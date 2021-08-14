Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження
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Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень.
Про це свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зазвичай липень - найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе і став найспекотнішим місяцем із коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд став доповненням на тривожному і руйнівному шляху, яким супроводжується в світі зміна клімату", - цитують ЗМІ представника управління Ріка Спінрада.
"Наразі перше місце - найгірше", - пояснив експерт.
За даними управління, сукупна температура поверхні суші і океану цього липня в усьому світі була на 1,67 градус Цельсія вище середнього показника ХХ століття. При цьому реєстрація спостережень почалася 142 роки тому.
Попередній рекорд був встановлений у 2016 році і був нижче нового рекорду на 0,02 градуса.
В Азії був зареєстрований найспекотніший липень в історії, який перевищив попередній рекорд, встановлений у 2010 році.
У Європі був зафіксований другий найбільш спекотний липень в історії: температурний показник встановився на рівні липня 2010 року, проте не побив середню температуру липня 2018 року.
У Північній Америці, Південній Америці, Африці і Океанії липень 2021 року ввійшов у десятку найтепліших липнів за історію.
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до него нихто ничего не знал - парились себе под душе, а так ничего...
Ось і літо відлітає
Першим медом пригощає .
Радість хай не відпускає -
Стіл святковий накриває!
Хай несе Благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
Й Маковій здоров"я зерням
Нагородить усіх нас!
в ЮАР в июле были морозы в -8 - 9 градусов,
в Украине ибль и не жарким был по сравнению с другими годами
а юг Гренландии с километровым ледяным покровом вообще находится на широте 43 градуса где и Петербург, так что или ледники должны быть до Питера или в Гренландии не должно быть ледников
Еколухи блін доморощені.
" При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад....
А далі першого речення прочитати слабо?
Те що з зареєстрованих я в курсі. А висновки вони роблять не короткострокові.
І ******* сорти при тому набагато невибагливіші за стародавні.
Хоча і я вважаю, що в цьому "глобальному потеплінні є підозрілі речі.
а в средних наоборот летом меньшие температуры с увеличение осадков
спрашивается что в этом плохого?