Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова
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Волонтерка Наталія Юсупова опублікувала прохання про збір коштів для придбання квадрокоптера для українських воїнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуку.
Юсупова зазначила: "Репост, прошу!! На фронті за чотири доби 14 поранених!!! Одного нашого бійця окупанти вбили з дрона. Є воїни дуже у важкому стані. Кожного дня обстрілюють наші позиції. Новини з фронту жахливі. Ми маємо допомагати нашим захисникам. Як завжди прошу допомогти з придбанням квадрокоптера, він зараз дуже потрібній на передовій. Дуже! Вчора оплатила ліки онкохворому воїну 12 300 грн і в мене ще залишилося 9 тис., зі знижкою квадрокоптер коштуватиме 46 600 грн. Нагадую, що в серпні я відправила на фронт два квадрокоптери, дуже дякую Всім причетним за допомогу. Тож прошу допомагати хто як може, 10, 30, 50,100 грн, квадрокоптери виконують найважливішу роботу і рятують життя бійців".
Картки для допомоги 5375 4115 0042 7369 та 4441 1114 4700 2464 Монобанк
Будь ласка, зачекайте...
Нет, я понимаю все - патриотизм, родина и прочее... но, может пора уже просто смести со стола эту ***********? Благо, оружия у людей со времен начала 2014 стало на порядок больше, и новый Майдан будет не с булыжниками в руках. А иначе просто не понятен смысл всех этих шевелений - поддерживать воинов в борьбе с внешним врагом, но совершенно не обращать внимание на врага (да, именно так, давайте уж говорить как есть) внутреннего.
Юсуповойбойцам.