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Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками

У Японії дві людини померли після щеплень вакциною проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, чоловіки віком 30 років померли цього місяця упродовж декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причину смерті досі з'ясовують.

Японія припинила використання 1,63 млн доз Moderna, відправлених у 863 центри вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб'ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про домішки в деяких флаконах.

Уряд і Moderna заявили, що не було виявлено жодних проблем із безпекою чи ефективністю і припинення було лише запобіжним засобом.

Передбачається, що забруднювач являє собою металеві частинки, повідомила японська громадська телекомпанія NHK із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте також: Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ
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Топ коментарі
+10
примесями ? металлические частицы???
всю партию в утиль ? (или подарят ...догадываюсь даже кому))))
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28.08.2021 11:49
+10
А медики не люди? Среди них не может быть набожных, ссыкливых или просто дурных как и среди прочего населения?
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28.08.2021 12:02
+9
Та да, десяток другой неподтвержденных смертей от вакцинации и сотни миллионов успешных укольчиков...совсем скоро
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28.08.2021 12:00
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Щойно вийшла стаття одразу набігло "русскаязичних" тролей-антивакцинаторів. Ніхто вас, ідіотів, не примушує вакцинуватися і не ваша справа, що робити іншим. Реально набридли вже своїм скигленням, тупі параноїки.
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28.08.2021 12:16 Відповісти
Так власне,хоч смолу собі вколіть,але залишіть нормальних людей,хто не вбачає за потрібне штрикати себе чимось незрозумілим.
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28.08.2021 12:28 Відповісти
В том то и дело шо примушують.
Не мытьём так катаньем.
А мне оно нахрен не надо. Я и моя семья за полтора года два раза переболели ковидом. Ничем не лечились. Грипп как грипп. Ничего хорошего , но и гадить свою жизнь из за этого не стоит.
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28.08.2021 12:31 Відповісти
А если грип как грипп, то и лечить его нужно сразу и не затягивать до тяжелой формы и осложнений. А не так как указано в протоколе лечения МОЗ.
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28.08.2021 13:48 Відповісти
Вообще на грипп не похоже, вам просто повезло
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28.08.2021 14:18 Відповісти
А на что похоже? Симптоматика и осложнения аналогичны гриппу и другим ОРВИ. Что именно особенного в симптоматике ковид?
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28.08.2021 14:36 Відповісти
На воспаление легких больше всего похоже. Вы уверены, что у вас был именно ковид, вы пцр сдавали? Если да, значит вам повезло.
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28.08.2021 16:59 Відповісти
А грипп кстати, если не лечить, в первую очкредь очень опасен именно осложнением связанным с воспалением легких. Как собственно и любое ОРВИ. Они именно в первую очередь на легкие действуют. Так что в этом плане ковид не оригинален. Мы переболели как раз перед объявлением об эпидемии где-то в конце февраля прошлого года. Чем не знаю. Сказали как всегда обычно в таких случаях говорили ОРВИ. Очень была распространенная аббревиатура до ковида. Жену перекачало где-то две недели. Симптомы похожи на ковид были. Нас с сыном пару дней качнуло. Лечились тем чем от гриппа обычно лечимся. Причем сразу начали лечение при первых симптомах. Жена еще антибиотики пропила. Что было ХЗ. Естественно тестов не делали ибо их тогда и не было.
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28.08.2021 17:06 Відповісти
Вполне возможно, что у вас был не ковид. Или его ранняя не такая опасная версия. Сейчас и сразу лечить начинают и все равно некоторые умирают. Еще ковид отличается долгим отходняком, сил потом месяцами нет, и все болячки старые вылазят, ничего не помогает.
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28.08.2021 17:12 Відповісти
Ну не знаю как сразу начинают лечить. Проверить не могу. Когда сотрудник заболел, то ему не назначали ничего больше недели покуда осложнение на легкие не пошло. Тогда ему назначили антибиотики какие-то. После чего пошло на улучшение. Но это с его слов. А вот что точно можно проверить так это протокол лечения от ковид, который на сайте МОЗ опубликован. Можете глянуть сами какие рекомендации даются врачам. Это так сказать факт. И этот факт очень легко проверить. Надеюсь что сможете сами найти там и прочитать.
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28.08.2021 17:22 Відповісти
Вы знаете лекарства от гриппа? Серьезно? Просветите, пожалуйста. До Вас подобное заявляли только изобретатели озельтамивира, но как выяснилось позже, они просто подделали результаты испытаний.
Кстати, если будешь такой фигней заниматься (антибиотикотерапией) и не дай Бог реально возникнет бактериальное осложнение (здесь превентивные меры вообще не работают), то врачи в больнице тебе тупо не смогут помочь. И не потому, что они тупые, а потому что помочь можно далеко не всегда.
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29.08.2021 04:01 Відповісти
Це не якась партія така, це та сама Модерна якою щеплять в усьому світі. Просто японці перші офіційно сказали про ті домішки.
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28.08.2021 12:25 Відповісти
У вас є конкретна інформація? Поділіться, невже вам важко?
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28.08.2021 12:50 Відповісти
Ось тут читайте, я вчора клав тут теж в коментарях огляд по статті - там про магнітні чаточки і згортання крові (особливо виражено в щепленні Janessa): https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?fbclid=IwAR27Y_kx8NroMQkPlXBuIqPU6ifbo2V335kN82qiME3Sv9nTcXGyWkPOw74
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28.08.2021 13:16 Відповісти
зачем манипуляции писать? ложная информация, рашен пропоганда
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28.08.2021 14:19 Відповісти
Дивно чому саме за Японію говорять…А те,що у людей з інших континентів магнітиться місце штрику,то ніби й нікого не цікавить?… Об'явили факт фейком та й все. Адепти шмурдяку через трохи часу будуть бовтатись на мотузках по всім світі.
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28.08.2021 12:33 Відповісти
А я то думаю, що в супермаркеті пищить постійно і якість перешкоди у зв'язку з'явилися, а то "місце штрику магнітиться". Зовсім біда, що тепер робити?
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28.08.2021 12:52 Відповісти
Ну можу припустити, що в супермаркеті то зовсім від іншого. Науково це зветься клептоманія. Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 6241
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28.08.2021 13:50 Відповісти
Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 3220
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28.08.2021 20:48 Відповісти
Нічого не магнітиться і близько на місці уколу. Не хочете вакцинуватися - це ваша справа, але не треба писати відверту брехню, яку ви не перевіряли особисто. Втім, дискутувати з ідіотом, який вважає, що люди, які вакцинуються мають бути повішеними це все одно, що доводити інквізиторам, що Земля кругла.
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28.08.2021 12:45 Відповісти
Якщо пан не володіє інформацією, то не триндіть!!!
Я особисто надіслав 6 баночок ГідридFortis до знайомого італійця який мешкає зараз в Бангкоку, бо в нього після щеплення місце уколу в радіусі 5 см стало сильно магнітним.
Після місяцю вживання ГідридFortis кров суттєво була вже почищеною і за два місяці намагнічуваність зникла.
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28.08.2021 13:01 Відповісти
Нічого не магнітиться - спеціально перевірив на собі після двох доз Moderna. Не знаю, що ви там і кому відсилали, але коли розповідають що щось там у друзів, сусідів, знайомих і т.п. то зазвичай це відверта брехня. Гадаю, пане Volodymyr Krasnoholovets 4c852252 ви заробляєте гроші на коментах, або адепт секти ФСБ "Массковскава патріархата".
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28.08.2021 14:30 Відповісти
Одно из двух: ты либо идиот, либо проплаченный клоун.
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29.08.2021 03:34 Відповісти
2 людини - це лише початок...
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28.08.2021 12:57 Відповісти
Півроку вже пройшло від початку масової вакцинації. Коли чекати продовження?
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28.08.2021 13:01 Відповісти
якщо щеплені не будуть читисти негайно кров від вштрикнутого сурогату, то впродовж 1-2 років кількість смертей різко піде вгору; хоча і інші хронічні хвороби повилазять
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28.08.2021 13:08 Відповісти
Сам придумав, чи може нарешті здаш того, хто придумав?
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28.08.2021 19:30 Відповісти
Свинарник помыли, помои отфильтровали, лимонного сока добавили, соли, перца, слесарной стружки, для вкуса - вот и вся "moderna" и ей подобное фуфло.
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28.08.2021 13:01 Відповісти
Боже, скільки ж тут кацапів-антівакцинаторів пасется. Так і пнуться своїми рогами уперед шоб весь сайт своїм лайном забруднити.Кацапи, бережіть копита , стукайте по клаві обережніше!
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28.08.2021 13:01 Відповісти
Певно одне чмо забрело сюди, і топчеться як слон, міняючи проксі - Іспанія, Великобританія, Німеччина, Норвегія...
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28.08.2021 13:03 Відповісти
Згоден.Лізуть як мухи на мед.Нажерлися у себе гною і поперлися на солоденьке.
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28.08.2021 13:10 Відповісти
А пан собі вже сирогату вштрикнув?

Коли люди масово неосвічені, то їм швидко мізки промиває світова пропаганда...
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28.08.2021 13:10 Відповісти
Щось тебе, цап, забагато на цій гілці стало, зовсім копита стер.Відпочінь трохи, рило смердюче.
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28.08.2021 13:15 Відповісти
скотиняка москальска, йди до свого помийника
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28.08.2021 13:17 Відповісти
Воно просто казиться, що в Україні вакцинують Moderna та Pfizer, а йому, нікчемному, лише шмурдяк для тварин "Спутнік" доступний от воно і паскудить де може. Типова кацапська натура.
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28.08.2021 14:54 Відповісти
Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 4156 нам скидывают все кому не лень астразенеку,как невостребованную и по итогу-модерна и пфайзер в нашем инфополе превращается в говно Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками - Цензор.НЕТ 4156
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28.08.2021 13:55 Відповісти
Дуже ви вишуканий пан - серете на гілці, але дуже вишукано.Дуже це нагадуе кацапські "вологодские кружева".
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28.08.2021 14:32 Відповісти
Без примесей результат был бы тем же.
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28.08.2021 14:30 Відповісти
Умерло всего 2 человека? Я ито о больших знаю у нас.
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28.08.2021 15:42 Відповісти
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