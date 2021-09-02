Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Цикл зростання світових цін на сировину закінчився, вітчизняні експортери вже не зможуть забезпечувати значний приплив валюти і країну очікують важкі часи.
Про це йдеться в матеріалі "Главкома". "Економіка часів пандемії. Тривожне благополуччя України".
Главком зазначає, що на сьогодні в світі завершується фаза уявного одужання після пандемії, коли значний обсяг закачаних фінансових ресурсів переважно перейшов у зростання цін на сировинних ринках.
"Зростання цін на продукцію аграрного сектора, металургії і залізорудну сировину було, скоріше, суб'єктивним, ніж обґрунтованим. Досягнувши "піку оптимізму", світова економіка почала котитися вниз. Це означає, що дуже скоро заручників сировинної кон'юнктури, таких як Україна, чекають нелегкі часи", - йдеться в матеріалі.
На думку автора, подальший розвиток ситуації багато в чому визначатиметься тим, з якими втратами пройдуть цю негативну фазу вітчизняні експортери, адже це матиме значний вплив на економіку країни.
Окрім того, багато залежатиме від тарифної та фіскальної політики держави. Наскільки вона буде розумною. Адже посилення податкового навантаження на галузі, що забезпечують надходження валюти в країну, може спровокувати фінансову та бюджетну кризу.
"Найгірше, що можна зробити при такій перспективі – не реагувати на реалії світової кон'юнктури, від яких Україна традиційно залежна. І спробувати заробляти на збитках експортерів, а до цього все йде. Видавлюючи в бюджет максимум можливого, держава позбавляє запасу міцності основних постачальників валюти в бюджет. Наслідком цього може стати падіння курсу гривні. Через що знеціняться заощадження громадян та подорожчають імпортні товари. А без того висока інфляція (10,1% в річному вираженні за підсумками липня) буде ще вище", - прогнозує Главком.
Раніше повідомлялося, що 19 серпня ціни на руду на товарних біржах впали до $ 134,05 / т., що є найнижчим показником з весни 2021 року. Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.
Будь ласка, зачекайте...
дурная привычка - наделять кого-то способностью, ну вы понял....
как вот Яхве веруны думают что он побобрее Сралина.... гггг
бо кожен в нас iкспєрд i президент.
аффтар напрочь забыл, что основной экспорт Украины - это аграрная продукция.
Епоха -заргібання грошей лопатою , для олігархів скінчиться .
"Ведь усиление налоговой нагрузки на отрасли, обеспечивающие поступление валюты в страну, может спровоцировать финансовый и бюджетный кризис." - а может и не может. Тут
бабка надвоеэксперт гадает.
А ГМК України буде працювати доти , доки не скінчиться руда , а її там ще - років на 200 мінімум . . Або доки не зникне попит на метал у світі . Перестане виробляти метал Ахметов , чи - випускати окатиші Жеваго , будуть це робити інші , але будуть 100% . В українській землі лежать сотні млрд долларів , і поки вони там є , ГМК України буде працювати - щоб не трапилось . Попробуй ще відігнати олігархів , від цих скарбів !! . Ось тобі й - виводи .
ясно шо "эксперт" поплачет шо Ахметка не купит очередную виллу для своего ублюдка за 500 млн., а только за 490.
экспердов я таких, хотел бы видеть на химии в Черкассах
а то шо Ахметка купила сынку маеток в Швейцарии - это на амортизации сэкономила, не?
и скажи это тем кто дышит и заболевает ибо Ахметка экономила на дом сынишке, много скажут тебе интересного.
и да - оправдывать эту тварь - может либо дурак, либо за деньги.
Посмотри на хату что эта мразь прикупила - и она типо печется за здоровье криворожан и мариупольцев - так скажи им это в лицо!
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны...(с)
До речі , я не пам'ятаю щоб при совку хтось краще жив ніж зараз ,, крім партійних босів звичайно .
Якщо в 1990 галімий кольоровий телевізор Електрон чи Весна без пульта коштував 700-800 рублів (це, на секундочку, 840-960 баксів по тому курсу і це 5(!) середніх місячних зарплат в ссср), а зараз нормальний кольоровий ТБ можна купити за 6-7 тис. грн (це половина середньої місячної зарплати по Україні), то це стали краще жити чи ні?
Вся діалектика заключається в боротьбі апетитів чиновників та страху перед народом.
На одній шальці вагів кодло ненаситних бюрократів, які нездатні вгамувати власні апетити і нікуди, крім власного задоволення, не вкладають накрадені купи грошей. На другій шальці, голодний і розлючений народ, який неможна доводити до вибуху.
просто есть кучка мудаков, хапнувшая себе под шумок дешего.
помните как у ахметки и затяка чукчи забрали и по новому продали завод. Сколько он стоил по новому? в 7 раз дороже.
Так и мутят наши олигофорены.
В аду в их котле температура будет также раз в 5 больше