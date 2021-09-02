ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко

В Евросоюзе одной из причин подготовки нового пакета санкций в отношении режима Александра Лукашенко называют использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь.

"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", - отметил Девинь.

"Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", - добавил он.

Также читайте: РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко