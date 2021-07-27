РУС
Миру следует готовиться к более интенсивным периодам аномальной жары, - исследование

Миру следует готовиться к более интенсивным периодам аномальной жары, - исследование

Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

"Главная мысль (исследования. - Ред.) состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - заявил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.

В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов сильной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 - 2050-е годы, а в 2051 - 2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас события развиваются по худшему сценарию. Волны жары в Украине будут происходить все чаще, - метеоролог Балабух

Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

Axios в свою очередь отмечает, что работа содержит такие выводы: принимаемые при создании инфраструктуры решения, учитывающие опыт предыдущих температурных рекордов, могут оказаться неэффективны на фоне того, как быстро меняют климат Земли выбросы парниковых газов.

Топ комментарии
+8
выбросы газов невозможно спрогнозировать . например . когда наша сборная по футболу обыграла шведов . представляете какой выброс пердильных газов был на Северо-Востоке
показать весь комментарий
27.07.2021 10:36 Ответить
+5
Марно щось пояснювать! Третій рік чоловік скаржиться на "засуху" Третій рік кажу йому що клімат міняється і треба робить хоча-б для частини овочів на городі зрошення! Все талдичить: МИ ніколи цього не робили! Це - "врєменно"!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 10:38 Ответить
+5
Подивилась карту України - практично всі землі розпахані. Лісу зовсім мало.
А це призводить до знищення грунту вітрами. Вода в грунті не затримується. Херсонщина, та й не лише, ризикує перетворитись у пустелю.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:40 Ответить
Идите на со своей жарой!
показать весь комментарий
27.07.2021 10:30 Ответить
И с парниковыми газами туда-же! То у них люди виноваты, то динозавры напердели...
показать весь комментарий
27.07.2021 10:49 Ответить
Чим теплішим буде клімат-тим дорожче газ в Україні ! Не вірите? Подивіться на ціни на олію і цукор-чим більше виробляється -тим дорожче! Через сраку все!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:01 Ответить
А от цікаво-у Африці чи там десь в Еквадорі-банани теж коштують дорожче чим в Норвегіїчи Фінляндії! По аналогії з українською олією та цукром
показать весь комментарий
27.07.2021 13:04 Ответить
Крым падет к ногам Украины сухой корочкой
показать весь комментарий
27.07.2021 13:30 Ответить
После нас хоть потоп
показать весь комментарий
27.07.2021 10:31 Ответить
показать весь комментарий
27.07.2021 10:36 Ответить
Грете пора забеременеть. Совсем от рук отбилась.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:41 Ответить
С такой рожей и тем более характером Грете будет нелегко забеременеть!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:57 Ответить
вимагаю заборонити пісню "Я так хочу, чтобы лето не кончалось"!
показать весь комментарий
27.07.2021 10:36 Ответить
должно быть - "Я так хочу, я всё лето не кончала"
показать весь комментарий
27.07.2021 12:32 Ответить
В ульгаріте!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:58 Ответить
Не, это Алла Борисовна
показать весь комментарий
27.07.2021 14:36 Ответить
выбросы газов невозможно спрогнозировать . например . когда наша сборная по футболу обыграла шведов . представляете какой выброс пердильных газов был на Северо-Востоке
показать весь комментарий
27.07.2021 10:36 Ответить
Марно щось пояснювать! Третій рік чоловік скаржиться на "засуху" Третій рік кажу йому що клімат міняється і треба робить хоча-б для частини овочів на городі зрошення! Все талдичить: МИ ніколи цього не робили! Це - "врєменно"!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 10:38 Ответить
Щось не зрозумiв,твiй чоловiк?
показать весь комментарий
27.07.2021 11:07 Ответить
Подивилась карту України - практично всі землі розпахані. Лісу зовсім мало.
А це призводить до знищення грунту вітрами. Вода в грунті не затримується. Херсонщина, та й не лише, ризикує перетворитись у пустелю.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:40 Ответить
СКОРО
Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 2497Світу варто готуватися до більш інтенсивних періодів аномальної спеки, - дослідження - Цензор.НЕТ 7478
показать весь комментарий
27.07.2021 10:40 Ответить
Доведите мысль до конца: центральное отопление подешевеет ?
показать весь комментарий
27.07.2021 10:42 Ответить
У нас! Шутить изволите?
показать весь комментарий
27.07.2021 10:45 Ответить
В нашей стране стоимость отопления всегда будет равно средней зарплате. Пока не вымрет поколение голосовавшее по приколу.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:25 Ответить
Я очень желаю готовится.Так дайте мне умники рекомендацию,что закупать валенки или китайские шлепки.Все о чем-то суперумно трындят а четкого сказать никто не может.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:44 Ответить
P.S. Это как в науке на которую выделяют миллиарды а они нам рассказывают за эти деньги что было и что будет через миллиарды лет и это притом что треть населения планеты Земля страдают от голода и жажды а денег на решения этой проблемы НЕМА.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:48 Ответить
Люди тратят заметьте СВОИ миллиарды, и они не обязаны кормить каких-то туземцев, у которых одно развлечение-стругать нищету.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:04 Ответить
На науку тратятся не свои а бюджетные деньги.Свои деньги тратят на конкретные проекты результат которых вкладчики хотят увидеть еще при своей жизни а не через сотни и миллионы лет.
На сколько Вас интересует ,,Теория большого взрыва,,?Рад буду Вас услышать...
показать весь комментарий
27.07.2021 11:10 Ответить
Не кормить нищету а создавать условия чтобы они смогли сами себя прокормить.Или Вы считаете если этого не делать то они завтра всеми правдами и не правдами не приедут к Вам в страну и за копеечные зарплаты не отберут у Вас рабочее место и доход Вашей семьи?А ведь это уже происходит,теперь и сейчас.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:18 Ответить
А в Украине надо ввести зверские штрафы за вырубку лесов и массовое распахивание прибрежных лугов.Ощущение такое что у аграриев вообще крышу от денег снесло.
показать весь комментарий
27.07.2021 10:52 Ответить
Здесь Вы не правы.В Украине просто некому вести разумное использование ресурсов,раньше этим занимались целые институты но безрезультатно так как не слушали людей.Вырубка леса нужна и обязательна но и посадка и уход за посадками обязателен.Я живу в несколькосот метров от леса и вижу как в ложбинах,куда недостает техника,под своим весом сломавшиеся деревя гниют и разносят заразу и паразитов.Вы невидели какие у вековых соснах водятся паразиты размером в 5 см и точат целые плантации на корню.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:27 Ответить
Зато как сельский житель я вижу как за последние пять лет массово уничтожили луга вдоль рек и все призывы к властям оказались бесполезны и когда уровень рек начнет подниматься то будет экологическая катастрофа.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:35 Ответить
Согласен,существуют нормы и ограничения.Почемуто никому в голову не придет вспахивать землю ближе 50-ти метров до жд полотна а потому что за этим строго следят.А вот работа водников сводится только к отлову ,,браконьеров,,которые пришли с удочкой порыбачить и упорно никого не видят с неводами и из електроудочками.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:42 Ответить
Черт их разберет этих псевдоученых. Дед рассказывал, что лето 1936го было очень жарким, до 40 градусов в тени температура доходила в течение почти всего июля. В этом году, например, такого не было.
Это называется климат. Непредсказуемое и непрогнозируемое изменение погоды по законам природы. Со своими какими-то циклами.
Климатический кризис - это миф, на который выбрасываются миллиарды долларов. Очередная необоснованная пугалка населения для того, чтобы какие-то ограничения, выгодные единицам, протолкнуть. Лучше бы голодающим детям Африки помогли
показать весь комментарий
27.07.2021 10:59 Ответить
По прогнозам - к 2050 году Днепр начнёт пересыхать, центральная Украина начнёт превращаться в пустыню. Отак ***ня малятка.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:02 Ответить
Ещё лет 10 назад нам морочили голову озоновыми дырами. Фреон из холодильников тогда был виноват. Сейчас пугают углекислым газом. Но, что бы знать процессы газообразования на земле, не обязательно в Оксфорде и Гарварде образование получать. Вот формула сгорания газа метана. СН4+202=С02+2Н20. Одна молекула метана при сгорании соединяется с двумя молекулами кислорода. В результате получается одна молекула углекислого газа и две молекулы воды. А вот суммарная формула фотосинтеза растений.
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2¬, т. е. это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды глюкозы и кислорода. Так вот если востанавливать после себя вырубленные леса, то никаких ограничений на сжигание не понадобится. Уж лучше бы они сосчитали количество тепловой энергии выделяемой при сжигании углеводородов в котельных, в доменных печах, в топках теплоэлектростанций, пароходов, машин, самолётов, тракторов и комбайнов. Даже простое сжигание прошлогодней листвы в саду предотвращает потерю урожая при возвратных заморозках во время цветения. Любой костёр в лесу ощущается как источник тепла за десять и более метров. А тут миллиарды тонн, которые природа миллионы лет аккуратно запасала в своих недрах, углеводородов, человечество сжигает на протяжении последних двух столетий. Вот это сжигание и есть источник повышения температуры на планете.
показать весь комментарий
27.07.2021 11:16 Ответить
Это все мелочь. В сию минуту в небе находятся десятки тысяч самолетов которые только за час сжигают столько топлива что наземной технике и за год не сжечь,откройте флайрадар онлайн.И это еще не все,эти самолеты на высотах от 9 до11 т.м будоражат реактивными двигателями верхние слои атмосферы.Вот что больше всего влияет на климат планеты а не наземная жизнедеятельность людей.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:29 Ответить
Мир погубит не глобальное потепление, а идиоты!
показать весь комментарий
27.07.2021 11:24 Ответить
..посмотрите на пригород Киева (и не только): вместо леса клепают бетонные скворечники с асфальтом "ваш дом будет в лесу", вместо осушенных болот с нетронутой природой - котеджные городки Ылиты, ленивое 73%ное быдло для своегО фэншуя выжигает "бурьян", стерню, луга, посадки, всё живое, что не может убежать, иногда - и дома соседей.. в засраном и ограбленном море - своя грустная "песня"..
где тут место для чистой воды и живой природы? - вот Земля, природа и выравнивает баланс, угнетая оборзевший вирус планеты - человечество.. так нам и надо.. не нойте потОм - мы не этого хотели..(
показать весь комментарий
27.07.2021 11:33 Ответить
Полный чат комментаторов - даунов, в голове одни хи-хи да ха-ха…
показать весь комментарий
27.07.2021 11:37 Ответить
Грамотність на Цензорі зашкалює: "мати справу з більш інтенсивними періодами аномальної спеки" - ЦЕнзор. Це як? Більш інтенсивний тиждень чи більш інтенсивна секунда?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:27 Ответить
У Києві, у центрі повирубали треть великих дерев, а замість них посадили тростинки акації, які не дають тіні (може років через 30 дадуть), або місця після вирубки заасфальтували, тому що паркувати автомобілі десь потрібно. На багатьох вулицях вже геть нема тіні.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:34 Ответить
Когда через 20-30 лет кончится потепление и по расписанию наступит цикл похолодания, с зимами до -30, ледником в Европе, надеюсь мир впомнит девочку Греточку и ее борьбу с угольными электростанициями.
показать весь комментарий
16.10.2021 18:17 Ответить
 
 