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ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

В Евросоюзе одной из причин подготовки нового пакета санкций в отношении режима Александра Лукашенко называют использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь.

"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", - отметил Девинь.

"Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Какие на хрен санкции? Заблокировать его счета в ЕС и Штатах, и запретить поставки с его НПЗ
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02.09.2021 15:06 Ответить
Они вообще работают те санкции? Москалей и режим луки топят топят, а хуже только у нас становится. Да и у простого народа России и Белоруси. А к тем кому санкции, тем до сраки все такое ощущение.
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02.09.2021 15:11 Ответить
ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко - Цензор.НЕТ 7499
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02.09.2021 15:16 Ответить
у кого бабосы есть тому санкции как мёртвому припарки потому надо народ засунуть головой поуши в гавно шобы у власть имущих отобрали всё! а кишки их детёв намотали на забор..во как
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02.09.2021 15:29 Ответить
И шо, кровавый хитрозачесаный диктатор будет меньше кушать?! Да ему, лично, все ваши санкции по барабану! Оно же невменяемое! Отнимите жратву у этого животного. Только тогда оно поймёт, что оно само может здохнуть, а не только его рабы, которые ему пох! Кстати, с зельцманом это тоже сработает. И с его бабушкой бэней.
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02.09.2021 16:30 Ответить
 
 