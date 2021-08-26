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В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей

Министерство здравоохранения Японии получило сообщения от нескольких СМИ, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против COVID-19 были обнаружены инородные примеси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявления министерства здравоохранения.

Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах.

Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование около 1,63 млн доз.

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По данным министерства, компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу. Takeda Pharmaceutical Co. призвала медицинские учреждения и другие организации не использовать вакцины Moderna.
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Топ комментарии
+3
не знаю что там чипы должны вещать, но после второй дозы модерны мой внутренний голос стал требовать больше пива, совпадение? не думаю
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26.08.2021 10:32
+2
На дану хвилину вже 7 повідомлень на єдину проблему у світі.
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26.08.2021 08:59
+2
Вы открыли мне глаза! А я то думаю, чего это я? А это всё прививка!
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26.08.2021 10:42
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В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей - Цензор.НЕТ 8320
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26.08.2021 08:56 Ответить
На дану хвилину вже 7 повідомлень на єдину проблему у світі.
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26.08.2021 08:59 Ответить
Ковидоистерия набирает обороты. Уже нас готовят, что если будет лохдаун, то будут ограничивать права и свободы.
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26.08.2021 09:28 Ответить
Вот это поворот..
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26.08.2021 09:19 Ответить
Отправляйте в Украину тут всё схавают.
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26.08.2021 09:24 Ответить
шматочки хамону плавали?
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26.08.2021 09:26 Ответить
Кислой капусты и ягеля.
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26.08.2021 10:12 Ответить
5G чипы ? В Японії призупинили використання вакцини Moderna через сторонні домішки - Цензор.НЕТ 5890
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26.08.2021 09:35 Ответить
не знаю что там чипы должны вещать, но после второй дозы модерны мой внутренний голос стал требовать больше пива, совпадение? не думаю
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26.08.2021 10:32 Ответить
Вы открыли мне глаза! А я то думаю, чего это я? А это всё прививка!
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26.08.2021 10:42 Ответить
многим внутренний голос и без "доз прививок" выставляет такое требование. Алкоголизм - вот то слово описывающее это.
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27.08.2021 11:31 Ответить
Японцы исследовали "вакцину", и поняли, что делать "Лексусы" и "Инфинити"
на прежнем уровне уже не выйдет.
После уколов с конвейеров будут сходить Лады и УАЗы.
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26.08.2021 10:11 Ответить
скоріше вже СЄАТи ))) Іспанське ж виробництво
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10.10.2021 18:47 Ответить
Ждём гуманитарную помощь от Японии в виде 1,63 млн доз вакцины в обмен на столько же гектаров земли.
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26.08.2021 10:39 Ответить
Раз в вакцине есть вода, значит ж.. на.. туда (почти С)
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26.08.2021 10:41 Ответить
Ждите! Скоро в Украине появится гуманитарная помощь из Японии в виде Модерны. Ляшко будет в восторге
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26.08.2021 12:50 Ответить
 
 