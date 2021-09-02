Лето 2021 года заняло второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года: было установлено 14 температурных рекордов

Средняя температура воздуха в Киеве летом 2021 года составила 22,3° по Цельсию, что на 1,9° выше нормы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Это обеспечило (лету 2021 года. – Ред.) второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года. Лето 2010 года остается рекордсменом не только в столице, но и в Украине. В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы из трех месяцев лета имел июль, который разделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет", - указывается в сообщении.

Холоднее всего было в начале лета – 1 июня, когда температура утром опустилась до 7,4° тепла, а самым жарким днем оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до 35,5°.

За лето также было установлено 14 температурных рекордов, 10 из которых – в июне.

Количество осадков за лето в Киеве составило 77% климатической нормы, оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.

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