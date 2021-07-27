Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження
Прискорене зростання температур на Землі фактично гарантує, що людству в наступні десятиліття доведеться мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок портал Axios із посиланням на дослідження Вищої технічної школи Цюріха.
"Головна думка (дослідження. - Ред.) полягає в тому, що в майбутні десятиліття нам потрібно підготуватися до більш рекордних піків спеки, які значно перевершать попередні температурні рекорди", - заявив учасник дослідження, опублікованого в журналі Nature Climate Change, Ерік Фішер.
У процесі роботи фахівці встановили, що кліматичні зміни є не повною мірою врахованою причиною періодів сильної спеки. Вчені вивчали те, як зміняться характеристики періоду аномальної спеки тривалістю в тиждень, на кшталт того, що нещодавно спостерігався на Тихоокеанському Північно-Заході США і в Канаді, залежно від викидів парникових газів.
Згідно з дослідженням, за сценарію з високими показниками викидів газів рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше у 2021 - 2050-х роках, а в 2051 - 2080-х роках - від трьох до 21 раза частіше. При цьому Земля тепер "прогрівається" на 0,18 градусів за Цельсієм за десятиліття - швидше, ніж спостерігалося в попередні 40 років.
Фішер підкреслив, що результати дослідження вказують на необхідність якнайшвидшого скорочення викидів парникових газів.
Axios своєю чергою зазначає, що робота містить такі висновки: ухвалені під час створення інфраструктури рішення, що враховують досвід попередніх температурних рекордів, можуть виявитися неефективними на тлі того, як швидко змінюють клімат Землі викиди парникових газів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А це призводить до знищення грунту вітрами. Вода в грунті не затримується. Херсонщина, та й не лише, ризикує перетворитись у пустелю.
На сколько Вас интересует ,,Теория большого взрыва,,?Рад буду Вас услышать...
Это называется климат. Непредсказуемое и непрогнозируемое изменение погоды по законам природы. Со своими какими-то циклами.
Климатический кризис - это миф, на который выбрасываются миллиарды долларов. Очередная необоснованная пугалка населения для того, чтобы какие-то ограничения, выгодные единицам, протолкнуть. Лучше бы голодающим детям Африки помогли
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2¬, т. е. это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды глюкозы и кислорода. Так вот если востанавливать после себя вырубленные леса, то никаких ограничений на сжигание не понадобится. Уж лучше бы они сосчитали количество тепловой энергии выделяемой при сжигании углеводородов в котельных, в доменных печах, в топках теплоэлектростанций, пароходов, машин, самолётов, тракторов и комбайнов. Даже простое сжигание прошлогодней листвы в саду предотвращает потерю урожая при возвратных заморозках во время цветения. Любой костёр в лесу ощущается как источник тепла за десять и более метров. А тут миллиарды тонн, которые природа миллионы лет аккуратно запасала в своих недрах, углеводородов, человечество сжигает на протяжении последних двух столетий. Вот это сжигание и есть источник повышения температуры на планете.
где тут место для чистой воды и живой природы? - вот Земля, природа и выравнивает баланс, угнетая оборзевший вирус планеты - человечество.. так нам и надо.. не нойте потОм - мы не этого хотели..(