Пік цін на руду пройдено - економіку України чекають труднощі

Цикл зростання світових цін на сировину закінчився, вітчизняні експортери вже не зможуть забезпечувати значний приплив валюти і країну очікують важкі часи.

Про це йдеться в матеріалі "Главкома". "Економіка часів пандемії. Тривожне благополуччя України".

Главком зазначає, що на сьогодні в світі завершується фаза уявного одужання після пандемії, коли значний обсяг закачаних фінансових ресурсів переважно перейшов у зростання цін на сировинних ринках.

"Зростання цін на продукцію аграрного сектора, металургії і залізорудну сировину було, скоріше, суб'єктивним, ніж обґрунтованим. Досягнувши "піку оптимізму", світова економіка почала котитися вниз. Це означає, що дуже скоро заручників сировинної кон'юнктури, таких як Україна, чекають нелегкі часи", - йдеться в матеріалі.

На думку автора, подальший розвиток ситуації багато в чому визначатиметься тим, з якими втратами пройдуть цю негативну фазу вітчизняні експортери, адже це матиме значний вплив на економіку країни.

Окрім того, багато залежатиме від тарифної та фіскальної політики держави. Наскільки вона буде розумною. Адже посилення податкового навантаження на галузі, що забезпечують надходження валюти в країну, може спровокувати фінансову та бюджетну кризу.

"Найгірше, що можна зробити при такій перспективі – не реагувати на реалії світової кон'юнктури, від яких Україна традиційно залежна. І спробувати заробляти на збитках експортерів, а до цього все йде. Видавлюючи в бюджет максимум можливого, держава позбавляє запасу міцності основних постачальників валюти в бюджет. Наслідком цього може стати падіння курсу гривні. Через що знеціняться заощадження громадян та подорожчають імпортні товари. А без того висока інфляція (10,1% в річному вираженні за підсумками липня) буде ще вище", - прогнозує Главком.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня ціни на руду на товарних біржах впали до $ 134,05 / т., що є найнижчим показником з весни 2021 року. Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.