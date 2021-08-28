Дві людини в Японії померли після щеплень вакциною Moderna з домішками

У Японії дві людини померли після щеплень вакциною проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, чоловіки віком 30 років померли цього місяця упродовж декількох днів після отримання другої дози препарату Moderna. Причину смерті досі з'ясовують.

Японія припинила використання 1,63 млн доз Moderna, відправлених у 863 центри вакцинації по всій країні, більш ніж через тиждень після того, як місцевий дистриб'ютор, Takeda Pharmaceutical, отримав повідомлення про домішки в деяких флаконах.

Уряд і Moderna заявили, що не було виявлено жодних проблем із безпекою чи ефективністю і припинення було лише запобіжним засобом.

Передбачається, що забруднювач являє собою металеві частинки, повідомила японська громадська телекомпанія NHK із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я.

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