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Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В ближайшие дни в Украине сохранится погода с комфортной температурой, а вот с понедельника температура значительно повысится.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Взгляните на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13 августа, и спешите насладиться комфортной погодой.
Поскольку в пятницу воздух будет замечательным, в течение дня + 24 + 29 градусов. Карта", - написала она.

Украину ждет жара африканского происхождения, - синоптик Диденко 01
Карта: Диденко/Facebook

По ее словам, "такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16 августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения. Придут + 30, + 35 градусов".

Также она добавила, что дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон. Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайный уровень пожарной опасности угрожает востоку и центру Украины, - ГСЧС

"В Киеве пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем столбики термометров бегать, как дети, вблизи +26, +27 градусов. Маковей и ближайшее воскресенье обещают такую ​​же прекрасную погоду, солнечную и нежаркую. Поэтому перед грядущей жарой побудьте больше на воздухе, помогите прекрасной синоптической ситуации разумным и приятным отдыхом, чистой поляне после себя, меньше огня, меньше тяжелой пищи, больше радости от простых вещей. И не забудьте сегодня-завтра купить мак на лепешки", - добавила синоптик.

Украину ждет жара африканского происхождения, - синоптик Диденко 02
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Топ комментарии
+18
Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 84
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12.08.2021 13:02
+17
скоро львы..зебры и буйволы к нам переедут.. Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 6862
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12.08.2021 12:43
+12
А куда переедем мы?
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12.08.2021 12:45
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скоро львы..зебры и буйволы к нам переедут.. Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 6862
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12.08.2021 12:43 Ответить
А куда переедем мы?
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12.08.2021 12:45 Ответить
надо покупать седла и ружья
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12.08.2021 12:46 Ответить
к белым медведям..
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12.08.2021 12:47 Ответить
До білих ведмедьов. Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 6297
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12.08.2021 12:47 Ответить
Скандинавия, засрашка...
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12.08.2021 12:50 Ответить
вам же сказали - готовьтесь к земле!
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12.08.2021 12:53 Ответить
Ядовиті змії, ядовиті павуки, саранча і інша гидота що любить тепло приповзе і прилетить і припливе до нас. Але на жаль не зубри і тд...
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12.08.2021 13:38 Ответить
Напугали! У меня в Мариуполе и змеи в огородах ядовитые и тарантулы, и саранчи каждый август полно, и цикад и всякой хе..ни.
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12.08.2021 14:38 Ответить
А что такого в +35? На юге у нас, у побережья, это нормальная июльско-августовская погода. А вот непрекращающейся дождь над степью на два дня, сегодня и завтра, это капец.
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12.08.2021 14:40 Ответить
И не говорите) До сих пор уборка зерновых идет) На поля фиг заедешь)
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12.08.2021 22:41 Ответить
а у нас на півночі уже 2 тижні, як закінчили обмолот. І пшениця дала навіть у нас по 5 тон з га при мінімальному внесенні і обробітку, тупо посіяли звичайною СРЗ-5,4 прямо в стерню сої, дали 1,5 ц селітри і 1 ц карбаміду, обробили Тілтом і гранстаром і все. Хто підвитратився то взяли по 6-6,5 тон. Тепер ангар забитий пшеницею, думаємо, куди ж тепер сою молотити
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12.08.2021 23:46 Ответить
Ну я в этом году видел все))) Первые дожди выпали в конце мая и селитра на парах тупо не сработала(вернее даже подпалила) Кто не внес селитру на пары, взяли больше) А по остальным предшественникам все сработало)
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12.08.2021 23:55 Ответить
Украину ждет "жара африканского происхождения", - синоптик Диденко - Цензор.НЕТ 84
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12.08.2021 13:02 Ответить
Пані Наталко , а як в цю африканську спеку почувається Апельмон ? Бо мої вихованці - не дуже щоб як .))
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12.08.2021 13:12 Ответить
Африканская это 40+ разве нет?
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12.08.2021 13:20 Ответить
Синиптики завжди повідомляють температуру в тіні - тож на сонці буде більш ніж за 40 градусів!
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13.08.2021 10:58 Ответить
Кота на голову себе посади и хай сере.
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12.08.2021 13:26 Ответить
Блин, мы не заказывали. В Небесной канцелярии что-то совсем странное происходит. Мы не согласны!!!!!!
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12.08.2021 16:03 Ответить
когда голосовал нужно было думать...
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12.08.2021 19:43 Ответить
жмем анимашку
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12.08.2021 20:02 Ответить
харе пугать 30 два дня потом опять 26 и дождь
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12.08.2021 21:35 Ответить
В который раз убеждаюсь - нет существа страшнее, чем человек. Даже в Чернобыльской зоне, несмотря на радиацию, природа восстанавливается, потому что люди ушли.
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12.08.2021 23:30 Ответить
Ні, тільки не це(
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13.08.2021 07:52 Ответить
Сначала Украину довели до бедности как в Африке, а теперь подтянется и климат.
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13.08.2021 10:54 Ответить
 
 