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Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав

На национальном складе больше не осталось вакцины от коронавируса производства компании Moderna, есть лишь на региональных складах, и эти дозы предназначены для ревакцинации граждан, получивших первую прививку.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос издания LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, по состоянию на 26 августа, на региональных и местных складах оставалось 805 652 дозы вакцины.

"Сейчас вакцина Moderna должна использоваться только для завершения иммунизации тех, кто уже получил первую дозу вакцины", – сообщили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей

В сентябре поставок вакцины Moderna также не будет, уточнили в Минздраве. Так как 2 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки.

По состоянию на 24 августа на национальном и региональном складах находилось более 11 млн доз вакцин разных производителей:

- Pfizer – 37 440 доз на национальном складе, 523 798 доз на региональных и местных складах;
- AstraZeneca – 1 807 980 доз на национальном и 1 380 568 доз на региональных и местных складах;
- Sinovac – 2 700 560 доз на национальном и 3 808 082 дозы – на региональных и местных складах.

Также читайте: В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет

25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в Украине есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации. С начала кампании по иммунизации от коронавируса, по его данным, в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин.

Поставку еще 6,5 млн доз вакцин разных производителей ожидают в сентябре, уточнили в Минздраве.
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Топ комментарии
+12
Надеюсь, меня вторая доза модерны дождётся 3 сентября...
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27.08.2021 17:30
+6
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6446

.
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27.08.2021 18:04
+5
На ура. Надеюсь меня тоже дождется до 31 августа.
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27.08.2021 17:47
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Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, меня вторая доза модерны дождётся 3 сентября...
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27.08.2021 17:30 Ответить
как первая прошла Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9980
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27.08.2021 17:38 Ответить
Вчора знайомому зробили другу дозу, а сьогодні швидку викликали (хлопцю 30 років, втратив свідомість та були конвульсії). Швидка сказала, що "зневоднення та високий тиск" (ага, норм відмазка).
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27.08.2021 17:46 Ответить
его путинским Спутником ширнули?
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27.08.2021 17:56 Ответить
в неврологию. предвесник ишемии мозга.
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27.08.2021 20:18 Ответить
Ой не знаю! Мне 55 лет и два укола Модерной прошли нормально!
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27.08.2021 23:06 Ответить
На ура. Надеюсь меня тоже дождется до 31 августа.
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27.08.2021 17:47 Ответить
ПЕРВАЯ ОК ВТОРАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 38,5 ПОЛТОРА ДНЯ ПЕРВЫЙ 37.6 А ПОТОМ 38.5 ПАРАЦЕТОМОЛ

В ИТАЛИИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ СРАЗУ ЗАСТАВЛЯЮТЬ ПИТЬ ПАРАЦЕТОМОЛ
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27.08.2021 17:57 Ответить
все похоже, кроме того, что первый раз было хуже
и парацитамол пить крайне советую - помогает
я во второй раз выпил за день 3 пакетика - и на следующий день был уже норм
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27.08.2021 18:00 Ответить
У меня в день прививки вообще никаких симптомов. На следующий день болела рука, температура 37.4 и состояние нестояния (слабость, ломота в теле) - отработал до обеда и пошел домой. На ночь выпил таблетку аспирина, утром проснулся, как новенький - даже рука практически не болела.
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27.08.2021 23:01 Ответить
дождется
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27.08.2021 17:55 Ответить
укололся 2 часа назад второй раз) жду прихода)
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27.08.2021 20:20 Ответить
Сделал вторую дозу Модерной позавчера в час дня. Ничего не было в течении суток, но после обеда на следующий день 38.2, слабость, головокружение и мышечные боли особенно икроножные мышцы. за вечер 2 таблетки парацетамола и на сегодняшнее утро - 37. После обеда сегодня все нормализовалось, даже рука не болит в месте укола.
После первой дозы вообще ничего не было, только рука в месте укола несколько дней болела, дольше чем после второй дозы.
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27.08.2021 21:09 Ответить
Вакцина закінчується а від МОЗ так і нема хоч якоїсь статистики ні про смертність спричинену вакцинацією ні про захворюваність вакцинованих ні як діє вакцина при нових штамах вірусу.У Великій британії майже 23% повторно захворіли даже після третьої вакцинації по їхнім офіційним данним .А у нас мовчок як в часи КПРС.
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27.08.2021 17:38 Ответить
Это экстренная вакцинация, из-за эпидемии, а не плановая. Реально и в Британии ничего не знают. лет через 3-5 все узнаем, кто доживет.
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27.08.2021 17:43 Ответить
Не спорю,я только высказал то что прочитал в новостях.А как считаете можно ли проводить вакцинацию во время пандемии когда утром пришедший на вакцинацию уже может быть больным а его еще и вакцинируют?На сколько мне известно вакцинироваться могут только здоровые.
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27.08.2021 17:52 Ответить
в ситуации пандемии - и можно, и нужно
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27.08.2021 17:57 Ответить
Ну от тому я перед першою прививкою тест здав - перевірився...
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27.08.2021 18:03 Ответить
Дай то Бог щоб Вам допомогло.А здача тесту це не гарантує що людина здорова.Експрес-тест це 50 на 50 а здача повноцінного тесту тех не гарантує що людина по дорозі додому або на вакцинацію нічого не підціпить.Та і перед вакцинацією людина має здати аналіз на антитіла,можливо людині і не потрібна вакцина так як має достатню природну кількість антитіл.А вакцина може не допомогти а ще і зашкодити.
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27.08.2021 18:11 Ответить
На антитіла здавав трохи раніше (не ради вакцинації, в лікарні був, то треба було), немає їх...
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27.08.2021 18:12 Ответить
Але завжди є люди організм яких не приймає хворобу.В світі були чума,холера,тиф,віспа та завжди знаходилися люди яких ці зарази не брали.Чому не шукають таких людей та не задіюють хоч за які гроші в боротьбі із ковідом,у волонтерській діятьності та і в дослідах чому їх хвороба не бере.Адже як показує практика вакцина просто не всигає за новими штамами і являється скоріш панацеєю ніж ліками.
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27.08.2021 18:20 Ответить
Если будет совсем много больных ,к сожалению вакцинацию закроют на время, так Ляшко и сказал
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27.08.2021 19:01 Ответить
А сколько это по ляшковски ,,совсем много,,?Должны быть,как мне кажется,четкие нормативы а не слова какого-то сомнительного Ляшка возможно купившего диплом в переходе.
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27.08.2021 19:05 Ответить
Дані по побочках вакцин МОЗ щотижнево публікує з березня 2021 року. Але це ж нездійсненна для антиваксерів задача - знайти дані, що у відкритому просторі. Зате за цей час вони вже два Чорних моря виплакали, що таких даних немає. Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2134
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27.08.2021 17:58 Ответить
у відкритому доступі Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2080
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27.08.2021 17:59 Ответить
лично я Модерной уже укололся
дважды

побочка от нее жОсткая
первый раз два дня пластом лежал
второй - один день
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27.08.2021 17:55 Ответить
Ну это же все-таки лучше чем без вакцинации пластом один раз и насовсем?
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27.08.2021 17:59 Ответить
конечно

мое личное мнение такое - Модерной и Пфайзером колоть молодых, которые побочку легко перенесут
а стариков - китайским Коронаваком, так побочки почти что нет
когда старикам придет время делать снова вакцинацию (через полгода или год) - тогда уже уколятся Пфайзером или Модерной
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27.08.2021 18:02 Ответить
так от короновака и эффекта нет, что, стариков не жалко, пожили и хватит?
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27.08.2021 18:04 Ответить
есть эффект
буквально только что мой близкий человек заболел короной
до того был привит Коронаваком
теперь это все у него проходит, как ОБЫЧНЫЙ ОРЗ!!!
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27.08.2021 18:06 Ответить
у меня сильное впечатление, что ты из раши пишешь
и представление о зарубежных вакцинах имеешь на основании какого-нибудь эпивака, который реально физраствор

работает и катаец, и индус, и американцы тоже
американцы - наилучшие, но они и жестко проходят
старики, которые в основном дома сидят, мало ездят-общаются - им нет нужды доганать эффективность до 92-97%
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27.08.2021 18:10 Ответить
Тогда, Дилетант, ты не понял главного: что у пожилых людей болезнь проходит в более тяжелой форме и их надо колоть качественной вакциной, а не шмурдяком, который ВООЗ признал годным только в зкстренных случаях.
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27.08.2021 18:13 Ответить
я знаю эту байку и именно на нее выше и ответил
печально, что ты оказался настолько тугодоходящим
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27.08.2021 18:14 Ответить
P.S. Эту болтовню про "признал годным только в зкстренных случаях" я слышал только от кацапов. Бедолаги настолько болваны, что даже не понимают, что вакцина проходит 3 этапа открытых испытаний, а потом уже попадает в список ВОЗ, и там у всех вакцин такая аббревиатура.
Короче, ширяйся своим Эпиваком и не болей. Или вообще не ширяйся. Твое дело.
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27.08.2021 18:25 Ответить
https://hromadske.ua/ru/posts/voz-odobrila-kitajskuyu-vakcinu-coronavac-dlya-ekstrennogo-ispolzovaniya-ukraina-poluchila-17-mln-doz-etogo-preparata

Читай, дилетант, ты таки с большой буквы Дилетант.
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27.08.2021 18:30 Ответить
Ты мне тупо суешь первые попавшиеся информсообщения, но даже не способен понять о том, что я написал выше - КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗ ФОРМИРУЕТ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ВАКЦИН. И КАКАЯ резолюция на этих вакцинах стоит.
Подучи матчасть.
А на этом - пока все. Не пиши мне до тех пор, пока не изучишь.
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27.08.2021 18:34 Ответить
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину CoronaVac, которую разработала китайская фармкомпания Sinovac, для экстренного использования. Украина получила уже 1,7 миллиона доз этого препарата.

Однако в испытаниях участвовало незначительное количество людей старше 60 лет, поэтому эффективность для этой возрастной группы оценить не смогли.

Ты, кацап, как обычно, даже прочитать толком не можешь, где вас таких тупых в умные набирают?
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27.08.2021 18:37 Ответить
а взять новости более свежие для тебя не судьба, не так ли?

и ты так и не понял, КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗ составляет список
еще раз - пока не разберешься - не пиши мне
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27.08.2021 18:39 Ответить
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6469 Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6469 Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6469 А ты каким образом пекли хлеб тоже в магазине спрашиваешь?))) А почему ты, тролляка не укололся этим шмурдяком, а не этой противной Модерной? Будь ты мужиком, то укололся бы Коронваком и рекламировал бы его. Ведь он лучше Модерны?
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27.08.2021 18:46 Ответить
развезли тему.зачем бестолочи объясняешь?Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в КитаеНаселение1 439 324 тыс.
Полностью вакцинировано777 046 00053,99 %и ни одного привитого другой вакциной.
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27.08.2021 20:25 Ответить
Какой особой побочкой вы людей пугаете? У тех кого я знаю, после Moderna самое тяжелое осложнение - пару дней рука болела в месте укола, у большинства - вообще никаких последствий. У вас какая-то другая статистика?
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27.08.2021 18:23 Ответить
да, у меня другие данные
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27.08.2021 18:26 Ответить
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27.08.2021 18:34 Ответить
я все уже написал в комментариях
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27.08.2021 18:37 Ответить
У меня 1 день, в месте укола. Больше ничего. Но видимо у каждого по своему.
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27.08.2021 18:30 Ответить
шишка не рассасывается 3-4 дня
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27.08.2021 18:31 Ответить
У меня не было.
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27.08.2021 18:50 Ответить
лично ты, как я понял, модерной не колося
а я и десяток моих знакомых и близких - кололись
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27.08.2021 18:31 Ответить
Какой особой побочкой вы людей пугаете?

Ознакомьтесь с американской системой данных.
ОТЧЕТЫ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЯХ В ВАКЦИНЕ В ВАЕРСЕ
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27.08.2021 18:49 Ответить
температура еще вечером в тот же день подымалась до 37, 4
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27.08.2021 18:57 Ответить
"Так как 2 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки." Подарки закончились внезапно... Где вакцины? Может зелевласти надо объяснять разницу между фразами "повышение коммуналки" и "закупка вакцин"? Антиковидный фонд, говорите, не знаете куда еще потратить?
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27.08.2021 17:57 Ответить
как где?
выкололи желающим
там такие очереди стояли... ооо... за уколом Модерной приезжали даже из ЛДНР
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27.08.2021 17:58 Ответить
Вы своей супруге тоже бесплатные пробники помады в магазинах выпрашиваете, а на вопрос "Где помада?" говорите, что вот же было, но быстро закончилось.
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27.08.2021 18:02 Ответить
кто хотел уколоться Модерной - укололся
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27.08.2021 18:03 Ответить
Браво, а то как будто кто не хотел то тех на улице ловили и кололи, кололи, закалывали. жду Вашего сообщения, что Солнце на Востоке всходит.
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27.08.2021 18:20 Ответить
а кто не хотел - не кололся
как ты
все очень просто
не просто на твоей родной кацапщине, где народ реально заставляют ширяться
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27.08.2021 18:28 Ответить
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4459 ты не Дилетант...Есть еще такие люди на Д, их еще дебилами называют. Кацап Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5868 от ты ляпнул тебя спутником привили что-ли, побочка кацапская.
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27.08.2021 18:34 Ответить
я так вижу, что ты не способен даже понять написанное тебе выше
печальное зрелище, кацапчик
впрочем, типичное для твоего племени
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27.08.2021 18:37 Ответить
Там Япония болтушку с какашкой выбрасывает. Перехватить. Переколоть. Отрапортовать. Получить сахарок. Вильнуть хвостиком перед Эфиопом Избавителем.
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27.08.2021 18:01 Ответить
Дело говоришь. Там японцы механические примеси ок. 1-2 мм обнаружили в около 40 флаконах из партии в 1,8 млн доз. Если это осколки стекла, попавшие при пр-ве флаконов, то они на св-ва вакцины никак не влияют. При желании флаконы можно отсортировать автоматически (в сильном боковом свете на черном фоне такие примеси сияют, аки сетильники на небесной тверди Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4268 ). При пр-ве лек. сведств в ампулах такие аппараты используют.
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27.08.2021 18:26 Ответить
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6446

.
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27.08.2021 18:04 Ответить
Без горілки така вакцина не спрацює)
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27.08.2021 18:58 Ответить
а чому Ви подумали що в плетеному бутилі не горілка? мо там саме вона (ВОНА спрацює)))))
(чомусь пригадався логін Йулі))))))
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27.08.2021 19:10 Ответить
Хорошо, что маму успели-таки уговорить вакцинироваться - первую дозу получила, надеюсь, и со второй проблем не будет. По новым исследованиям Модерна - лучший вариант от дельты...
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27.08.2021 18:07 Ответить
осенью завезут около 10 млн. доз Пфайзера
так что еще будут варианты
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27.08.2021 18:11 Ответить
Там меморандум только подписан, а не контракт. и то со слов наркомана. не получим мы Пфайзер в таком количестве осенью.
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27.08.2021 18:18 Ответить
получим
и не только Пфайзер
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27.08.2021 18:29 Ответить
Если завезут. Я бы тоже хотел пфайзер, жена модерной укололась ,я не успел. Вообще я бы коронаваком бы укололся, от него меньше всего побочек. Но возможно придется за границу ехать..
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27.08.2021 19:03 Ответить
возможно придется за границу ехать..

Одна уже сьездила Польской женщине из Великобритании сделали добровольную вакцинацию, после чего ее парализовало
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28.08.2021 21:49 Ответить
Варианты, безусловно, будут, но Пфайзер, если верить исследованиям, не шибко эффективен против Дельты и требует ревакцинации через полгода. Возможно, иммунитет от АстраЗенеки держится подольше, но у неё эффективность тоже не ахти...
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27.08.2021 22:07 Ответить
Да, и себя тоже не люблю (на днях получил вторую дозу Модерны). Зато вы, как я понимаю, мостите себе дорогу в рай с промежуточной станцией в больнице под ИВЛ?
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27.08.2021 22:04 Ответить
а Джонсон одна прививка и на 8 лет защита, производителям верить нельзя.
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27.08.2021 18:59 Ответить
Это не производителям, а новостям нельзя верить. Поискал инфу на англоязычных сайтах, и всё прояснилось. Вот с CNN:
J&J Covid-19 vaccine lasts at least 8 months, protects against Delta variant, studies find

Просто Цензор перевёл месяца как года, или скопипастил у каких-то других одарённых журналистов. )
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27.08.2021 22:12 Ответить
Ну добре хоч запас для повторної вакцинації додумалися зробити))
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27.08.2021 18:08 Ответить
Через месяц побегут вакцинироваться и Короноваком, когда по ящику начнут показывать переполненные морги.
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27.08.2021 18:16 Ответить
это будут уже их проблемы
кто хотел модерной уколоться - укололся
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27.08.2021 18:30 Ответить
Собираюсь приехать в Украину через пару недель, откуда такие ужасы? Может передумать пока не поздно?
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27.08.2021 18:52 Ответить
Приезжайте, у нас такое же количество дебилов, как и в Германии среди русскоязычных, смотрящих российские каналы. все тоже самое, только у нас это избиратели Зебила и упоротые антиваксеры.
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27.08.2021 19:34 Ответить
Меня напугал ваш прогноз по поводу переполненных через месяц моргов
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27.08.2021 20:13 Ответить
а ты поездки всегда планируешь с учетом мнения и прогноза неизвестного юзера с форума Цензора? тогда тебе точно не стоит ехать в Украину
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27.08.2021 20:46 Ответить
Билл Гейтс пугал в январе 20 года смертями в 33 миллиона за первые полгода пандемии. Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9024
https://www.thesun.co.uk/news/10814760/bill-gates-predicted-coronavirus-simulation-33-million-die/

И где это всё?
Пора понять,что человечество жёстко обманывают.
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27.08.2021 23:14 Ответить
Антиваксеры, собирайте подорожник, пока тепло. И горох не забудьте заготовить. Для пирожков там всяких Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1262 , а если вам повезет - то на новогоднее оливье часть можно израсходовать...
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27.08.2021 18:30 Ответить
В середу отримав другу дозу Moderna. Після першого разу на другий день було відчуття слабкості як при COVID 19 (яким перехворів рік тому), але наступного дня почувався чудово. Другий раз відчував незначний біль в руці, та слабкість уночі та десь до обіду наступного дня ось і усі незручності, попри те, що мій організм важко сприймає вакцини (навіть таку просту, як Манту). Батьки теж вакцинувалися і теж не мали якихось ускладнень.
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27.08.2021 19:03 Ответить
щепився перший раз пфайзером - невеличка алергічна реакція буа - десь 2 см на руці, за день пройшло, другий раз пфайзером через 19 днів - невеличка слабкість, поспав та усе минулося. Нешановні рупори росії - ні при яких умовах не прививайтеся! в вас альтернативний шлях, та за словми Гундяя вже місця в раю куплені! Тож... щоб всі!
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28.08.2021 07:24 Ответить
Кстати среди антиваксеров тут могут быть много сектантов-баптистов. в Киеве эти упыри ведут активную пропаганду антиваксерства, печатают типографским способом листовки и раскладывают по почтовым ящикам регулярно. не ведитесь на высеры местных зрадопедов, не играйте в "русскую рулетку" с ковидной смертью.
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27.08.2021 19:32 Ответить
Вроде бы есть зависимость, если первая пошла не очень, то вторая идёт легко и наоборот. У меня был первый вариант, у знакомого второй.
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27.08.2021 19:39 Ответить
Не переживайте. Скоро из Японии гуманитарка приедет. Там от Модерны с примесями отказались, а у нас процедят и населению пойдёт
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27.08.2021 20:39 Ответить
Дело говоришь. Там японцы механические примеси ок. 1-2 мм обнаружили в около 40 флаконах из партии в 1,8 млн доз. Если это осколки стекла, попавшие при пр-ве флаконов, то они на свойства вакцины никак не влияют. При желании такие флаконы можно отсортировать автоматически (в сильном боковом свете на черном фоне такие примеси сияют, аки сетильники на небесной тверди Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1151 ). Такие аппараты используют при пр-ве лек. сведств в ампулах.
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28.08.2021 09:39 Ответить
 
 