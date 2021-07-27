Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження

Прискорене зростання температур на Землі фактично гарантує, що людству в наступні десятиліття доведеться мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в понеділок портал Axios із посиланням на дослідження Вищої технічної школи Цюріха.

"Головна думка (дослідження. - Ред.) полягає в тому, що в майбутні десятиліття нам потрібно підготуватися до більш рекордних піків спеки, які значно перевершать попередні температурні рекорди", - заявив учасник дослідження, опублікованого в журналі Nature Climate Change, Ерік Фішер.

У процесі роботи фахівці встановили, що кліматичні зміни є не повною мірою врахованою причиною періодів сильної спеки. Вчені вивчали те, як зміняться характеристики періоду аномальної спеки тривалістю в тиждень, на кшталт того, що нещодавно спостерігався на Тихоокеанському Північно-Заході США і в Канаді, залежно від викидів парникових газів.

Згідно з дослідженням, за сценарію з високими показниками викидів газів рекордні періоди спеки можуть траплятися від двох до семи разів частіше у 2021 - 2050-х роках, а в 2051 - 2080-х роках - від трьох до 21 раза частіше. При цьому Земля тепер "прогрівається" на 0,18 градусів за Цельсієм за десятиліття - швидше, ніж спостерігалося в попередні 40 років.

Фішер підкреслив, що результати дослідження вказують на необхідність якнайшвидшого скорочення викидів парникових газів.

Axios своєю чергою зазначає, що робота містить такі висновки: ухвалені під час створення інфраструктури рішення, що враховують досвід попередніх температурних рекордів, можуть виявитися неефективними на тлі того, як швидко змінюють клімат Землі викиди парникових газів.