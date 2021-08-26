В Японії призупинили використання вакцини Moderna через сторонні домішки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство охорони здоров'я Японії отримало повідомлення від декількох ЗМІ, що у виготовлених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. проти COVID-19 були виявлені сторонні домішки
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер повідомило агентство Kyodo з посиланням на заяви МОЗ.
Повідомлення про домішки надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні речовини були виявлені у 39 флаконах.
Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, заявив, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 млн доз.
За даними міністерства, компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Takeda Pharmaceutical Co. закликала медичні установи та інші організації не використовувати вакцини Moderna.
Будь ласка, зачекайте...
на прежнем уровне уже не выйдет.
После уколов с конвейеров будут сходить Лады и УАЗы.