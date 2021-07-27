УКР
Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження

Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження

Прискорене зростання температур на Землі фактично гарантує, що людству в наступні десятиліття доведеться мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок портал Axios із посиланням на дослідження Вищої технічної школи Цюріха.

"Головна думка (дослідження. - Ред.) полягає в тому, що в майбутні десятиліття нам потрібно підготуватися до більш рекордних піків спеки, які значно перевершать попередні температурні рекорди", - заявив учасник дослідження, опублікованого в журналі Nature Climate Change, Ерік Фішер.

У процесі роботи фахівці встановили, що кліматичні зміни є не повною мірою врахованою причиною періодів сильної спеки. Вчені вивчали те, як зміняться характеристики періоду аномальної спеки тривалістю в тиждень, на кшталт того, що нещодавно спостерігався на Тихоокеанському Північно-Заході США і в Канаді, залежно від викидів парникових газів.

Згідно з дослідженням, за сценарію з високими показниками викидів газів рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше у 2021 - 2050-х роках, а в 2051 - 2080-х роках - від трьох до 21 раза частіше. При цьому Земля тепер "прогрівається" на 0,18 градусів за Цельсієм за десятиліття - швидше, ніж спостерігалося в попередні 40 років.

Читайте також: Зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм. Хвилі спеки в Україні відбуватимуться дедалі частіше, - метеоролог Балабух

Фішер підкреслив, що результати дослідження вказують на необхідність якнайшвидшого скорочення викидів парникових газів.

Axios своєю чергою зазначає, що робота містить такі висновки: ухвалені під час створення інфраструктури рішення, що враховують досвід попередніх температурних рекордів, можуть виявитися неефективними на тлі того, як швидко змінюють клімат Землі викиди парникових газів.

Автор: 

спека (112) дослідження (625) клімат (181) погода (793)
Топ коментарі
+8
выбросы газов невозможно спрогнозировать . например . когда наша сборная по футболу обыграла шведов . представляете какой выброс пердильных газов был на Северо-Востоке
27.07.2021 10:36 Відповісти
+5
Марно щось пояснювать! Третій рік чоловік скаржиться на "засуху" Третій рік кажу йому що клімат міняється і треба робить хоча-б для частини овочів на городі зрошення! Все талдичить: МИ ніколи цього не робили! Це - "врєменно"!!!
27.07.2021 10:38 Відповісти
+5
Подивилась карту України - практично всі землі розпахані. Лісу зовсім мало.
А це призводить до знищення грунту вітрами. Вода в грунті не затримується. Херсонщина, та й не лише, ризикує перетворитись у пустелю.
27.07.2021 10:40 Відповісти
Идите на со своей жарой!
27.07.2021 10:30 Відповісти
И с парниковыми газами туда-же! То у них люди виноваты, то динозавры напердели...
27.07.2021 10:49 Відповісти
Чим теплішим буде клімат-тим дорожче газ в Україні ! Не вірите? Подивіться на ціни на олію і цукор-чим більше виробляється -тим дорожче! Через сраку все!
27.07.2021 13:01 Відповісти
А от цікаво-у Африці чи там десь в Еквадорі-банани теж коштують дорожче чим в Норвегіїчи Фінляндії! По аналогії з українською олією та цукром
27.07.2021 13:04 Відповісти
Крым падет к ногам Украины сухой корочкой
27.07.2021 13:30 Відповісти
После нас хоть потоп
27.07.2021 10:31 Відповісти
Миру следует готовиться к более интенсивными периодами аномальной жары, - исследование - Цензор.НЕТ 2
27.07.2021 10:36 Відповісти
Грете пора забеременеть. Совсем от рук отбилась.
27.07.2021 10:41 Відповісти
С такой рожей и тем более характером Грете будет нелегко забеременеть!
27.07.2021 12:57 Відповісти
вимагаю заборонити пісню "Я так хочу, чтобы лето не кончалось"!
27.07.2021 10:36 Відповісти
должно быть - "Я так хочу, я всё лето не кончала"
27.07.2021 12:32 Відповісти
В ульгаріте!
27.07.2021 12:58 Відповісти
Не, это Алла Борисовна
27.07.2021 14:36 Відповісти
Щось не зрозумiв,твiй чоловiк?
27.07.2021 11:07 Відповісти
СКОРО
Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 2497Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 7478
27.07.2021 10:40 Відповісти
Доведите мысль до конца: центральное отопление подешевеет ?
27.07.2021 10:42 Відповісти
У нас! Шутить изволите?
27.07.2021 10:45 Відповісти
В нашей стране стоимость отопления всегда будет равно средней зарплате. Пока не вымрет поколение голосовавшее по приколу.
27.07.2021 11:25 Відповісти
Я очень желаю готовится.Так дайте мне умники рекомендацию,что закупать валенки или китайские шлепки.Все о чем-то суперумно трындят а четкого сказать никто не может.
27.07.2021 10:44 Відповісти
P.S. Это как в науке на которую выделяют миллиарды а они нам рассказывают за эти деньги что было и что будет через миллиарды лет и это притом что треть населения планеты Земля страдают от голода и жажды а денег на решения этой проблемы НЕМА.
27.07.2021 10:48 Відповісти
Люди тратят заметьте СВОИ миллиарды, и они не обязаны кормить каких-то туземцев, у которых одно развлечение-стругать нищету.
27.07.2021 11:04 Відповісти
На науку тратятся не свои а бюджетные деньги.Свои деньги тратят на конкретные проекты результат которых вкладчики хотят увидеть еще при своей жизни а не через сотни и миллионы лет.
На сколько Вас интересует ,,Теория большого взрыва,,?Рад буду Вас услышать...
На сколько Вас интересует ,,Теория большого взрыва,,?Рад буду Вас услышать...
27.07.2021 11:10 Відповісти
Не кормить нищету а создавать условия чтобы они смогли сами себя прокормить.Или Вы считаете если этого не делать то они завтра всеми правдами и не правдами не приедут к Вам в страну и за копеечные зарплаты не отберут у Вас рабочее место и доход Вашей семьи?А ведь это уже происходит,теперь и сейчас.
27.07.2021 11:18 Відповісти
А в Украине надо ввести зверские штрафы за вырубку лесов и массовое распахивание прибрежных лугов.Ощущение такое что у аграриев вообще крышу от денег снесло.
27.07.2021 10:52 Відповісти
Здесь Вы не правы.В Украине просто некому вести разумное использование ресурсов,раньше этим занимались целые институты но безрезультатно так как не слушали людей.Вырубка леса нужна и обязательна но и посадка и уход за посадками обязателен.Я живу в несколькосот метров от леса и вижу как в ложбинах,куда недостает техника,под своим весом сломавшиеся деревя гниют и разносят заразу и паразитов.Вы невидели какие у вековых соснах водятся паразиты размером в 5 см и точат целые плантации на корню.
27.07.2021 11:27 Відповісти
Зато как сельский житель я вижу как за последние пять лет массово уничтожили луга вдоль рек и все призывы к властям оказались бесполезны и когда уровень рек начнет подниматься то будет экологическая катастрофа.
27.07.2021 11:35 Відповісти
Согласен,существуют нормы и ограничения.Почемуто никому в голову не придет вспахивать землю ближе 50-ти метров до жд полотна а потому что за этим строго следят.А вот работа водников сводится только к отлову ,,браконьеров,,которые пришли с удочкой порыбачить и упорно никого не видят с неводами и из електроудочками.
27.07.2021 11:42 Відповісти
Черт их разберет этих псевдоученых. Дед рассказывал, что лето 1936го было очень жарким, до 40 градусов в тени температура доходила в течение почти всего июля. В этом году, например, такого не было.
Это называется климат. Непредсказуемое и непрогнозируемое изменение погоды по законам природы. Со своими какими-то циклами.
Климатический кризис - это миф, на который выбрасываются миллиарды долларов. Очередная необоснованная пугалка населения для того, чтобы какие-то ограничения, выгодные единицам, протолкнуть. Лучше бы голодающим детям Африки помогли
27.07.2021 10:59 Відповісти
По прогнозам - к 2050 году Днепр начнёт пересыхать, центральная Украина начнёт превращаться в пустыню. Отак ***ня малятка.
27.07.2021 11:02 Відповісти
Ещё лет 10 назад нам морочили голову озоновыми дырами. Фреон из холодильников тогда был виноват. Сейчас пугают углекислым газом. Но, что бы знать процессы газообразования на земле, не обязательно в Оксфорде и Гарварде образование получать. Вот формула сгорания газа метана. СН4+202=С02+2Н20. Одна молекула метана при сгорании соединяется с двумя молекулами кислорода. В результате получается одна молекула угл
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2¬, т. е. это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды глюкозы и кислорода. Так вот если востанавливать после себя вырубленные леса, то никаких ограничений на сжигание не понадобится. Уж лучше бы они сосчитали количество тепловой энергии выделяемой при сжигании углеводородов в котельных, в доменных печах, в топках теплоэлектростанций, пароходов, машин, самолётов, тракторов и комбайнов. Даже простое сжигание прошлогодней листвы в саду предотвращает потерю урожая при возвратных заморозках во время цветения. Любой костёр в лесу ощущается как источник тепла за десять и более метров. А тут миллиарды тонн, которые природа миллионы лет аккуратно запасала в своих недрах, углеводородов, человечество сжигает на протяжении последних двух столетий. Вот это сжигание и есть источник повышения температуры на планете.
27.07.2021 11:16 Відповісти
Это все мелочь. В сию минуту в небе находятся десятки тысяч самолетов которые только за час сжигают столько топлива что наземной технике и за год не сжечь,откройте флайрадар онлайн.И это еще не все,эти самолеты на высотах от 9 до11 т.м будоражат реактивными двигателями верхние слои атмосферы.Вот что больше всего влияет на климат планеты а не наземная жизнедеятельность людей.
27.07.2021 12:29 Відповісти
Мир погубит не глобальное потепление, а идиоты!
27.07.2021 11:24 Відповісти
..посмотрите на пригород Киева (и не только): вместо леса клепают бетонные скворечники с асфальтом "ваш дом будет в лесу", вместо осушенных болот с нетронутой природой - котеджные городки Ылиты, ленивое 73%ное быдло для своегО фэншуя выжигает "бурьян", стерню, луга, посадки, всё живое, что не может убежать, иногда - и дома соседей.. в засраном и ограбленном море - своя грустная "песня"..
где тут место для чистой воды и живой природы? - вот Земля, природа и выравнивает баланс, угнетая оборзевший вирус планеты - человечество.. так нам и надо.. не нойте потОм - мы не этого хотели..(
27.07.2021 11:33 Відповісти
Полный чат комментаторов - даунов, в голове одни хи-хи да ха-ха…
27.07.2021 11:37 Відповісти
Грамотність на Цензорі зашкалює: "мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки" - ЦЕнзор. Це як? Більш інтенсивний тиждень чи більш інтенсивна секунда?
27.07.2021 12:27 Відповісти
У Києві, у центрі повирубали треть великих дерев, а замість них посадили тростинки акації, які не дають тіні (може років через 30 дадуть), або місця після вирубки заасфальтували, тому що паркувати автомобілі десь потрібно. На багатьох вулицях вже геть нема тіні.
27.07.2021 12:34 Відповісти
Когда через 20-30 лет кончится потепление и по расписанию наступит цикл похолодания, с зимами до -30, ледником в Европе, надеюсь мир впомнит девочку Греточку и ее борьбу с угольными электростанициями.
16.10.2021 18:17 Відповісти
 
 