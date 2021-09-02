Нужны средства на квадрокоптер для украинских воинов, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова опубликовала просьбу о сборе средств для покупки квадрокоптера для украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Репост, прошу !! На фронте за четверо суток 14 раненых!!! Одного нашего бойца оккупанты убили с дрона. Есть воин в очень в тяжелом состоянии. Каждый день обстреливают наши позиции. Новости с фронта ужасны. Мы будем помогать нашим защитникам. Как всегда прошу помочь с приобретением квадрокоптера, он сейчас очень нужной на передовой. Очень! Вчера оплатила лекарства онкобольному воину 12 300 грн и у меня еще осталось 9 тыс. Со скидкой квадрокоптер будет стоит 46 600 грн. Напоминаю, что в августе я отправила на фронт два квадрокоптера, спасибо Всем причастным за помощь. Поэтому прошу помочь - кто как может, 10 30,50,100 грн. Квадрокоптеры выполняют важнейшую работу и спасают жизни бойцов".

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