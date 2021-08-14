Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование
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Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений.
Об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Обычно июль - самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя и стал самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд стал дополнением на тревожном и разрушительном пути, которым сопровождается в мире изменение климата", - цитируют СМИ представителя управления Рика Спинрада.
"В данном случае первое место - самое худшее", - пояснил эксперт.
По данным управления, совокупная температура поверхности суши и океана в этом июле во всем мире была на 1,67 градус Цельсия выше среднего показателя ХХ века. При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад.
Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и был ниже нового рекорда на 0,02 градуса.
В Азии был зарегистрирован самый жаркий июль в истории, который превысил предыдущий рекорд, установленный в 2010 году.
В Европе был зафиксирован второй самый жаркий июль в истории: температурный показатель установился на уровне июля 2010 года, однако не побил среднюю температуру июля 2018 года.
В Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании июль 2021 года вошел в десятку самых теплых июлей в истории.
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до него нихто ничего не знал - парились себе под душе, а так ничего...
Ось і літо відлітає
Першим медом пригощає .
Радість хай не відпускає -
Стіл святковий накриває!
Хай несе Благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
Й Маковій здоров"я зерням
Нагородить усіх нас!
в ЮАР в июле были морозы в -8 - 9 градусов,
в Украине ибль и не жарким был по сравнению с другими годами
а юг Гренландии с километровым ледяным покровом вообще находится на широте 43 градуса где и Петербург, так что или ледники должны быть до Питера или в Гренландии не должно быть ледников
Еколухи блін доморощені.
" При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад....
А далі першого речення прочитати слабо?
Те що з зареєстрованих я в курсі. А висновки вони роблять не короткострокові.
І ******* сорти при тому набагато невибагливіші за стародавні.
Хоча і я вважаю, що в цьому "глобальному потеплінні є підозрілі речі.
а в средних наоборот летом меньшие температуры с увеличение осадков
спрашивается что в этом плохого?