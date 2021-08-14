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Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обычно июль - самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя и стал самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд стал дополнением на тревожном и разрушительном пути, которым сопровождается в мире изменение климата", - цитируют СМИ представителя управления Рика Спинрада.

"В данном случае первое место - самое худшее", - пояснил эксперт.

По данным управления, совокупная температура поверхности суши и океана в этом июле во всем мире была на 1,67 градус Цельсия выше среднего показателя ХХ века. При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и был ниже нового рекорда на 0,02 градуса.

В Азии был зарегистрирован самый жаркий июль в истории, который превысил предыдущий рекорд, установленный в 2010 году.

В Европе был зафиксирован второй самый жаркий июль в истории: температурный показатель установился на уровне июля 2010 года, однако не побил среднюю температуру июля 2018 года.

В Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании июль 2021 года вошел в десятку самых теплых июлей в истории.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 6048
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14.08.2021 10:32
+10
Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 6505 Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 129
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14.08.2021 10:08
+8
Что-то этот рекорд меня совсем не радует.
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14.08.2021 10:06
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Что-то этот рекорд меня совсем не радует.
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14.08.2021 10:06 Ответить
ето все придумал бидон в ноябре того года..
до него нихто ничего не знал - парились себе под душе, а так ничего...
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14.08.2021 10:07 Ответить
*душем
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14.08.2021 10:08 Ответить
Это всё придумал Черчилль в 18-м году Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 9568
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14.08.2021 10:15 Ответить
Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 6505 Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 129
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14.08.2021 10:08 Ответить
Думав в серпні, як жара спаде, на даху порядок навести, хлам повикидати. Ага. +50 під шифером.
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14.08.2021 10:14 Ответить
А у нас на диво не дуже. Раніше спостерігав +36 о 23 годині.
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14.08.2021 10:25 Ответить
Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 6048
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14.08.2021 10:32 Ответить
***
Ось і літо відлітає
Першим медом пригощає .
Радість хай не відпускає -
Стіл святковий накриває!
Хай несе Благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
Й Маковій здоров"я зерням
Нагородить усіх нас!
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14.08.2021 11:33 Ответить
во всем Мире ?
в ЮАР в июле были морозы в -8 - 9 градусов,
в Украине ибль и не жарким был по сравнению с другими годами
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14.08.2021 10:42 Ответить
Это самый юг Африки. ЮАР на 38 параллели, на той же, что и Новая Зеландия.
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14.08.2021 11:27 Ответить
так Мадагаскар занимает те же широты что и Украина и что на Мадагаскаре должны быть -30 градусов мороза как в Украине ?
а юг Гренландии с километровым ледяным покровом вообще находится на широте 43 градуса где и Петербург, так что или ледники должны быть до Питера или в Гренландии не должно быть ледников
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14.08.2021 11:42 Ответить
Мадагаскар знаходится в тропіках неподалік Мозамбіку ,як писати хоч подивись на карту.
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14.08.2021 12:11 Ответить
+
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14.08.2021 12:15 Ответить
вообще-то ЮАР в одних широтах с Австралией, Уругваем и югом Бразилии! Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 7860
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14.08.2021 13:14 Ответить
интересно ты июль назвал Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 423
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14.08.2021 13:05 Ответить
У земли наклон оси в 23 градуса поэтому на экваторе не самая большая жара, а она как раз таки попадает в район Марокко, Алжир Египет в Африке, Мексики в Северной Америке, а также страны ближнего востока в Азии. Поэтому сравнивать температуру на равных широтах северного и южного полушария не уместно.
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14.08.2021 13:15 Ответить
Еще Африки на нас идет жара,правда обещают до конца недели спадет.
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14.08.2021 10:43 Ответить
Розкажіть це давнім римлянам. Які в Британії виноград вирощували та в капцях весь рік ходили.
Еколухи блін доморощені.
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14.08.2021 10:46 Ответить
Читать научись, римлянин хренов!
" При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад....
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14.08.2021 10:53 Ответить
Этот новый рекорд стал дополнением на тревожном и разрушительном пути, которым сопровождается в мире изменение климата",Источник: https://censor.net/ru/n3282741

А далі першого речення прочитати слабо?
Те що з зареєстрованих я в курсі. А висновки вони роблять не короткострокові.
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14.08.2021 11:32 Ответить
В Києві дачники й зараз вирощують виноград. Притому, що зими в Британії незрівнянно тепліші, тому вимерзання любих сортів винограду там виключене. Хоча літо там дещо прохолодніше.
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14.08.2021 11:15 Ответить
Гольфстрім животворящий.
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14.08.2021 11:31 Ответить
Винограду не зима з 0/+5 треба, а літо з +35. Зимує він +- і в Запоріжжі добре. Там де взимку -8/-12. А ось в Києві то лайно кисле визріває, а не виноград.
І ******* сорти при тому набагато невибагливіші за стародавні.
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14.08.2021 11:34 Ответить
Ми не знаємо що в Британії римляни вирощували. Можливо теж "лайно кисле". Якщо в Британії з її морським кліматом тоді була жара, то можна собі уявити яка температура була на нашій континентальній території. Напевне зовсім не можна було жити. Але ж жили.
Хоча і я вважаю, що в цьому "глобальному потеплінні є підозрілі речі.
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14.08.2021 11:51 Ответить
Можливо, тут циркуляційні процеси в ********* потеплінні більшу роль грають, ніж ті про які зараз кажуть. Не знаю чи проводять якісь вчені постійні виміри енергії випромінювання Сонця. І її спектральні складові. Бажано це треба робити в космосі чи високо в горах над хмарами. Явно краще в космосі, бо в горах все рівно є нюанси. Хоча напевне треба міряти і так і так, порівнювати й робити висновки.
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14.08.2021 12:10 Ответить
Бо енергія випромінюання Сонця напевне весь час міняється циркуляційно. Ясно, що при древньому Римі її не могли міряти, але якщо й зараз не міряють, то це недопустимо.
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14.08.2021 12:14 Ответить
Абсолютний рекорд температур у Києві 39,4 град.С в далекому 1936 році. А по деяким даним 39,9 град в 1898 році. В 2021 році температура й не наближалась до рекорду. Не все стиковується з цим глобальним потеплінням.
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14.08.2021 11:03 Ответить
Українські ЗМІ сповіщають, що в зв'язку з глобальнии потеплінням, температура в Україні підвищується скоріше ніж в інших країнах. Але в Києві температура не досягла абсолютного максимума для Києва, тоді як на Сицілії температура 48,8 град стала рекордною для Сицілії й Європи взагалі.
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14.08.2021 11:36 Ответить
теплеет в северных широтах,
а в средних наоборот летом меньшие температуры с увеличение осадков
спрашивается что в этом плохого?
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14.08.2021 11:45 Ответить
Подібні рекорди ні до чого хорошого не приведуть...
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14.08.2021 11:50 Ответить
Ну незнаю, нинешнее лето было просто прекрасным, не жарко и много дождей. Трава зелёная стоит до сих пор.
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14.08.2021 12:04 Ответить
В нас лило майже що не кожного дня. Всі ці «глобальні новини» брехня.
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14.08.2021 12:21 Ответить
чего только не напишешь, дабы оправдать переход европейской промышленности на альтернативные источники энергии)
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14.08.2021 12:27 Ответить
и правильно...нечего кацапне давать зарабатывать
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14.08.2021 13:08 Ответить
не знаю...прошлый год жарче был.
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14.08.2021 13:07 Ответить
развод лохов, хорошее бабло делается на этом "глобальном потеплении"...
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14.08.2021 13:18 Ответить
 
 