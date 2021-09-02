Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова опублікувала прохання про збір коштів для придбання квадрокоптера для українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуку.

Юсупова зазначила: "Репост, прошу!! На фронті за чотири доби 14 поранених!!! Одного нашого бійця окупанти вбили з дрона. Є воїни дуже у важкому стані. Кожного дня обстрілюють наші позиції. Новини з фронту жахливі. Ми маємо допомагати нашим захисникам. Як завжди прошу допомогти з придбанням квадрокоптера, він зараз дуже потрібній на передовій. Дуже! Вчора оплатила ліки онкохворому воїну 12 300 грн і в мене ще залишилося 9 тис., зі знижкою квадрокоптер коштуватиме 46 600 грн. Нагадую, що в серпні я відправила на фронт два квадрокоптери, дуже дякую Всім причетним за допомогу. Тож прошу допомагати хто як може, 10, 30, 50,100 грн, квадрокоптери виконують найважливішу роботу і рятують життя бійців".

Картки для допомоги 5375 4115 0042 7369 та 4441 1114 4700 2464 Монобанк

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