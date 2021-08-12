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спека (84) погода (757) Діденко Наталка (12)

На Україну чекає "спека африканського походження", - синоптик Діденко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Найближчими днями в Україні збережеться погода з комфортною температурою, а ось з понеділка температура значно підвищиться.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13-го серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою.

Бо у п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24+29 градусів. Карта", - написала вона.

На Україну чекає спека африканського походження, - синоптик Діденко 01
Карта: Діденко/Facebook

За її словами, "така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів".

Також вона додала, що дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Тільки на Сході і південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

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"У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів. Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу. Тому перед прийдешньою спекою побудьте більше на повітрі, допоможіть чудовій синоптичній ситуації розумним та приємним відпочинком, чистою галявиною після себе, менше вогню, менше важкої їжі, більше радості від простих речей). І не забудьте сьогодні-завтра купити мак на шулики)", - додала синоптик.

На Україну чекає спека африканського походження, - синоптик Діденко 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 84
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12.08.2021 13:02
+17
скоро львы..зебры и буйволы к нам переедут.. Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 6862
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12.08.2021 12:43
+12
А куда переедем мы?
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12.08.2021 12:45
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скоро львы..зебры и буйволы к нам переедут.. Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 6862
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12.08.2021 12:43 Відповісти
А куда переедем мы?
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12.08.2021 12:45 Відповісти
надо покупать седла и ружья
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12.08.2021 12:46 Відповісти
к белым медведям..
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12.08.2021 12:47 Відповісти
До білих ведмедьов. Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 6297
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12.08.2021 12:47 Відповісти
Скандинавия, засрашка...
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12.08.2021 12:50 Відповісти
вам же сказали - готовьтесь к земле!
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12.08.2021 12:53 Відповісти
Ядовиті змії, ядовиті павуки, саранча і інша гидота що любить тепло приповзе і прилетить і припливе до нас. Але на жаль не зубри і тд...
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12.08.2021 13:38 Відповісти
Напугали! У меня в Мариуполе и змеи в огородах ядовитые и тарантулы, и саранчи каждый август полно, и цикад и всякой хе..ни.
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12.08.2021 14:38 Відповісти
А что такого в +35? На юге у нас, у побережья, это нормальная июльско-августовская погода. А вот непрекращающейся дождь над степью на два дня, сегодня и завтра, это капец.
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12.08.2021 14:40 Відповісти
И не говорите) До сих пор уборка зерновых идет) На поля фиг заедешь)
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12.08.2021 22:41 Відповісти
а у нас на півночі уже 2 тижні, як закінчили обмолот. І пшениця дала навіть у нас по 5 тон з га при мінімальному внесенні і обробітку, тупо посіяли звичайною СРЗ-5,4 прямо в стерню сої, дали 1,5 ц селітри і 1 ц карбаміду, обробили Тілтом і гранстаром і все. Хто підвитратився то взяли по 6-6,5 тон. Тепер ангар забитий пшеницею, думаємо, куди ж тепер сою молотити
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12.08.2021 23:46 Відповісти
Ну я в этом году видел все))) Первые дожди выпали в конце мая и селитра на парах тупо не сработала(вернее даже подпалила) Кто не внес селитру на пары, взяли больше) А по остальным предшественникам все сработало)
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12.08.2021 23:55 Відповісти
Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 84
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12.08.2021 13:02 Відповісти
Пані Наталко , а як в цю африканську спеку почувається Апельмон ? Бо мої вихованці - не дуже щоб як .))
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12.08.2021 13:12 Відповісти
Африканская это 40+ разве нет?
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12.08.2021 13:20 Відповісти
Синиптики завжди повідомляють температуру в тіні - тож на сонці буде більш ніж за 40 градусів!
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13.08.2021 10:58 Відповісти
Кота на голову себе посади и хай сере.
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12.08.2021 13:26 Відповісти
Блин, мы не заказывали. В Небесной канцелярии что-то совсем странное происходит. Мы не согласны!!!!!!
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12.08.2021 16:03 Відповісти
когда голосовал нужно было думать...
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12.08.2021 19:43 Відповісти
жмем анимашку
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12.08.2021 20:02 Відповісти
харе пугать 30 два дня потом опять 26 и дождь
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12.08.2021 21:35 Відповісти
В который раз убеждаюсь - нет существа страшнее, чем человек. Даже в Чернобыльской зоне, несмотря на радиацию, природа восстанавливается, потому что люди ушли.
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12.08.2021 23:30 Відповісти
Ні, тільки не це(
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13.08.2021 07:52 Відповісти
Сначала Украину довели до бедности как в Африке, а теперь подтянется и климат.
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13.08.2021 10:54 Відповісти
 
 