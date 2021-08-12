На Україну чекає "спека африканського походження", - синоптик Діденко. КАРТА

Найближчими днями в Україні збережеться погода з комфортною температурою, а ось з понеділка температура значно підвищиться.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Погляньте на цю прогностичну температурну карту на завтра, 13-го серпня, і поспішайте насолодитися комфортною погодою.

Бо у п'ятницю повітря буде чудовим, протягом дня +24+29 градусів. Карта", - написала вона.



Карта: Діденко/Facebook

За її словами, "така комфортна картинка повисить у нашій українській синоптичній вітальні ще пару днів, а вже з понеділка, з 16-го серпня, в Україну почне заходити спека африканського походження. Прийдуть +30+35 градусів".

Також вона додала, що дощі завтра в більшості областей України малоймовірні, антициклон. Тільки на Сході і південному сході близькість атмосферного фронту може спричинити локальні короткі грозові дощі.

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"У Києві п'ятниця буде сонячною сухою та теплою. Вдень стовпчики термометрів бігатимуть, як діти, поблизу +26, +27 градусів. Маковій та найближча неділя обіцяють таку ж чудову погоду, сонячну й непекучу. Тому перед прийдешньою спекою побудьте більше на повітрі, допоможіть чудовій синоптичній ситуації розумним та приємним відпочинком, чистою галявиною після себе, менше вогню, менше важкої їжі, більше радості від простих речей). І не забудьте сьогодні-завтра купити мак на шулики)", - додала синоптик.