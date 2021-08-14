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Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження

Липень 2021 року став найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень.

Про це свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зазвичай липень - найтепліший місяць у світі, але липень 2021 року перевершив сам себе і став найспекотнішим місяцем із коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд став доповненням на тривожному і руйнівному шляху, яким супроводжується в світі зміна клімату", - цитують ЗМІ представника управління Ріка Спінрада.

"Наразі перше місце - найгірше", - пояснив експерт.

За даними управління, сукупна температура поверхні суші і океану цього липня в усьому світі була на 1,67 градус Цельсія вище середнього показника ХХ століття. При цьому реєстрація спостережень почалася 142 роки тому.

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Попередній рекорд був встановлений у 2016 році і був нижче нового рекорду на 0,02 градуса.

В Азії був зареєстрований найспекотніший липень в історії, який перевищив попередній рекорд, встановлений у 2010 році.

У Європі був зафіксований другий найбільш спекотний липень в історії: температурний показник встановився на рівні липня 2010 року, проте не побив середню температуру липня 2018 року.

У Північній Америці, Південній Америці, Африці і Океанії липень 2021 року ввійшов у десятку найтепліших липнів за історію.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 6048
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14.08.2021 10:32
+10
Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 6505 Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 129
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14.08.2021 10:08
+8
Что-то этот рекорд меня совсем не радует.
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14.08.2021 10:06
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Что-то этот рекорд меня совсем не радует.
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14.08.2021 10:06 Відповісти
ето все придумал бидон в ноябре того года..
до него нихто ничего не знал - парились себе под душе, а так ничего...
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14.08.2021 10:07 Відповісти
*душем
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14.08.2021 10:08 Відповісти
Это всё придумал Черчилль в 18-м году Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 9568
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14.08.2021 10:15 Відповісти
Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 6505 Июль 2021 года - самый жаркий месяц в мировой истории, - исследование - Цензор.НЕТ 129
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14.08.2021 10:08 Відповісти
Думав в серпні, як жара спаде, на даху порядок навести, хлам повикидати. Ага. +50 під шифером.
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14.08.2021 10:14 Відповісти
А у нас на диво не дуже. Раніше спостерігав +36 о 23 годині.
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14.08.2021 10:25 Відповісти
Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 6048
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14.08.2021 10:32 Відповісти
***
Ось і літо відлітає
Першим медом пригощає .
Радість хай не відпускає -
Стіл святковий накриває!
Хай несе Благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
Й Маковій здоров"я зерням
Нагородить усіх нас!
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14.08.2021 11:33 Відповісти
во всем Мире ?
в ЮАР в июле были морозы в -8 - 9 градусов,
в Украине ибль и не жарким был по сравнению с другими годами
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14.08.2021 10:42 Відповісти
Это самый юг Африки. ЮАР на 38 параллели, на той же, что и Новая Зеландия.
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14.08.2021 11:27 Відповісти
так Мадагаскар занимает те же широты что и Украина и что на Мадагаскаре должны быть -30 градусов мороза как в Украине ?
а юг Гренландии с километровым ледяным покровом вообще находится на широте 43 градуса где и Петербург, так что или ледники должны быть до Питера или в Гренландии не должно быть ледников
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14.08.2021 11:42 Відповісти
Мадагаскар знаходится в тропіках неподалік Мозамбіку ,як писати хоч подивись на карту.
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14.08.2021 12:11 Відповісти
+
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14.08.2021 12:15 Відповісти
вообще-то ЮАР в одних широтах с Австралией, Уругваем и югом Бразилии! Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 7860
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14.08.2021 13:14 Відповісти
интересно ты июль назвал Липень 2021 року - найспекотніший місяць у світовій історії, - дослідження - Цензор.НЕТ 423
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14.08.2021 13:05 Відповісти
У земли наклон оси в 23 градуса поэтому на экваторе не самая большая жара, а она как раз таки попадает в район Марокко, Алжир Египет в Африке, Мексики в Северной Америке, а также страны ближнего востока в Азии. Поэтому сравнивать температуру на равных широтах северного и южного полушария не уместно.
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14.08.2021 13:15 Відповісти
Еще Африки на нас идет жара,правда обещают до конца недели спадет.
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14.08.2021 10:43 Відповісти
Розкажіть це давнім римлянам. Які в Британії виноград вирощували та в капцях весь рік ходили.
Еколухи блін доморощені.
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14.08.2021 10:46 Відповісти
Читать научись, римлянин хренов!
" При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад....
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14.08.2021 10:53 Відповісти
Этот новый рекорд стал дополнением на тревожном и разрушительном пути, которым сопровождается в мире изменение климата",Источник: https://censor.net/ru/n3282741

А далі першого речення прочитати слабо?
Те що з зареєстрованих я в курсі. А висновки вони роблять не короткострокові.
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14.08.2021 11:32 Відповісти
В Києві дачники й зараз вирощують виноград. Притому, що зими в Британії незрівнянно тепліші, тому вимерзання любих сортів винограду там виключене. Хоча літо там дещо прохолодніше.
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14.08.2021 11:15 Відповісти
Гольфстрім животворящий.
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14.08.2021 11:31 Відповісти
Винограду не зима з 0/+5 треба, а літо з +35. Зимує він +- і в Запоріжжі добре. Там де взимку -8/-12. А ось в Києві то лайно кисле визріває, а не виноград.
І ******* сорти при тому набагато невибагливіші за стародавні.
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14.08.2021 11:34 Відповісти
Ми не знаємо що в Британії римляни вирощували. Можливо теж "лайно кисле". Якщо в Британії з її морським кліматом тоді була жара, то можна собі уявити яка температура була на нашій континентальній території. Напевне зовсім не можна було жити. Але ж жили.
Хоча і я вважаю, що в цьому "глобальному потеплінні є підозрілі речі.
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14.08.2021 11:51 Відповісти
Можливо, тут циркуляційні процеси в ********* потеплінні більшу роль грають, ніж ті про які зараз кажуть. Не знаю чи проводять якісь вчені постійні виміри енергії випромінювання Сонця. І її спектральні складові. Бажано це треба робити в космосі чи високо в горах над хмарами. Явно краще в космосі, бо в горах все рівно є нюанси. Хоча напевне треба міряти і так і так, порівнювати й робити висновки.
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14.08.2021 12:10 Відповісти
Бо енергія випромінюання Сонця напевне весь час міняється циркуляційно. Ясно, що при древньому Римі її не могли міряти, але якщо й зараз не міряють, то це недопустимо.
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14.08.2021 12:14 Відповісти
Абсолютний рекорд температур у Києві 39,4 град.С в далекому 1936 році. А по деяким даним 39,9 град в 1898 році. В 2021 році температура й не наближалась до рекорду. Не все стиковується з цим глобальним потеплінням.
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14.08.2021 11:03 Відповісти
Українські ЗМІ сповіщають, що в зв'язку з глобальнии потеплінням, температура в Україні підвищується скоріше ніж в інших країнах. Але в Києві температура не досягла абсолютного максимума для Києва, тоді як на Сицілії температура 48,8 град стала рекордною для Сицілії й Європи взагалі.
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14.08.2021 11:36 Відповісти
теплеет в северных широтах,
а в средних наоборот летом меньшие температуры с увеличение осадков
спрашивается что в этом плохого?
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14.08.2021 11:45 Відповісти
Подібні рекорди ні до чого хорошого не приведуть...
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14.08.2021 11:50 Відповісти
Ну незнаю, нинешнее лето было просто прекрасным, не жарко и много дождей. Трава зелёная стоит до сих пор.
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14.08.2021 12:04 Відповісти
В нас лило майже що не кожного дня. Всі ці «глобальні новини» брехня.
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14.08.2021 12:21 Відповісти
чего только не напишешь, дабы оправдать переход европейской промышленности на альтернативные источники энергии)
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14.08.2021 12:27 Відповісти
и правильно...нечего кацапне давать зарабатывать
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14.08.2021 13:08 Відповісти
не знаю...прошлый год жарче был.
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14.08.2021 13:07 Відповісти
развод лохов, хорошее бабло делается на этом "глобальном потеплении"...
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14.08.2021 13:18 Відповісти
 
 