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Чрезвычайный уровень пожарной опасности угрожает востоку и центру Украины, - ГСЧС

Чрезвычайный уровень пожарной опасности угрожает востоку и центру Украины, - ГСЧС

В ряде областей Украины 4–5 августа в будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4–5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа в Винницкой и в Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили в сообщении.

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