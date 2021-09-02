Пик цен на руду пройден - экономику Украины ждут трудности
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Цикл роста мировых цен на сырье закончился, отечественные экспортеры уже не смогут обеспечивать значительный приток валюты и страну ожидают тяжелые времена.
Об этом говорится в материале "Главкома" "Экономика времен пандемии. Тревожное благополучие Украины ".
Главком отмечает, что на сегодня в мире завершается фаза мнимого выздоровления после пандемии, когда значительный объем закачанных финансовых ресурсов преимущественно перешел в рост цен на сырьевых рынках.
"Рост цен на продукцию аграрного сектора, металлургии и железорудное сырье был, скорее, субъективным, чем обоснованным. Достигнув "пика оптимизма", мировая экономика начала катиться вниз. Это значит, что очень скоро заложников сырьевой конъюнктуры, таких как Украина, ждут нелегкие времена ", - говорится в материале.
По мнению автора, дальнейшее развитие ситуации во многом будет определяться тем, с какими потерями пройдут эту негативную фазу отечественные экспортеры, ведь это будет иметь значительное влияние на экономику страны. Кроме того, многое будет зависеть от тарифной и фискальной политики государства. Насколько она будет разумной. Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис.
"Худшее, что можно сделать при такой перспективе - не реагировать на реалии мировой конъюнктуры, от которых Украина традиционно зависима. И попробовать зарабатывать на убытках экспортеров, а к этому все идет. Выдавливая в бюджет максимум возможного, государство лишает запаса прочности основных поставщиков валюты в бюджет. Следствием этого может стать падение курса гривни. Из-за этого обесценятся сбережения граждан и подорожают импортные товары. А без того высокая инфляция (10,1% в годовом выражении по итогам июля) будет еще выше ", - прогнозирует Главком.
Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $ 134,05 / т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.
Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.
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дурная привычка - наделять кого-то способностью, ну вы понял....
как вот Яхве веруны думают что он побобрее Сралина.... гггг
бо кожен в нас iкспєрд i президент.
аффтар напрочь забыл, что основной экспорт Украины - это аграрная продукция.
Епоха -заргібання грошей лопатою , для олігархів скінчиться .
"Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис." - а может и не может. Тут
бабка надвоеэксперт гадает.
А ГМК України буде працювати доти , доки не скінчиться руда , а її там ще - років на 200 мінімум . . Або доки не зникне попит на метал у світі . Перестане виробляти метал Ахметов , чи - випускати окатиші Жеваго , будуть це робити інші , але будуть 100% . В українській землі лежать сотні млрд долларів , і поки вони там є , ГМК України буде працювати - щоб не трапилось . Попробуй ще відігнати олігархів , від цих скарбів !! . Ось тобі й - виводи .
ясно шо "эксперт" поплачет шо Ахметка не купит очередную виллу для своего ублюдка за 500 млн., а только за 490.
экспердов я таких, хотел бы видеть на химии в Черкассах
а то шо Ахметка купила сынку маеток в Швейцарии - это на амортизации сэкономила, не?
и скажи это тем кто дышит и заболевает ибо Ахметка экономила на дом сынишке, много скажут тебе интересного.
и да - оправдывать эту тварь - может либо дурак, либо за деньги.
Посмотри на хату что эта мразь прикупила - и она типо печется за здоровье криворожан и мариупольцев - так скажи им это в лицо!
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...(с)
До речі , я не пам'ятаю щоб при совку хтось краще жив ніж зараз ,, крім партійних босів звичайно .
Якщо в 1990 галімий кольоровий телевізор Електрон чи Весна без пульта коштував 700-800 рублів (це, на секундочку, 840-960 баксів по тому курсу і це 5(!) середніх місячних зарплат в ссср), а зараз нормальний кольоровий ТБ можна купити за 6-7 тис. грн (це половина середньої місячної зарплати по Україні), то це стали краще жити чи ні?
Вся діалектика заключається в боротьбі апетитів чиновників та страху перед народом.
На одній шальці вагів кодло ненаситних бюрократів, які нездатні вгамувати власні апетити і нікуди, крім власного задоволення, не вкладають накрадені купи грошей. На другій шальці, голодний і розлючений народ, який неможна доводити до вибуху.
просто есть кучка мудаков, хапнувшая себе под шумок дешего.
помните как у ахметки и затяка чукчи забрали и по новому продали завод. Сколько он стоил по новому? в 7 раз дороже.
Так и мутят наши олигофорены.
В аду в их котле температура будет также раз в 5 больше