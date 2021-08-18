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В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет

В Британии одобрили применение вакцины от коронавируса Moderna (Spikevax) детям от 12 до 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины для этой возрастной категории населения.

Spikevax уже разрешена для людей в возрасте от 18 лет и старше. Данные о безопасности у детей были такими же, как и у молодых людей. Среди наиболее частых побочных эффектов – легкая боль в мышцах после инъекции и усталость.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в июле одобрило применение вакцины компании Moderna от коронавируса для подростков в возрасте от 12 лет.

Эффективность Spikevax была протестирована в исследовании, в котором приняли участие 3 732 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Оно показало, что у них Spikevax давал такой же ответ антител, который наблюдали у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, ни у одного подростка, получившего вакцину Spikevax, в дальнейшем не было обнаружено коронавируса по сравнению с некоторыми из тех, кто получил плацебо.

Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech. В ЕС накануне заявили, что почти 200 миллионов европейцев, проживающих в 27 странах, на сегодня полностью вакцинированы, это 55% взрослого населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные эффекты: В Евросоюзе начали их изучать
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В цивилизованных странах почти все взрослое население провакцинировано. Так что главные разносчики заразы сейчас - дети и подростки до 18 лет.
Никто из фармкомпаний не хотел ответственности проводить испытания на детях, потому их не вакцинировали...
Хорошо хоть сейчас в Украине реально вакцинироваться хоть Модерной которая при дельте круче Пфайзера, хоть Пфайзером.
У меня родычи в селе, им сказали - соберите группу 6 человек, К ВАМ ДОМОЙ приедут и вакцинируют Пфайзером.
И слава Богу, а то все смелые кто не болел - маски поснмали, идиотыблин.
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18.08.2021 08:46 Ответить
Ще по селу когось збирати... Така страшна хвороба...
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18.08.2021 09:07 Ответить
Дак то ж людей. А зэбаранов и пiд-рашек я как раз призываю НЕ вакцинирвоаться ни в коем случае! Ничем! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет - Цензор.НЕТ 142
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18.08.2021 11:22 Ответить
 
 