Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ
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На національному складі більше не залишилося вакцини від коронавируса виробництва компанії Moderna, є лише на регіональних складах і ці дози призначені для ревакцинації громадян, які отримали перше щеплення.
Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит видання LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, станом на 26 серпня на регіональних і місцевих складах залишалося 805 652 дози вакцини.
"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини", – йдеться в повідомленні.
У вересні Модерну теж не поставлять, уточнили в МОЗ. Так як 2 млн доз були поставлені в рамках програми COVAX, а не через держзакупівлі.
Станом на 24 серпня на національному та регіональному складах зберігалося понад 11 млн доз вакцин різних виробників:
- Pfizer - 37 440 доз на національному складі, 523 798 доз на регіональних і місцевих складах;
- AstraZeneca - 1 807 980 доз на національному і 1 380 568 доз на регіональних і місцевих складах;
- Sinovac - 2 700 560 доз на національному і 3 808 082 дози - на регіональних і місцевих складах.
25 серпня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що в Україні є близько 9 млн доз, які можна використовувати для вакцинації. З початку кампанії з імунізації від коронавірусу, за його даними, в Україну доставили 18,5 млн доз вакцин.
Поставку ще 6,5 млн доз вакцин різних виробників очікують у вересні, уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
В ИТАЛИИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ СРАЗУ ЗАСТАВЛЯЮТЬ ПИТЬ ПАРАЦЕТОМОЛ
и парацитамол пить крайне советую - помогает
я во второй раз выпил за день 3 пакетика - и на следующий день был уже норм
После первой дозы вообще ничего не было, только рука в месте укола несколько дней болела, дольше чем после второй дозы.
дважды
побочка от нее жОсткая
первый раз два дня пластом лежал
второй - один день
мое личное мнение такое - Модерной и Пфайзером колоть молодых, которые побочку легко перенесут
а стариков - китайским Коронаваком, так побочки почти что нет
когда старикам придет время делать снова вакцинацию (через полгода или год) - тогда уже уколятся Пфайзером или Модерной
буквально только что мой близкий человек заболел короной
до того был привит Коронаваком
теперь это все у него проходит, как ОБЫЧНЫЙ ОРЗ!!!
и представление о зарубежных вакцинах имеешь на основании какого-нибудь эпивака, который реально физраствор
работает и катаец, и индус, и американцы тоже
американцы - наилучшие, но они и жестко проходят
старики, которые в основном дома сидят, мало ездят-общаются - им нет нужды доганать эффективность до 92-97%
печально, что ты оказался настолько тугодоходящим
Короче, ширяйся своим Эпиваком и не болей. Или вообще не ширяйся. Твое дело.
Читай, дилетант, ты таки с большой буквы Дилетант.
Подучи матчасть.
А на этом - пока все. Не пиши мне до тех пор, пока не изучишь.
Однако в испытаниях участвовало незначительное количество людей старше 60 лет, поэтому эффективность для этой возрастной группы оценить не смогли.
Ты, кацап, как обычно, даже прочитать толком не можешь, где вас таких тупых в умные набирают?
и ты так и не понял, КАКИМ ОБРАЗОМ ВОЗ составляет список
еще раз - пока не разберешься - не пиши мне
Полностью вакцинировано777 046 00053,99 %и ни одного привитого другой вакциной.
а я и десяток моих знакомых и близких - кололись
Ознакомьтесь с американской системой данных.
ОТЧЕТЫ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЯХ В ВАКЦИНЕ В ВАЕРСЕ
выкололи желающим
там такие очереди стояли... ооо... за уколом Модерной приезжали даже из ЛДНР
как ты
все очень просто
не просто на твоей родной кацапщине, где народ реально заставляют ширяться
печальное зрелище, кацапчик
впрочем, типичное для твоего племени
.
(чомусь пригадався логін Йулі))))))
так что еще будут варианты
и не только Пфайзер
Одна уже сьездила Польской женщине из Великобритании сделали добровольную вакцинацию, после чего ее парализовало
J&J Covid-19 vaccine lasts at least 8 months, protects against Delta variant, studies find
Просто Цензор перевёл месяца как года, или скопипастил у каких-то других одарённых журналистов. )
кто хотел модерной уколоться - укололся
https://www.thesun.co.uk/news/10814760/bill-gates-predicted-coronavirus-simulation-33-million-die/
И где это всё?
Пора понять,что человечество жёстко обманывают.