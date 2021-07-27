Миру следует готовиться к более интенсивным периодам аномальной жары, - исследование
Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.
"Главная мысль (исследования. - Ред.) состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - заявил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.
В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов сильной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.
Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 - 2050-е годы, а в 2051 - 2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.
Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.
Axios в свою очередь отмечает, что работа содержит такие выводы: принимаемые при создании инфраструктуры решения, учитывающие опыт предыдущих температурных рекордов, могут оказаться неэффективны на фоне того, как быстро меняют климат Земли выбросы парниковых газов.
А це призводить до знищення грунту вітрами. Вода в грунті не затримується. Херсонщина, та й не лише, ризикує перетворитись у пустелю.
На сколько Вас интересует ,,Теория большого взрыва,,?Рад буду Вас услышать...
Это называется климат. Непредсказуемое и непрогнозируемое изменение погоды по законам природы. Со своими какими-то циклами.
Климатический кризис - это миф, на который выбрасываются миллиарды долларов. Очередная необоснованная пугалка населения для того, чтобы какие-то ограничения, выгодные единицам, протолкнуть. Лучше бы голодающим детям Африки помогли
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2¬, т. е. это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды глюкозы и кислорода. Так вот если востанавливать после себя вырубленные леса, то никаких ограничений на сжигание не понадобится. Уж лучше бы они сосчитали количество тепловой энергии выделяемой при сжигании углеводородов в котельных, в доменных печах, в топках теплоэлектростанций, пароходов, машин, самолётов, тракторов и комбайнов. Даже простое сжигание прошлогодней листвы в саду предотвращает потерю урожая при возвратных заморозках во время цветения. Любой костёр в лесу ощущается как источник тепла за десять и более метров. А тут миллиарды тонн, которые природа миллионы лет аккуратно запасала в своих недрах, углеводородов, человечество сжигает на протяжении последних двух столетий. Вот это сжигание и есть источник повышения температуры на планете.
где тут место для чистой воды и живой природы? - вот Земля, природа и выравнивает баланс, угнетая оборзевший вирус планеты - человечество.. так нам и надо.. не нойте потОм - мы не этого хотели..(