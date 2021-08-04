Надзвичайний рівень пожежної небезпеки загрожує сходу і центру України, - ДСНС

У низці областей України 4-5 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 4-5 серпня в східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму, 4 серпня у Вінницькій і в Черкаській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили в повідомленні.

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