии умерли после прививок вакциной Moderna с примесями
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Японии два человека скончались после прививок вакциной от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
По данным министерства здравоохранения Японии, мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце в течение нескольких дней после получения второй дозы препарата Moderna. Причина смерти до сих пор выясняется.
Япония прекратила использование 1,63 миллиона доз Moderna, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, более чем через неделю после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых флаконах.
Правительство и Moderna заявили, что не было выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью, и приостановка была лишь мерой предосторожности.
Предполагается, что загрязнитель представляет собой металлические частицы, сообщила японская общественная телекомпания NHK со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.
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Не мытьём так катаньем.
А мне оно нахрен не надо. Я и моя семья за полтора года два раза переболели ковидом. Ничем не лечились. Грипп как грипп. Ничего хорошего , но и гадить свою жизнь из за этого не стоит.
Кстати, если будешь такой фигней заниматься (антибиотикотерапией) и не дай Бог реально возникнет бактериальное осложнение (здесь превентивные меры вообще не работают), то врачи в больнице тебе тупо не смогут помочь. И не потому, что они тупые, а потому что помочь можно далеко не всегда.
Я особисто надіслав 6 баночок ГідридFortis до знайомого італійця який мешкає зараз в Бангкоку, бо в нього після щеплення місце уколу в радіусі 5 см стало сильно магнітним.
Після місяцю вживання ГідридFortis кров суттєво була вже почищеною і за два місяці намагнічуваність зникла.
Коли люди масово неосвічені, то їм швидко мізки промиває світова пропаганда...