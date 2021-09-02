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Пик цен на руду пройден - экономику Украины ждут трудности

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Пик цен на руду пройден - экономику Украины ждут трудности

Цикл роста мировых цен на сырье закончился, отечественные экспортеры уже не смогут обеспечивать значительный приток валюты и страну ожидают тяжелые времена.

 Об этом говорится в материале "Главкома" "Экономика времен пандемии. Тревожное благополучие Украины ".

Главком отмечает, что на сегодня в мире завершается фаза мнимого выздоровления после пандемии, когда значительный объем закачанных финансовых ресурсов преимущественно перешел в рост цен на сырьевых рынках.

"Рост цен на продукцию аграрного сектора, металлургии и железорудное сырье был, скорее, субъективным, чем обоснованным. Достигнув "пика оптимизма", мировая экономика начала катиться вниз. Это значит, что очень скоро заложников сырьевой конъюнктуры, таких как Украина, ждут нелегкие времена ", - говорится в материале.

По мнению автора, дальнейшее развитие ситуации во многом будет определяться тем, с какими потерями пройдут эту негативную фазу отечественные экспортеры, ведь это будет иметь значительное влияние на экономику страны. Кроме того, многое будет зависеть от тарифной и фискальной политики государства. Насколько она будет разумной. Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис.

"Худшее, что можно сделать при такой перспективе - не реагировать на реалии мировой конъюнктуры, от которых Украина традиционно зависима. И попробовать зарабатывать на убытках экспортеров, а к этому все идет. Выдавливая в бюджет максимум возможного, государство лишает запаса прочности основных поставщиков валюты в бюджет. Следствием этого может стать падение курса гривни. Из-за этого обесценятся сбережения граждан и подорожают импортные товары. А без того высокая инфляция (10,1% в годовом выражении по итогам июля) будет еще выше ", - прогнозирует Главком.

Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $ 134,05 / т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.
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Топ комментарии
+11
так блин Ахметка копала и за тонну платила 3 долл, а китайцам толкала за 220.
ясно шо "эксперт" поплачет шо Ахметка не купит очередную виллу для своего ублюдка за 500 млн., а только за 490.
экспердов я таких, хотел бы видеть на химии в Черкассах
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02.09.2021 12:48
+8
Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 8781
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02.09.2021 12:50
+5
Прорвёмся.
Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 5762
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02.09.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
Тобто песець ще попереду?
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02.09.2021 12:45 Ответить
Прорвёмся.
Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 5762
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02.09.2021 12:48 Ответить
вот именно
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02.09.2021 12:49 Ответить
Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 8781
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02.09.2021 12:50 Ответить
Зеленський: Зараз треба вижити, потім вирулимо Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 1850
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02.09.2021 12:49 Ответить
ну просто не особо было видно, а вот теперь - таки да.
дурная привычка - наделять кого-то способностью, ну вы понял....
как вот Яхве веруны думают что он побобрее Сралина.... гггг Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 1472
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02.09.2021 13:07 Ответить
...кричали з презерватива. Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 2698
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02.09.2021 13:02 Ответить
тобто ще не послухали прибиральницю.
бо кожен в нас iкспєрд i президент.
аффтар напрочь забыл, что основной экспорт Украины - это аграрная продукция.
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02.09.2021 12:51 Ответить
Это когда было? Когда мы аграриями стали? Ой, совсем забыл, ведь только-только всю олию китайцам спулили, а я и не понял, что это ведь аграрная отрасль.))) Вы еще слова Зеленского повторите о космических технологиях, так вас сразу себе в квартал позовут.)))
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02.09.2021 19:42 Ответить
Іксперди як завжди " роблять з мухи слона " ,, залякувати суспільство , це схоже - їх хоббі ( і часто не безплатне ) Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 2033 . Ціни повернуться до - докризових . Всього лиш . До тих , при яких країна жила ( і не вмирала ) раніше .

Епоха -заргібання грошей лопатою , для олігархів скінчиться .
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02.09.2021 13:01 Ответить
Та не, они говорят, что увеличение прибыли в два раза по металлопродукции - это очень мало. Нужно ахметову снизить налоги, и давать лом бесплатно.
"Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис." - а может и не может. Тут бабка надвое эксперт гадает.
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02.09.2021 13:23 Ответить
Я ж це й мав на увазі , коли говорив про - не безплатно . Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 1203 . Робота таких ікспердів - спочатку нажахати суспільство , а потім розповідати йому про те що - щоб цього апокаліпсису не сталось , давіть на владу ,, мовляв , нехай дає олігархам преференції.
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02.09.2021 13:52 Ответить
Если-бы вы умели чуточку рассуждать и вдумываться в прочитанное, то и выводы сумели-бы сделать. ГМК в стране одна из последних выживающих отраслей которая поддерживает нашу страну в статусе сырьевого придатка. Если этот статус упадет, то торговать нам уже будет нечем, кроме как собственными личиками. А нынешнее руководство только и ждет чтобы распродать все с молотка.
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02.09.2021 19:46 Ответить
Ну , шо ж поробиш ,, не всі ж такі вумні і розсудливі як ви Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 3846 ..

А ГМК України буде працювати доти , доки не скінчиться руда , а її там ще - років на 200 мінімум . . Або доки не зникне попит на метал у світі . Перестане виробляти метал Ахметов , чи - випускати окатиші Жеваго , будуть це робити інші , але будуть 100% . В українській землі лежать сотні млрд долларів , і поки вони там є , ГМК України буде працювати - щоб не трапилось . Попробуй ще відігнати олігархів , від цих скарбів !! Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 7323 . Ось тобі й - виводи .
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02.09.2021 20:22 Ответить
Ну это не писец, если слуги не подсобят. А так... Рынок постоянно штормит туда-сюда, без каких-то неожиданностей со стороны ВР и Кабмина, всё будет в общем-то норм.
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02.09.2021 15:55 Ответить
так блин Ахметка копала и за тонну платила 3 долл, а китайцам толкала за 220.
ясно шо "эксперт" поплачет шо Ахметка не купит очередную виллу для своего ублюдка за 500 млн., а только за 490.
экспердов я таких, хотел бы видеть на химии в Черкассах
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02.09.2021 12:48 Ответить
Во-первых, руду у нас добывает не только Ахметов. Поздравляю с этой информацией. Во-вторых, кроме рентных платежей, есть ещё зарплата, амортизация, закупка техники и т.д. Да-да-да. ужас какой, они богаче нас, всех срочно раскулачить. Ещё Сталина позовите.
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02.09.2021 15:58 Ответить
не позову, уже хватило
а то шо Ахметка купила сынку маеток в Швейцарии - это на амортизации сэкономила, не?
и скажи это тем кто дышит и заболевает ибо Ахметка экономила на дом сынишке, много скажут тебе интересного.
и да - оправдывать эту тварь - может либо дурак, либо за деньги.
Посмотри на хату что эта мразь прикупила - и она типо печется за здоровье криворожан и мариупольцев - так скажи им это в лицо!
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02.09.2021 16:09 Ответить
Нарешті. Бо скільки вже можна цих легких часів?
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02.09.2021 12:49 Ответить
Ну а на снижение тех же цен внутри страны можно надеятся? Или только волноваться из за убытков экспортеров?
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02.09.2021 12:49 Ответить
Хахаха нет конечно у нас разве что дешевеет то что простые люди сдают молоко яблоки...
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02.09.2021 12:50 Ответить
Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 8294
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02.09.2021 12:51 Ответить
Вы думаете он скрывается под псевдонимом главком? Или вы так умиляетесь им, что он вам уже везде мерещится?
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02.09.2021 12:56 Ответить
Эти глаза не могут врать Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 9620
Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 308
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02.09.2021 12:57 Ответить
Полностью с вами согласен. Это тот кто писал эту статью в главкоме которую обсуждаем?
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02.09.2021 13:01 Ответить
Какое снижение внутри страны, если все из-за бугра завозится? Свое в стране если и производится, то мало и в ценах приравнивается к рыночным, ну или на пару копеек дешевле. Сахар или олия подешевели разве, после того, что показали во сколько дешевле они в Европе?)))
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02.09.2021 19:49 Ответить
Блин ну вы хоть статью прочтите! Как все завозится если в ней волнуются за то что вывозится? Тот же сахар и олия вы определились завозится или вывозится?
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03.09.2021 06:48 Ответить
Тоисть в период пандемии все было норм а сейчас будет писец?и кто хозяева этих всех добывающих компаний?
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02.09.2021 12:49 Ответить
Так ахметка нехай вчиться не тільки на металобрухті працювати, а й з рудою. І взагалі, з сироаинної економіки треба переходити на цивілізовану.
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02.09.2021 12:50 Ответить
Надо. Кто мешает?Ну вот условный Ахметка пусть продолжает клепать сталь и копать руду, а кто-то из этого пусть делает корабли или даже военную технику. Почему власть не нашла этого кого-то, не предложила козырные условия, чтоб он вложил денег? Не в Ахметове же и его бизнесе проблема, что в нашу страну не заходят деньги.
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02.09.2021 16:02 Ответить
Це монополія.
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02.09.2021 21:10 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...(с)
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02.09.2021 12:52 Ответить
"Пик цен на руду пройден" - а на олію?
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02.09.2021 12:52 Ответить
Ахметка компенсує на чомусь іншому. Солодкі лошки усе стерплять.
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02.09.2021 12:57 Ответить
Такие статьи "экспердов" надо подавать как Реклама. Понятно что Цензор должен деньги зарабатывать, если он их от народных слуг брать не хочет за непубликации компромата. Но смотрю уже больше месяца тут пиарят неназванного эксперда который всем доказывает, что импорт лома черного металла это плохо, а покупать внутри страны по 10 гривен килограмм это капец экономике Украины. Смешно, но наверное дорого, если публикуют каждый день.
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02.09.2021 13:03 Ответить
А я помню, что в 1980-х году мы жили лучше всех в СССР (Прибалтика не в счёт, маленькая). И после обретения Независимости мы по уровню жизни до 2010 года должны были обогнать Россию в разы. Что произошло? Что пошло не так?
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02.09.2021 13:03 Ответить
"Гавкнула" планова економіка совка , а з нею і ринок збуту совка . Ось що сталось . Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 8233 .Заводи залишились без замовлень і без роботи .
До речі , я не пам'ятаю щоб при совку хтось краще жив ніж зараз ,, крім партійних босів звичайно .
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02.09.2021 13:11 Ответить
А ущё тогда были Дед Мороз со Снегурочкой и Баба Яга которая всегда была против.. Чёто все забывают каково Лешего развалился Совок и почему в многгомиллионной стране не нашлося никого, кто хотел его защищать кроме кучки ГКЧПистов.
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02.09.2021 13:15 Ответить
Ок, якщо в 1990 у нас було 58 приватних машин на 1000 жителів, а зараз 245, то це стали краще жити чи ні?

Якщо в 1990 галімий кольоровий телевізор Електрон чи Весна без пульта коштував 700-800 рублів (це, на секундочку, 840-960 баксів по тому курсу і це 5(!) середніх місячних зарплат в ссср), а зараз нормальний кольоровий ТБ можна купити за 6-7 тис. грн (це половина середньої місячної зарплати по Україні), то це стали краще жити чи ні?
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02.09.2021 13:39 Ответить
******* ? А как мы до роста цен на руду жили пик которых длился где то 4-5 месяцев
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02.09.2021 13:09 Ответить
Ахмєткіне кодло лякає то відсутністю металобрухту, то падінням цін на руду...
Вся діалектика заключається в боротьбі апетитів чиновників та страху перед народом.
На одній шальці вагів кодло ненаситних бюрократів, які нездатні вгамувати власні апетити і нікуди, крім власного задоволення, не вкладають накрадені купи грошей. На другій шальці, голодний і розлючений народ, який неможна доводити до вибуху.
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02.09.2021 13:22 Ответить
Т.е. эти 2 года были самыми богатыми и счастливыми? Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі - Цензор.НЕТ 6247
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02.09.2021 13:34 Ответить
Очередная брехня от Ахметова продвигаемая порохоботами.
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02.09.2021 13:49 Ответить
Спасибо родные, благодарим. Вся Украина благодарит кармильцев за цены на изделия из железа +50%. Благодетили Вы .... наши ....
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02.09.2021 13:52 Ответить
А причём тут кормильцы, если цены на металл точно так же устанавливаются на международном уровне?
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02.09.2021 15:53 Ответить
Да? И все остальные расходы выросли также на 50% ? Нет. Железо (надра) наши. Зачем свой народ иметь? Причем тупо и сразу на 50%. Бо в мире выросло.
просто есть кучка мудаков, хапнувшая себе под шумок дешего.
помните как у ахметки и затяка чукчи забрали и по новому продали завод. Сколько он стоил по новому? в 7 раз дороже.
Так и мутят наши олигофорены.
В аду в их котле температура будет также раз в 5 больше
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05.09.2021 17:33 Ответить
А вы думали он вечный что ли? Цены на руду постоянно растут и падают, как и на сталь. Потому нельзя временные скачки воспринимать как нечто постоянное.
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02.09.2021 15:53 Ответить
Этот ценовой скачек( промежуток) позволил предприятиям инвестировать в собственные производства. Кто следил или мониторил деятельность предприятий ГМК, тот видел постоянные анонсы о модернизациях, ремонтах, расширениях и так далее. Это только ЗЕленое правительство баксы видело и пыталось их к рукам пригрести. Ведь им не понятно даже слово экономика.)))
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02.09.2021 19:52 Ответить
 
 