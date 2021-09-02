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Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт

Детективами НАБУ, следователями ГБР и полиции по всей Украине расследуются десятки уголовных производств, которые касаются вмешательства в приборы учета потребленной электроэнергии в государственных облэнерго с целью получения неправомерной выгоды должностными лицами энергокомпаний. Суть коррупционных схем заключается в умышленном занижении показателей фактически потребленной электроэнергии крупными потребителями. Такого рода "услуги" позволяли получать должностным лицам облэнерго коррупционный доход. При этом прибыль государственных компаний падает год от года. Для сокрытия коррупционных схем искусственно создаются долги другим потребителям.

 

Об этом в комментарии УН заявил, Александр Ситухо председатель совета директоров Ассоциации защиты активов.

Для примера Александр Ситухо привел ситуацию в АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО". Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство №42020221280000211 в отношении должностных лиц этого акционерного общества, 65% акций которого принадлежит государству. Руководящие сотрудники энергокомпании в сговоре с должностными лицами предприятий, действующих на территории Дергачевского района Харьковской области и Харькова, вмешались в работу приборов учета электроэнергии и настроили их таким образом, что учет потребленной электроэнергии считает лишь 10\20\30% от общего объема потребления. В год потери государства только по этому делу оцениваются около 1 млн долларов США.

"Схема очень простая. Приходят к руководителю предприятия, которое потребляет, например, 10 тысяч кВт, и интересуются, хочет ли он платить меньше за электроэнергию. Кто же не хочет? На сколько меньше? Возможности менеджеров Харьковоблэнерого позволяли дистанционно вмешиваться в работу приборов учета и уменьшать показатели потребления условно до 1 тысячи кВт. Разница - 9 тысяч кВт в месяц. Если руководитель предприятия соглашался на такую незаконную схему, то он должен был платить половину стоимости "экономленной" электроэнергии в карман сотрудникам энергокомпании. Как списать фактически поставленную электроэнергию? Находили заброшенные дома, просто случайных потребителей, которым "рисовали" баснословные долги. Эта схема является наиболее циничной и возмутительной не только из-за финансовых потерь государства, но и потому, что ее реализация приводит к существенному преувеличению показателя "долгов населения", которых в значительной степени не существует", - заявил Ситухо.

По словам эксперта, официальные данные по долгам населения за услуги ЖКХ из года в год только увеличиваются. За потребленную электроэнергию с начала 2021 года они выросли почти на миллиард гривен - до 7,06 млрд грн на 30.06.2021. Отчасти это можно объяснить повышением тарифов, но большую роль в этом могут играть именно коррупционные схемы.

Как сообщалось ранее, компания Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефициаром которой является Вадим Новинский, просит Офис генерального прокуратура безотлагательно рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер, направленных на прекращение хищения средств и активов АО "Харьковоблэнерго". В частности, путем обеспечения надлежащего предварительного расследования и процессуального руководства в многочисленных уголовных производствах, зарегистрированных по фактам противоправных действий должностных лиц и работников в энергокомпании.

В обращении уполномоченный представитель Smart Holding отметил, что предварительный анализ финансово-хозяйственной деятельности облэнерго показал, что в последние годы АО "Харьковоблэнерго", по сравнению с сопоставимыми или даже меньше по размеру активов и объему деятельности енергокомпаниями, стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли. Если до 2015 года чистая прибыль от деятельности "Харьковоблэнерго" стабильно составляла 30–35 млн гривен, то в последующие годы этот показатель не превышал 3–5 млн гривен. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК "Одесские энергосети" составил 529,5 млн гривен, ДТЭК "Днепровские электросети" - 346,4 млн гривен, "Полтаваоблэнерго" - 264,1 млн гривен, "Николаевоблэнерго" - 286,7 млн гривен.

Очевидно, говорится в обращении, что крайне низкие финансовые показатели работы АО "Харьковоблэнерго" создаются искусственно, активы и прибыль предприятия разворовываются, что приводит к потере дивидендов акционерами, прежде всего - государством, а также к недополучению огромных сумм налогов. Руководство АО не только не создает препятствий хищениям средств и существованию многочисленных коррупционных схем, но и достоверно принимает непосредственное участие в преступной деятельности.
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Топ комментарии
+4
Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт - Цензор.НЕТ 1603
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02.09.2021 14:06
+3
Та і ціни на енергоносії формує та сама корупція. З дозволу зєлєнєйшого..
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02.09.2021 13:57
+3
Зе офис плесени получает за это от энерго мафии чемоданы, спортсумки бабла...адрес ул. Банковая.
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02.09.2021 14:03
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Та і ціни на енергоносії формує та сама корупція. З дозволу зєлєнєйшого..
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02.09.2021 13:57 Ответить
Зе офис плесени получает за это от энерго мафии чемоданы, спортсумки бабла...адрес ул. Банковая.
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02.09.2021 14:03 Ответить
Брехня! Зе-недоразумение сказало Байдену что уже победило коррупцию во всей стране!
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02.09.2021 14:02 Ответить
ну вы даете!, это слишко просто для всех!... ОНИ ГОВОРЯТ, что типа счетчик показывает "втручання" в прибор учета, и будьте добры 50 тыков штрафа... и все..все по закону!), а то схемы, давайте занизим)))
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02.09.2021 14:05 Ответить
Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт - Цензор.НЕТ 1603
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02.09.2021 14:06 Ответить
пару дне назад был в центре *** бытовых потребителей Облэнерго Одесса..... решили вопросы и поинтересовались таким- как поставить многотарифный счетчик бытовые потребители население.. ответили купите новый счетчик сами ну ладно купим хотя ..можно было сервис развить сразу в помещении облэнерго центр приема граждан выдать на витрину образцы цены а там же потребитель по кошельку и прочим параметрам выбирает счетчик и оплачивает на месте.. а нет вы купить потом на сайте запишитесь в электронную запись... прийдете к нам подадите заявку пойдете в банк или еще куда оплатите услугу и примерно 2 или 3 месяца!!!! если не ослышались ждите параметризацию (программирование) счетчика на 2 или 3 зоны тарифа... видимо не горят желанием энергетики чтобы у населения был 2-3 зоны тариф ночью то свет в землю теряется тупо а так за 50-40% от тарифа неплохой стимул это первое и второе- электронные счетчики учета эл-энергии имеют сигнализацию от вмешательства магнитным или радио-полем...т.е. постороннее изменение приостановка или перекрутка и также защиту от несанкционированных подключений вообще память на 72 месяца у них...и все отключения света...дата год число месяц время.. и так далее сам пользуюсь 6 год 2 тарифа выгода 20-35% на круг.. выгодно все одно ночью тем более бойлер подогрев воды.. стиралка сушка белья по программируемому таймеру электродуховка/печь СВЧ по таймерам.. и так далее экономия по оплате 50% ..
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02.09.2021 14:38 Ответить
Україна на 100% корумпована країна !!! Повна інвазія организма гельмінтами- корупціонерами !!!!)))
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02.09.2021 14:06 Ответить
Хворому организму України терапія не допоможе ,лише хірургія !!!))
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02.09.2021 14:13 Ответить
поставили новый счётчик, считает ночное и дневное время. Только показания берут общие. Это нормально? Почему ночью я должен переплачивать в два раза. Нас е... а мы крепчаем
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02.09.2021 14:13 Ответить
Восемь лет учителя частной швейцарской школы пытались научить английскому языку маленького рината кучму, все попытки провалились. По-этому папа лёня подарил маленькому ринатику все облэнерго, пусть хоть с электричеством сынулька поиграет.
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02.09.2021 14:26 Ответить
 
 