УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13427 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
6 537 93
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3879) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Moderna (54)

Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ

На національному складі більше не залишилося вакцини від коронавируса виробництва компанії Moderna, є лише на регіональних складах і ці дози призначені для ревакцинації громадян, які отримали перше щеплення.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит видання LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, станом на 26 серпня на регіональних і місцевих складах залишалося 805 652 дози вакцини.

"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини", – йдеться в повідомленні.

У вересні Модерну теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Так як 2 млн доз були поставлені в рамках програми COVAX, а не через держзакупівлі.

Також читайте: У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій

Станом на 24 серпня на національному та регіональному складах зберігалося понад 11 млн доз вакцин різних виробників:

- Pfizer - 37 440 доз на національному складі, 523 798 доз на регіональних і місцевих складах;

- AstraZeneca - 1 807 980 доз на національному і 1 380 568 доз на регіональних і місцевих складах;

- Sinovac - 2 700 560 доз на національному і 3 808 082 дози - на регіональних і місцевих складах.

25 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що в Україні є близько 9 млн доз, які можна використовувати для вакцинації. З початку кампанії з імунізації від коронавірусу, за його даними, в Україну доставили 18,5 млн доз вакцин.

Поставку ще 6,5 млн доз вакцин різних виробників очікують у вересні, уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Надеюсь, меня вторая доза модерны дождётся 3 сентября...
показати весь коментар
27.08.2021 17:30
+6
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6446

.
показати весь коментар
27.08.2021 18:04
+5
На ура. Надеюсь меня тоже дождется до 31 августа.
показати весь коментар
27.08.2021 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь, меня вторая доза модерны дождётся 3 сентября...
показати весь коментар
27.08.2021 17:30 Відповісти
как первая прошла Вакцина Moderna осталась в Украине только для второй дозы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9980
показати весь коментар
27.08.2021 17:38 Відповісти
Вчора знайомому зробили другу дозу, а сьогодні швидку викликали (хлопцю 30 років, втратив свідомість та були конвульсії). Швидка сказала, що "зневоднення та високий тиск" (ага, норм відмазка).
показати весь коментар
27.08.2021 17:46 Відповісти
его путинским Спутником ширнули?
показати весь коментар
27.08.2021 17:56 Відповісти
в неврологию. предвесник ишемии мозга.
показати весь коментар
27.08.2021 20:18 Відповісти
Ой не знаю! Мне 55 лет и два укола Модерной прошли нормально!
показати весь коментар
27.08.2021 23:06 Відповісти
На ура. Надеюсь меня тоже дождется до 31 августа.
показати весь коментар
27.08.2021 17:47 Відповісти
ПЕРВАЯ ОК ВТОРАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 38,5 ПОЛТОРА ДНЯ ПЕРВЫЙ 37.6 А ПОТОМ 38.5 ПАРАЦЕТОМОЛ

В ИТАЛИИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ СРАЗУ ЗАСТАВЛЯЮТЬ ПИТЬ ПАРАЦЕТОМОЛ
показати весь коментар
27.08.2021 17:57 Відповісти
все похоже, кроме того, что первый раз было хуже
и парацитамол пить крайне советую - помогает
я во второй раз выпил за день 3 пакетика - и на следующий день был уже норм
показати весь коментар
27.08.2021 18:00 Відповісти
У меня в день прививки вообще никаких симптомов. На следующий день болела рука, температура 37.4 и состояние нестояния (слабость, ломота в теле) - отработал до обеда и пошел домой. На ночь выпил таблетку аспирина, утром проснулся, как новенький - даже рука практически не болела.
показати весь коментар
27.08.2021 23:01 Відповісти
дождется
показати весь коментар
27.08.2021 17:55 Відповісти
укололся 2 часа назад второй раз) жду прихода)
показати весь коментар
27.08.2021 20:20 Відповісти
Сделал вторую дозу Модерной позавчера в час дня. Ничего не было в течении суток, но после обеда на следующий день 38.2, слабость, головокружение и мышечные боли особенно икроножные мышцы. за вечер 2 таблетки парацетамола и на сегодняшнее утро - 37. После обеда сегодня все нормализовалось, даже рука не болит в месте укола.
После первой дозы вообще ничего не было, только рука в месте укола несколько дней болела, дольше чем после второй дозы.
показати весь коментар
27.08.2021 21:09 Відповісти
Вакцина закінчується а від МОЗ так і нема хоч якоїсь статистики ні про смертність спричинену вакцинацією ні про захворюваність вакцинованих ні як діє вакцина при нових штамах вірусу.У Великій британії майже 23% повторно захворіли даже після третьої вакцинації по їхнім офіційним данним .А у нас мовчок як в часи КПРС.
показати весь коментар
27.08.2021 17:38 Відповісти
Это экстренная вакцинация, из-за эпидемии, а не плановая. Реально и в Британии ничего не знают. лет через 3-5 все узнаем, кто доживет.
показати весь коментар
27.08.2021 17:43 Відповісти
Не спорю,я только высказал то что прочитал в новостях.А как считаете можно ли проводить вакцинацию во время пандемии когда утром пришедший на вакцинацию уже может быть больным а его еще и вакцинируют?На сколько мне известно вакцинироваться могут только здоровые.
показати весь коментар
27.08.2021 17:52 Відповісти
в ситуации пандемии - и можно, и нужно
показати весь коментар
27.08.2021 17:57 Відповісти
Ну от тому я перед першою прививкою тест здав - перевірився...
показати весь коментар
27.08.2021 18:03 Відповісти
Дай то Бог щоб Вам допомогло.А здача тесту це не гарантує що людина здорова.Експрес-тест це 50 на 50 а здача повноцінного тесту тех не гарантує що людина по дорозі додому або на вакцинацію нічого не підціпить.Та і перед вакцинацією людина має здати аналіз на антитіла,можливо людині і не потрібна вакцина так як має достатню природну кількість антитіл.А вакцина може не допомогти а ще і зашкодити.
показати весь коментар
27.08.2021 18:11 Відповісти
На антитіла здавав трохи раніше (не ради вакцинації, в лікарні був, то треба було), немає їх...
показати весь коментар
27.08.2021 18:12 Відповісти
Але завжди є люди організм яких не приймає хворобу.В світі були чума,холера,тиф,віспа та завжди знаходилися люди яких ці зарази не брали.Чому не шукають таких людей та не задіюють хоч за які гроші в боротьбі із ковідом,у волонтерській діятьності та і в дослідах чому їх хвороба не бере.Адже як показує практика вакцина просто не всигає за новими штамами і являється скоріш панацеєю ніж ліками.
показати весь коментар
27.08.2021 18:20 Відповісти
Если будет совсем много больных ,к сожалению вакцинацию закроют на время, так Ляшко и сказал
показати весь коментар
27.08.2021 19:01 Відповісти
А сколько это по ляшковски ,,совсем много,,?Должны быть,как мне кажется,четкие нормативы а не слова какого-то сомнительного Ляшка возможно купившего диплом в переходе.
показати весь коментар
27.08.2021 19:05 Відповісти
Дані по побочках вакцин МОЗ щотижнево публікує з березня 2021 року. Але це ж нездійсненна для антиваксерів задача - знайти дані, що у відкритому просторі. Зате за цей час вони вже два Чорних моря виплакали, що таких даних немає. Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2134
показати весь коментар
27.08.2021 17:58 Відповісти
у відкритому доступі Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2080
показати весь коментар
27.08.2021 17:59 Відповісти
лично я Модерной уже укололся
дважды

побочка от нее жОсткая
первый раз два дня пластом лежал
второй - один день
показати весь коментар
27.08.2021 17:55 Відповісти
Ну это же все-таки лучше чем без вакцинации пластом один раз и насовсем?
показати весь коментар
27.08.2021 17:59 Відповісти
конечно

мое личное мнение такое - Модерной и Пфайзером колоть молодых, которые побочку легко перенесут
а стариков - китайским Коронаваком, так побочки почти что нет
когда старикам придет время делать снова вакцинацию (через полгода или год) - тогда уже уколятся Пфайзером или Модерной
показати весь коментар
27.08.2021 18:02 Відповісти
так от короновака и эффекта нет, что, стариков не жалко, пожили и хватит?
показати весь коментар
27.08.2021 18:04 Відповісти
есть эффект
буквально только что мой близкий человек заболел короной
до того был привит Коронаваком
теперь это все у него проходит, как ОБЫЧНЫЙ ОРЗ!!!
показати весь коментар
27.08.2021 18:06 Відповісти
у меня сильное впечатление, что ты из раши пишешь
и представление о зарубежных вакцинах имеешь на основании какого-нибудь эпивака, который реально физраствор

работает и катаец, и индус, и американцы тоже
американцы - наилучшие, но они и жестко проходят
старики, которые в основном дома сидят, мало ездят-общаются - им нет нужды доганать эффективность до 92-97%
показати весь коментар
27.08.2021 18:10 Відповісти
Тогда, Дилетант, ты не понял главного: что у пожилых людей болезнь проходит в более тяжелой форме и их надо колоть качественной вакциной, а не шмурдяком, который ВООЗ признал годным только в зкстренных случаях.
показати весь коментар
27.08.2021 18:13 Відповісти
я знаю эту байку и именно на нее выше и ответил
печально, что ты оказался настолько тугодоходящим
показати весь коментар
27.08.2021 18:14 Відповісти
P.S. Эту болтовню про "признал годным только в зкстренных случаях" я слышал только от кацапов. Бедолаги настолько болваны, что даже не понимают, что вакцина проходит 3 этапа открытых испытаний, а потом уже попадает в список ВОЗ, и там у всех вакцин такая аббревиатура.
Короче, ширяйся своим Эпиваком и не болей. Или вообще не ширяйся. Твое дело.
показати весь коментар
27.08.2021 18:25 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/voz-odobrila-kitajskuyu-vakcinu-coronavac-dlya-ekstrennogo-ispolzovaniya-ukraina-poluchila-17-mln-doz-etogo-preparata

Читай, дилетант, ты таки с большой буквы Дилетант.
показати весь коментар
27.08.2021 18:30 Відповісти
Ты мне тупо суешь первые попавшиеся информсообщения, но даже не способен понять о том, что я написал выше - КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗ ФОРМИРУЕТ СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ВАКЦИН. И КАКАЯ резолюция на этих вакцинах стоит.
Подучи матчасть.
А на этом - пока все. Не пиши мне до тех пор, пока не изучишь.
показати весь коментар
27.08.2021 18:34 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину CoronaVac, которую разработала китайская фармкомпания Sinovac, для экстренного использования. Украина получила уже 1,7 миллиона доз этого препарата.

Однако в испытаниях участвовало незначительное количество людей старше 60 лет, поэтому эффективность для этой возрастной группы оценить не смогли.

Ты, кацап, как обычно, даже прочитать толком не можешь, где вас таких тупых в умные набирают?
показати весь коментар
27.08.2021 18:37 Відповісти
а взять новости более свежие для тебя не судьба, не так ли?

и ты так и не понял, КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗ составляет список
еще раз - пока не разберешься - не пиши мне
показати весь коментар
27.08.2021 18:39 Відповісти
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6469 Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6469 Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6469 А ты каким образом пекли хлеб тоже в магазине спрашиваешь?))) А почему ты, тролляка не укололся этим шмурдяком, а не этой противной Модерной? Будь ты мужиком, то укололся бы Коронваком и рекламировал бы его. Ведь он лучше Модерны?
показати весь коментар
27.08.2021 18:46 Відповісти
развезли тему.зачем бестолочи объясняешь?Статистика вакцинации от коронавируса (COVID-19) в КитаеНаселение1 439 324 тыс.
Полностью вакцинировано777 046 00053,99 %и ни одного привитого другой вакциной.
показати весь коментар
27.08.2021 20:25 Відповісти
Какой особой побочкой вы людей пугаете? У тех кого я знаю, после Moderna самое тяжелое осложнение - пару дней рука болела в месте укола, у большинства - вообще никаких последствий. У вас какая-то другая статистика?
показати весь коментар
27.08.2021 18:23 Відповісти
да, у меня другие данные
показати весь коментар
27.08.2021 18:26 Відповісти
Поделитесь
показати весь коментар
27.08.2021 18:34 Відповісти
я все уже написал в комментариях
показати весь коментар
27.08.2021 18:37 Відповісти
У меня 1 день, в месте укола. Больше ничего. Но видимо у каждого по своему.
показати весь коментар
27.08.2021 18:30 Відповісти
шишка не рассасывается 3-4 дня
показати весь коментар
27.08.2021 18:31 Відповісти
У меня не было.
показати весь коментар
27.08.2021 18:50 Відповісти
лично ты, как я понял, модерной не колося
а я и десяток моих знакомых и близких - кололись
показати весь коментар
27.08.2021 18:31 Відповісти
Какой особой побочкой вы людей пугаете?

Ознакомьтесь с американской системой данных.
ОТЧЕТЫ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЯХ В ВАКЦИНЕ В ВАЕРСЕ
показати весь коментар
27.08.2021 18:49 Відповісти
температура еще вечером в тот же день подымалась до 37, 4
показати весь коментар
27.08.2021 18:57 Відповісти
"Так как 2 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, а не через госзакупки." Подарки закончились внезапно... Где вакцины? Может зелевласти надо объяснять разницу между фразами "повышение коммуналки" и "закупка вакцин"? Антиковидный фонд, говорите, не знаете куда еще потратить?
показати весь коментар
27.08.2021 17:57 Відповісти
как где?
выкололи желающим
там такие очереди стояли... ооо... за уколом Модерной приезжали даже из ЛДНР
показати весь коментар
27.08.2021 17:58 Відповісти
Вы своей супруге тоже бесплатные пробники помады в магазинах выпрашиваете, а на вопрос "Где помада?" говорите, что вот же было, но быстро закончилось.
показати весь коментар
27.08.2021 18:02 Відповісти
кто хотел уколоться Модерной - укололся
показати весь коментар
27.08.2021 18:03 Відповісти
Браво, а то как будто кто не хотел то тех на улице ловили и кололи, кололи, закалывали. жду Вашего сообщения, что Солнце на Востоке всходит.
показати весь коментар
27.08.2021 18:20 Відповісти
а кто не хотел - не кололся
как ты
все очень просто
не просто на твоей родной кацапщине, где народ реально заставляют ширяться
показати весь коментар
27.08.2021 18:28 Відповісти
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4459 ты не Дилетант...Есть еще такие люди на Д, их еще дебилами называют. Кацап Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5868 от ты ляпнул тебя спутником привили что-ли, побочка кацапская.
показати весь коментар
27.08.2021 18:34 Відповісти
я так вижу, что ты не способен даже понять написанное тебе выше
печальное зрелище, кацапчик
впрочем, типичное для твоего племени
показати весь коментар
27.08.2021 18:37 Відповісти
Там Япония болтушку с какашкой выбрасывает. Перехватить. Переколоть. Отрапортовать. Получить сахарок. Вильнуть хвостиком перед Эфиопом Избавителем.
показати весь коментар
27.08.2021 18:01 Відповісти
Дело говоришь. Там японцы механические примеси ок. 1-2 мм обнаружили в около 40 флаконах из партии в 1,8 млн доз. Если это осколки стекла, попавшие при пр-ве флаконов, то они на св-ва вакцины никак не влияют. При желании флаконы можно отсортировать автоматически (в сильном боковом свете на черном фоне такие примеси сияют, аки сетильники на небесной тверди Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4268 ). При пр-ве лек. сведств в ампулах такие аппараты используют.
показати весь коментар
27.08.2021 18:26 Відповісти
Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6446

.
показати весь коментар
27.08.2021 18:04 Відповісти
Без горілки така вакцина не спрацює)
показати весь коментар
27.08.2021 18:58 Відповісти
а чому Ви подумали що в плетеному бутилі не горілка? мо там саме вона (ВОНА спрацює)))))
(чомусь пригадався логін Йулі))))))
показати весь коментар
27.08.2021 19:10 Відповісти
Хорошо, что маму успели-таки уговорить вакцинироваться - первую дозу получила, надеюсь, и со второй проблем не будет. По новым исследованиям Модерна - лучший вариант от дельты...
показати весь коментар
27.08.2021 18:07 Відповісти
осенью завезут около 10 млн. доз Пфайзера
так что еще будут варианты
показати весь коментар
27.08.2021 18:11 Відповісти
Там меморандум только подписан, а не контракт. и то со слов наркомана. не получим мы Пфайзер в таком количестве осенью.
показати весь коментар
27.08.2021 18:18 Відповісти
получим
и не только Пфайзер
показати весь коментар
27.08.2021 18:29 Відповісти
Если завезут. Я бы тоже хотел пфайзер, жена модерной укололась ,я не успел. Вообще я бы коронаваком бы укололся, от него меньше всего побочек. Но возможно придется за границу ехать..
показати весь коментар
27.08.2021 19:03 Відповісти
возможно придется за границу ехать..

Одна уже сьездила Польской женщине из Великобритании сделали добровольную вакцинацию, после чего ее парализовало
показати весь коментар
28.08.2021 21:49 Відповісти
Варианты, безусловно, будут, но Пфайзер, если верить исследованиям, не шибко эффективен против Дельты и требует ревакцинации через полгода. Возможно, иммунитет от АстраЗенеки держится подольше, но у неё эффективность тоже не ахти...
показати весь коментар
27.08.2021 22:07 Відповісти
Да, и себя тоже не люблю (на днях получил вторую дозу Модерны). Зато вы, как я понимаю, мостите себе дорогу в рай с промежуточной станцией в больнице под ИВЛ?
показати весь коментар
27.08.2021 22:04 Відповісти
а Джонсон одна прививка и на 8 лет защита, производителям верить нельзя.
показати весь коментар
27.08.2021 18:59 Відповісти
Это не производителям, а новостям нельзя верить. Поискал инфу на англоязычных сайтах, и всё прояснилось. Вот с CNN:
J&J Covid-19 vaccine lasts at least 8 months, protects against Delta variant, studies find

Просто Цензор перевёл месяца как года, или скопипастил у каких-то других одарённых журналистов. )
показати весь коментар
27.08.2021 22:12 Відповісти
Ну добре хоч запас для повторної вакцинації додумалися зробити))
показати весь коментар
27.08.2021 18:08 Відповісти
Через месяц побегут вакцинироваться и Короноваком, когда по ящику начнут показывать переполненные морги.
показати весь коментар
27.08.2021 18:16 Відповісти
это будут уже их проблемы
кто хотел модерной уколоться - укололся
показати весь коментар
27.08.2021 18:30 Відповісти
Собираюсь приехать в Украину через пару недель, откуда такие ужасы? Может передумать пока не поздно?
показати весь коментар
27.08.2021 18:52 Відповісти
Приезжайте, у нас такое же количество дебилов, как и в Германии среди русскоязычных, смотрящих российские каналы. все тоже самое, только у нас это избиратели Зебила и упоротые антиваксеры.
показати весь коментар
27.08.2021 19:34 Відповісти
Меня напугал ваш прогноз по поводу переполненных через месяц моргов
показати весь коментар
27.08.2021 20:13 Відповісти
а ты поездки всегда планируешь с учетом мнения и прогноза неизвестного юзера с форума Цензора? тогда тебе точно не стоит ехать в Украину
показати весь коментар
27.08.2021 20:46 Відповісти
Билл Гейтс пугал в январе 20 года смертями в 33 миллиона за первые полгода пандемии. Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9024
https://www.thesun.co.uk/news/10814760/bill-gates-predicted-coronavirus-simulation-33-million-die/

И где это всё?
Пора понять,что человечество жёстко обманывают.
показати весь коментар
27.08.2021 23:14 Відповісти
Антиваксеры, собирайте подорожник, пока тепло. И горох не забудьте заготовить. Для пирожков там всяких Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1262 , а если вам повезет - то на новогоднее оливье часть можно израсходовать...
показати весь коментар
27.08.2021 18:30 Відповісти
В середу отримав другу дозу Moderna. Після першого разу на другий день було відчуття слабкості як при COVID 19 (яким перехворів рік тому), але наступного дня почувався чудово. Другий раз відчував незначний біль в руці, та слабкість уночі та десь до обіду наступного дня ось і усі незручності, попри те, що мій організм важко сприймає вакцини (навіть таку просту, як Манту). Батьки теж вакцинувалися і теж не мали якихось ускладнень.
показати весь коментар
27.08.2021 19:03 Відповісти
щепився перший раз пфайзером - невеличка алергічна реакція буа - десь 2 см на руці, за день пройшло, другий раз пфайзером через 19 днів - невеличка слабкість, поспав та усе минулося. Нешановні рупори росії - ні при яких умовах не прививайтеся! в вас альтернативний шлях, та за словми Гундяя вже місця в раю куплені! Тож... щоб всі!
показати весь коментар
28.08.2021 07:24 Відповісти
Кстати среди антиваксеров тут могут быть много сектантов-баптистов. в Киеве эти упыри ведут активную пропаганду антиваксерства, печатают типографским способом листовки и раскладывают по почтовым ящикам регулярно. не ведитесь на высеры местных зрадопедов, не играйте в "русскую рулетку" с ковидной смертью.
показати весь коментар
27.08.2021 19:32 Відповісти
Вроде бы есть зависимость, если первая пошла не очень, то вторая идёт легко и наоборот. У меня был первый вариант, у знакомого второй.
показати весь коментар
27.08.2021 19:39 Відповісти
Не переживайте. Скоро из Японии гуманитарка приедет. Там от Модерны с примесями отказались, а у нас процедят и населению пойдёт
показати весь коментар
27.08.2021 20:39 Відповісти
Дело говоришь. Там японцы механические примеси ок. 1-2 мм обнаружили в около 40 флаконах из партии в 1,8 млн доз. Если это осколки стекла, попавшие при пр-ве флаконов, то они на свойства вакцины никак не влияют. При желании такие флаконы можно отсортировать автоматически (в сильном боковом свете на черном фоне такие примеси сияют, аки сетильники на небесной тверди Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1151 ). Такие аппараты используют при пр-ве лек. сведств в ампулах.
показати весь коментар
28.08.2021 09:39 Відповісти
 
 