Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Японії дві людини померли після щеплень вакциною проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, чоловіки віком 30 років померли цього місяця упродовж декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причину смерті досі з'ясовують.
Японія припинила використання 1,63 млн доз Moderna, відправлених у 863 центри вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб'ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про домішки в деяких флаконах.
Уряд і Moderna заявили, що не було виявлено жодних проблем із безпекою чи ефективністю і припинення було лише запобіжним засобом.
Передбачається, що забруднювач являє собою металеві частинки, повідомила японська громадська телекомпанія NHK із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я.
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Не мытьём так катаньем.
А мне оно нахрен не надо. Я и моя семья за полтора года два раза переболели ковидом. Ничем не лечились. Грипп как грипп. Ничего хорошего , но и гадить свою жизнь из за этого не стоит.
Кстати, если будешь такой фигней заниматься (антибиотикотерапией) и не дай Бог реально возникнет бактериальное осложнение (здесь превентивные меры вообще не работают), то врачи в больнице тебе тупо не смогут помочь. И не потому, что они тупые, а потому что помочь можно далеко не всегда.
Я особисто надіслав 6 баночок ГідридFortis до знайомого італійця який мешкає зараз в Бангкоку, бо в нього після щеплення місце уколу в радіусі 5 см стало сильно магнітним.
Після місяцю вживання ГідридFortis кров суттєво була вже почищеною і за два місяці намагнічуваність зникла.
Коли люди масово неосвічені, то їм швидко мізки промиває світова пропаганда...