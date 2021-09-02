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Корупція в державних обленерго штучно збільшує борги населення, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Корупція в державних обленерго штучно збільшує борги населення, - експерт

Детективами НАБУ, слідчими ДБР і поліції по всій Україні розслідуються десятки кримінальних проваджень, які стосуються втручання в прилади обліку спожитої електроенергії в державних обленерго з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами енергокомпаній. Суть корупційних схем полягає в умисному заниженні показників фактично спожитої електроенергії великими споживачами. Такого роду "послуги" дозволяли отримувати посадовим особам обленерго корупційний дохід. При цьому прибуток державних компаній падає з року в рік. Для приховування корупційних схем штучно створюються борги іншим споживачам.

Про це в коментарі УН заявив, Олександр Сітухо голова ради директорів Асоціації захисту активів.

Для прикладу Олександр Сітухо навів ситуацію в АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО". Головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження №42020221280000211 стосовно посадових осіб цього акціонерного товариства, 65% акцій якого належить державі. Керівні співробітники енергокомпанії в змові з посадовими особами підприємств, що діють на території Дергачівського району Харківської області та Харкова, втрутилися в роботу приладів обліку електроенергії і налаштували їх таким чином, що облік спожитої електроенергії вважає лише 10 \ 20 \ 30% від загального обсягу споживання. У рік втрати держави тільки у цій справі оцінюються близько 1 млн доларів США.

"Схема дуже проста. Приходять до керівника підприємства, яке споживає, наприклад, 10 тисяч кВт, і цікавляться, чи хоче він платити менше за електроенергію. Хто ж не хоче? На скільки менше? Можливості менеджерів Харьковобленерого дозволяли дистанційно втручатися в роботу приладів обліку і зменшувати показники споживання умовно до 1 тисячі кВт. Різниця — 9 тисяч кВт на місяць. Якщо керівник підприємства погоджувався на таку незаконну схему, то він повинен був платити половину вартості "зекономленої" електроенергії в кишеню співробітникам енергокомпанії. Як списати фактично поставлену електроенергію? Знаходили покинуті будинки, просто випадкових споживачів, яким "малювали" нечувані борги. Ця схема є найбільш цинічною і обурливою не тільки через фінансові втрати держави, але і тому, що її реалізація приводить до істотного перебільшення показника "боргів населення", яких в значній мірі не існує", — заявив Сітухо.

За словами експерта, офіційні дані щодо боргів населення за послуги ЖКГ з року в рік тільки збільшуються. За спожиту електроенергію з початку 2021 року вони зросли майже на мільярд гривень — до 7,06 млрд грн на 30.06.2021. Почасти це можна пояснити підвищенням тарифів, але більшу роль в цьому можуть відігравати саме корупційні схеми.

Як повідомлялося раніше, компанія Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефіціаром якої є Вадим Новинський, просить Офіс генерального прокуратура негайно розглянути питання про вжиття комплексу заходів, спрямованих на припинення розкрадання коштів і активів АТ "Харківобленерго". Зокрема, шляхом забезпечення належного попереднього розслідування і процесуального керівництва в численних кримінальних провадженнях, зареєстрованих за фактами протиправних дій посадових осіб і працівників в енергокомпанії.

У зверненні уповноважений представник Smart Holding зазначив, що попередній аналіз фінансово-господарської діяльності обленерго показав, що в останні роки АТ "Харківобленерго", в порівнянні з порівнянними або навіть менше за розміром активами і обсягу діяльності енергокомпаніямі, стало одним з найбільш неприбуткових підприємств галузі. Якщо до 2015 року чистий прибуток від діяльності "Харківобленерго" стабільно становила 30-35 млн гривень, то в наступні роки цей показник не перевищував 3-5 млн гривень. Для порівняння: у 2020 році прибуток ДТЕК "Одеські енергомережі" становив 529,5 млн гривень, ДТЕК "Дніпровські електромережі" — 346,4 млн гривень, "Полтаваобленерго" — 264,1 млн гривень, "Миколаївобленерго" — 286,7 млн грн.

Очевидно, йдеться у зверненні, що вкрай низькі фінансові показники роботи АТ "Харківобленерго" створюються штучно, активи і прибуток підприємства розкрадаються, що призводить до втрати дивідендів акціонерами, перш за все — державою, а також до недоотримання величезних сум податків. Керівництво АТ не тільки не створює перешкод розкраданням коштів та існування численних корупційних схем, але і достовірно бере безпосередню участь у злочинній діяльності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт - Цензор.НЕТ 1603
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02.09.2021 14:06
+3
Та і ціни на енергоносії формує та сама корупція. З дозволу зєлєнєйшого..
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02.09.2021 13:57
+3
Зе офис плесени получает за это от энерго мафии чемоданы, спортсумки бабла...адрес ул. Банковая.
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02.09.2021 14:03
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Та і ціни на енергоносії формує та сама корупція. З дозволу зєлєнєйшого..
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02.09.2021 13:57 Відповісти
Зе офис плесени получает за это от энерго мафии чемоданы, спортсумки бабла...адрес ул. Банковая.
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02.09.2021 14:03 Відповісти
Брехня! Зе-недоразумение сказало Байдену что уже победило коррупцию во всей стране!
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02.09.2021 14:02 Відповісти
ну вы даете!, это слишко просто для всех!... ОНИ ГОВОРЯТ, что типа счетчик показывает "втручання" в прибор учета, и будьте добры 50 тыков штрафа... и все..все по закону!), а то схемы, давайте занизим)))
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02.09.2021 14:05 Відповісти
Коррупция в государственных облэнерго искусственно увеличивает долги населения, – эксперт - Цензор.НЕТ 1603
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02.09.2021 14:06 Відповісти
пару дне назад был в центре *** бытовых потребителей Облэнерго Одесса..... решили вопросы и поинтересовались таким- как поставить многотарифный счетчик бытовые потребители население.. ответили купите новый счетчик сами ну ладно купим хотя ..можно было сервис развить сразу в помещении облэнерго центр приема граждан выдать на витрину образцы цены а там же потребитель по кошельку и прочим параметрам выбирает счетчик и оплачивает на месте.. а нет вы купить потом на сайте запишитесь в электронную запись... прийдете к нам подадите заявку пойдете в банк или еще куда оплатите услугу и примерно 2 или 3 месяца!!!! если не ослышались ждите параметризацию (программирование) счетчика на 2 или 3 зоны тарифа... видимо не горят желанием энергетики чтобы у населения был 2-3 зоны тариф ночью то свет в землю теряется тупо а так за 50-40% от тарифа неплохой стимул это первое и второе- электронные счетчики учета эл-энергии имеют сигнализацию от вмешательства магнитным или радио-полем...т.е. постороннее изменение приостановка или перекрутка и также защиту от несанкционированных подключений вообще память на 72 месяца у них...и все отключения света...дата год число месяц время.. и так далее сам пользуюсь 6 год 2 тарифа выгода 20-35% на круг.. выгодно все одно ночью тем более бойлер подогрев воды.. стиралка сушка белья по программируемому таймеру электродуховка/печь СВЧ по таймерам.. и так далее экономия по оплате 50% ..
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02.09.2021 14:38 Відповісти
Україна на 100% корумпована країна !!! Повна інвазія организма гельмінтами- корупціонерами !!!!)))
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02.09.2021 14:06 Відповісти
Хворому организму України терапія не допоможе ,лише хірургія !!!))
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02.09.2021 14:13 Відповісти
поставили новый счётчик, считает ночное и дневное время. Только показания берут общие. Это нормально? Почему ночью я должен переплачивать в два раза. Нас е... а мы крепчаем
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02.09.2021 14:13 Відповісти
Восемь лет учителя частной швейцарской школы пытались научить английскому языку маленького рината кучму, все попытки провалились. По-этому папа лёня подарил маленькому ринатику все облэнерго, пусть хоть с электричеством сынулька поиграет.
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02.09.2021 14:26 Відповісти
 
 