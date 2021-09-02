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Нужны средства на квадрокоптер для украинских воинов, - волонтер Юсупова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нужны средства на квадрокоптер для украинских воинов, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова опубликовала просьбу о сборе средств для покупки квадрокоптера для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Репост, прошу !! На фронте за четверо суток 14 раненых!!! Одного нашего бойца оккупанты убили с дрона. Есть воин в очень в тяжелом состоянии. Каждый день обстреливают наши позиции. Новости с фронта ужасны. Мы будем помогать нашим защитникам. Как всегда прошу помочь с приобретением квадрокоптера, он сейчас очень нужной на передовой. Очень! Вчера оплатила лекарства онкобольному воину 12 300 грн и у меня еще осталось 9 тыс. Со скидкой квадрокоптер будет стоит 46 600 грн. Напоминаю, что в августе я отправила на фронт два квадрокоптера, спасибо Всем причастным за помощь. Поэтому прошу помочь -  кто как может, 10 30,50,100 грн. Квадрокоптеры выполняют важнейшую работу и спасают жизни бойцов".

Карточки для помощи 5375 4115 0042 7369 и 4441 1114 4700 2464 монобанк

Также читайте: Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Йшов сьомий рік війни . Бубочка озброїв армію до зубів , але волонтери чомусь продовжували шукати гроші на квадрокоптери для армії .!! пц . Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5631 .
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02.09.2021 20:34
+6
Люди, а почему бы не скинуться сразу на єскадрилью F-35? Это будет єффективнее, чем играться в детские вертолётики. Всего то по 20 доларей с носа.
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02.09.2021 20:18
+4
Уже переслал. Хорошее дело делаете.
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02.09.2021 20:07
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***** ордловским надо выплачивать -даже на портянки не останется... Нужны средства на квадрокоптер для украинских воинов, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 754
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02.09.2021 20:04 Ответить
Уже переслал. Хорошее дело делаете.
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02.09.2021 20:07 Ответить
Что-то сепарки полюбили цитировать госпожу Юсупову в последнее время, прямо не вылазят её душераздирающие месседжи с их каналов в Телеге
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02.09.2021 20:08 Ответить
Люди, а почему бы не скинуться сразу на єскадрилью F-35? Это будет єффективнее, чем играться в детские вертолётики. Всего то по 20 доларей с носа.
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02.09.2021 20:18 Ответить
Ты на ресепшине или пациент в палате?
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03.09.2021 00:15 Ответить
А что не так? Вся вертикаль власти грабит страну, а вы, рядовые граждане - скиньтесь, пожалуйста.
Нет, я понимаю все - патриотизм, родина и прочее... но, может пора уже просто смести со стола эту ***********? Благо, оружия у людей со времен начала 2014 стало на порядок больше, и новый Майдан будет не с булыжниками в руках. А иначе просто не понятен смысл всех этих шевелений - поддерживать воинов в борьбе с внешним врагом, но совершенно не обращать внимание на врага (да, именно так, давайте уж говорить как есть) внутреннего.
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03.09.2021 08:45 Ответить
Ну пока до шевеления - помогаю Юсуповой бойцам.
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06.09.2021 16:14 Ответить
+
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02.09.2021 20:23 Ответить
Нарид, у противника трёхкратный перевес всех видов вооружения, а мы на квадрики собираем, это же смешно. Конвеер танков, превосходящих противника, был организован в СССР за 2 года. Что мы делаем семь лет? В носу ковыряния. На детские квадрики собираем. В 42 года.
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02.09.2021 20:33 Ответить
Йшов сьомий рік війни . Бубочка озброїв армію до зубів , але волонтери чомусь продовжували шукати гроші на квадрокоптери для армії .!! пц . Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5631 .
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02.09.2021 20:34 Ответить
Проси у Зєлі чия "Грін фемілі" "заробила" і вивела з України в офшор за написання сценарію святкування Дні Незалежності трошки більше 800 000 мільйонів гривень. Майже мільярд! Що йому ці копійки на квадрокоптери?
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02.09.2021 20:45 Ответить
Вроде бы США денег дали....Не?
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02.09.2021 21:17 Ответить
Если бы устроилась на работу, могла бы своими деньгами помагать бойцам.
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02.09.2021 21:33 Ответить
Тут Зеленський мільярди списує на неіснуючі дороги, на паради і концерти для ізбраних, на карманні спецслужби і т.д. А тут по 10 грн на армію збирають.
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02.09.2021 21:38 Ответить
Держитесь хлопцы! Помог чем смог.
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02.09.2021 22:22 Ответить
А де великі волонтери, "Полтава", "Луганський", "Бірюков" ?
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02.09.2021 22:23 Ответить
Уже стали великими. А волонтер Арахамия даже проскочил на волонтерстве в Раду. Юсупова пока набирает баллы на ежемесячном квадрокоптере.
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03.09.2021 00:58 Ответить
+
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03.09.2021 08:50 Ответить
 
 