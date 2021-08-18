В Великобритании одобрили использование COVID-вакцины Moderna для детей с 12 лет
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В Британии одобрили применение вакцины от коронавируса Moderna (Spikevax) детям от 12 до 17 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины для этой возрастной категории населения.
Spikevax уже разрешена для людей в возрасте от 18 лет и старше. Данные о безопасности у детей были такими же, как и у молодых людей. Среди наиболее частых побочных эффектов – легкая боль в мышцах после инъекции и усталость.
Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в июле одобрило применение вакцины компании Moderna от коронавируса для подростков в возрасте от 12 лет.
Эффективность Spikevax была протестирована в исследовании, в котором приняли участие 3 732 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Оно показало, что у них Spikevax давал такой же ответ антител, который наблюдали у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, ни у одного подростка, получившего вакцину Spikevax, в дальнейшем не было обнаружено коронавируса по сравнению с некоторыми из тех, кто получил плацебо.
Ранее для подростков в Европе одобрили применение вакцины Pfizer/BioNTech. В ЕС накануне заявили, что почти 200 миллионов европейцев, проживающих в 27 странах, на сегодня полностью вакцинированы, это 55% взрослого населения.
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Никто из фармкомпаний не хотел ответственности проводить испытания на детях, потому их не вакцинировали...
Хорошо хоть сейчас в Украине реально вакцинироваться хоть Модерной которая при дельте круче Пфайзера, хоть Пфайзером.
У меня родычи в селе, им сказали - соберите группу 6 человек, К ВАМ ДОМОЙ приедут и вакцинируют Пфайзером.
И слава Богу, а то все смелые кто не болел - маски поснмали, идиотыблин.