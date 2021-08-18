В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет

В Британии одобрили применение вакцины от коронавируса Moderna (Spikevax) детям от 12 до 17 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины для этой возрастной категории населения.

Spikevax уже разрешена для людей в возрасте от 18 лет и старше. Данные о безопасности у детей были такими же, как и у молодых людей. Среди наиболее частых побочных эффектов – легкая боль в мышцах после инъекции и усталость.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в июле одобрило применение вакцины компании Moderna от коронавируса для подростков в возрасте от 12 лет.

Эффективность Spikevax была протестирована в исследовании, в котором приняли участие 3 732 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Оно показало, что у них Spikevax давал такой же ответ антител, который наблюдали у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, ни у одного подростка, получившего вакцину Spikevax, в дальнейшем не было обнаружено коронавируса по сравнению с некоторыми из тех, кто получил плацебо.

Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech. В ЕС накануне заявили, что почти 200 миллионов европейцев, проживающих в 27 странах, на сегодня полностью вакцинированы, это 55% взрослого населения.

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