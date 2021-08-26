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В Японії призупинили використання вакцини Moderna через сторонні домішки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Японії призупинили використання вакцини Moderna через сторонні домішки

Міністерство охорони здоров'я Японії отримало повідомлення від декількох ЗМІ, що у виготовлених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. проти COVID-19 були виявлені сторонні домішки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер повідомило агентство Kyodo з посиланням на заяви МОЗ.

Повідомлення про домішки надійшли з восьми центрів вакцинації у п'яти префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо. Сторонні речовини були виявлені у 39 флаконах.

Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продаж і поширення вакцини Moderna в країні, заявив, що як запобіжний захід припиняє використання близько 1,63 млн доз.

За даними міністерства, компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання. Takeda Pharmaceutical Co. закликала медичні установи та інші організації не використовувати вакцини Moderna.

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Топ коментарі
+3
не знаю что там чипы должны вещать, но после второй дозы модерны мой внутренний голос стал требовать больше пива, совпадение? не думаю
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26.08.2021 10:32
+2
На дану хвилину вже 7 повідомлень на єдину проблему у світі.
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26.08.2021 08:59
+2
Вы открыли мне глаза! А я то думаю, чего это я? А это всё прививка!
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26.08.2021 10:42
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В Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за инородных примесей - Цензор.НЕТ 8320
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26.08.2021 08:56 Відповісти
На дану хвилину вже 7 повідомлень на єдину проблему у світі.
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26.08.2021 08:59 Відповісти
Ковидоистерия набирает обороты. Уже нас готовят, что если будет лохдаун, то будут ограничивать права и свободы.
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26.08.2021 09:28 Відповісти
Вот это поворот..
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26.08.2021 09:19 Відповісти
Отправляйте в Украину тут всё схавают.
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26.08.2021 09:24 Відповісти
шматочки хамону плавали?
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26.08.2021 09:26 Відповісти
Кислой капусты и ягеля.
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26.08.2021 10:12 Відповісти
5G чипы ? В Японії призупинили використання вакцини Moderna через сторонні домішки - Цензор.НЕТ 5890
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26.08.2021 09:35 Відповісти
не знаю что там чипы должны вещать, но после второй дозы модерны мой внутренний голос стал требовать больше пива, совпадение? не думаю
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26.08.2021 10:32 Відповісти
Вы открыли мне глаза! А я то думаю, чего это я? А это всё прививка!
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26.08.2021 10:42 Відповісти
многим внутренний голос и без "доз прививок" выставляет такое требование. Алкоголизм - вот то слово описывающее это.
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27.08.2021 11:31 Відповісти
Японцы исследовали "вакцину", и поняли, что делать "Лексусы" и "Инфинити"
на прежнем уровне уже не выйдет.
После уколов с конвейеров будут сходить Лады и УАЗы.
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26.08.2021 10:11 Відповісти
скоріше вже СЄАТи ))) Іспанське ж виробництво
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10.10.2021 18:47 Відповісти
Ждём гуманитарную помощь от Японии в виде 1,63 млн доз вакцины в обмен на столько же гектаров земли.
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26.08.2021 10:39 Відповісти
Раз в вакцине есть вода, значит ж.. на.. туда (почти С)
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26.08.2021 10:41 Відповісти
Ждите! Скоро в Украине появится гуманитарная помощь из Японии в виде Модерны. Ляшко будет в восторге
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26.08.2021 12:50 Відповісти
 
 