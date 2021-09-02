Пик цен на руду пройден - экономику Украины ждут трудности

Цикл роста мировых цен на сырье закончился, отечественные экспортеры уже не смогут обеспечивать значительный приток валюты и страну ожидают тяжелые времена.

Об этом говорится в материале "Главкома" "Экономика времен пандемии. Тревожное благополучие Украины ".

Главком отмечает, что на сегодня в мире завершается фаза мнимого выздоровления после пандемии, когда значительный объем закачанных финансовых ресурсов преимущественно перешел в рост цен на сырьевых рынках.

"Рост цен на продукцию аграрного сектора, металлургии и железорудное сырье был, скорее, субъективным, чем обоснованным. Достигнув "пика оптимизма", мировая экономика начала катиться вниз. Это значит, что очень скоро заложников сырьевой конъюнктуры, таких как Украина, ждут нелегкие времена ", - говорится в материале.

По мнению автора, дальнейшее развитие ситуации во многом будет определяться тем, с какими потерями пройдут эту негативную фазу отечественные экспортеры, ведь это будет иметь значительное влияние на экономику страны. Кроме того, многое будет зависеть от тарифной и фискальной политики государства. Насколько она будет разумной. Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис.

"Худшее, что можно сделать при такой перспективе - не реагировать на реалии мировой конъюнктуры, от которых Украина традиционно зависима. И попробовать зарабатывать на убытках экспортеров, а к этому все идет. Выдавливая в бюджет максимум возможного, государство лишает запаса прочности основных поставщиков валюты в бюджет. Следствием этого может стать падение курса гривни. Из-за этого обесценятся сбережения граждан и подорожают импортные товары. А без того высокая инфляция (10,1% в годовом выражении по итогам июля) будет еще выше ", - прогнозирует Главком.

Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $ 134,05 / т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.