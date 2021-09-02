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Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова опублікувала прохання про збір коштів для придбання квадрокоптера для українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуку.

Юсупова зазначила: "Репост, прошу!! На фронті за чотири доби 14 поранених!!! Одного нашого бійця окупанти вбили з дрона. Є воїни дуже у важкому стані. Кожного дня обстрілюють наші позиції. Новини з фронту жахливі. Ми маємо допомагати нашим захисникам. Як завжди прошу допомогти з придбанням квадрокоптера, він зараз дуже потрібній на передовій. Дуже! Вчора оплатила ліки онкохворому воїну 12 300 грн і в мене ще залишилося 9 тис., зі знижкою квадрокоптер коштуватиме 46 600 грн. Нагадую, що в серпні я відправила на фронт два квадрокоптери, дуже дякую Всім причетним за допомогу. Тож прошу допомагати хто як може, 10, 30, 50,100 грн, квадрокоптери виконують найважливішу роботу і рятують життя бійців".

Картки для допомоги 5375 4115 0042 7369 та 4441 1114 4700 2464 Монобанк

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова збирає допомогу для фронту: потрібні дрони, батареї, ліки і допомога з ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Йшов сьомий рік війни . Бубочка озброїв армію до зубів , але волонтери чомусь продовжували шукати гроші на квадрокоптери для армії .!! пц . Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5631 .
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02.09.2021 20:34
+6
Люди, а почему бы не скинуться сразу на єскадрилью F-35? Это будет єффективнее, чем играться в детские вертолётики. Всего то по 20 доларей с носа.
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02.09.2021 20:18
+4
Уже переслал. Хорошее дело делаете.
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02.09.2021 20:07
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***** ордловским надо выплачивать -даже на портянки не останется... Нужны средства на квадрокоптер для украинских воинов, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 754
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02.09.2021 20:04 Відповісти
Уже переслал. Хорошее дело делаете.
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02.09.2021 20:07 Відповісти
Что-то сепарки полюбили цитировать госпожу Юсупову в последнее время, прямо не вылазят её душераздирающие месседжи с их каналов в Телеге
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02.09.2021 20:08 Відповісти
Люди, а почему бы не скинуться сразу на єскадрилью F-35? Это будет єффективнее, чем играться в детские вертолётики. Всего то по 20 доларей с носа.
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02.09.2021 20:18 Відповісти
Ты на ресепшине или пациент в палате?
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03.09.2021 00:15 Відповісти
А что не так? Вся вертикаль власти грабит страну, а вы, рядовые граждане - скиньтесь, пожалуйста.
Нет, я понимаю все - патриотизм, родина и прочее... но, может пора уже просто смести со стола эту ***********? Благо, оружия у людей со времен начала 2014 стало на порядок больше, и новый Майдан будет не с булыжниками в руках. А иначе просто не понятен смысл всех этих шевелений - поддерживать воинов в борьбе с внешним врагом, но совершенно не обращать внимание на врага (да, именно так, давайте уж говорить как есть) внутреннего.
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03.09.2021 08:45 Відповісти
Ну пока до шевеления - помогаю Юсуповой бойцам.
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06.09.2021 16:14 Відповісти
+
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02.09.2021 20:23 Відповісти
Нарид, у противника трёхкратный перевес всех видов вооружения, а мы на квадрики собираем, это же смешно. Конвеер танков, превосходящих противника, был организован в СССР за 2 года. Что мы делаем семь лет? В носу ковыряния. На детские квадрики собираем. В 42 года.
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02.09.2021 20:33 Відповісти
Йшов сьомий рік війни . Бубочка озброїв армію до зубів , але волонтери чомусь продовжували шукати гроші на квадрокоптери для армії .!! пц . Потрібні кошти на квадрокоптер для українських воїнів, - волонтерка Юсупова - Цензор.НЕТ 5631 .
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02.09.2021 20:34 Відповісти
Проси у Зєлі чия "Грін фемілі" "заробила" і вивела з України в офшор за написання сценарію святкування Дні Незалежності трошки більше 800 000 мільйонів гривень. Майже мільярд! Що йому ці копійки на квадрокоптери?
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02.09.2021 20:45 Відповісти
Вроде бы США денег дали....Не?
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02.09.2021 21:17 Відповісти
Если бы устроилась на работу, могла бы своими деньгами помагать бойцам.
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02.09.2021 21:33 Відповісти
Тут Зеленський мільярди списує на неіснуючі дороги, на паради і концерти для ізбраних, на карманні спецслужби і т.д. А тут по 10 грн на армію збирають.
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02.09.2021 21:38 Відповісти
Держитесь хлопцы! Помог чем смог.
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02.09.2021 22:22 Відповісти
А де великі волонтери, "Полтава", "Луганський", "Бірюков" ?
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02.09.2021 22:23 Відповісти
Уже стали великими. А волонтер Арахамия даже проскочил на волонтерстве в Раду. Юсупова пока набирает баллы на ежемесячном квадрокоптере.
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03.09.2021 00:58 Відповісти
+
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03.09.2021 08:50 Відповісти
 
 