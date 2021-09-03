НАПК приглашает "слугу народа" Задорожнего для дачи объяснений связи с предоставлением недостоверных сведений в декларации

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приглашает на следующей неделе для дачи объяснений 14 человек, среди них - народный депутат "СН" Николай Задорожний и представители 5 партий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК.

"На следующей неделе Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) приглашает 14 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

В связи с предоставлением недостоверных сведений в декларации приглашаются народный депутат Николай Задорожний и заместитель начальника отдела Государственной фискальной службы Герман Андес.

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Из-за несвоевременного предоставления декларации приглашаются 6 человек.

Также из-за невыполнения законных требований (предписаний) приглашается один человек.

Для выяснения обстоятельств возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются представители политических партий: Дмитрий Вершинин (Всеукраинское объединение "Демократы" (Демократическая партия)"); Игорь Щедрин ("Демократическая сокира"); Вадим Подгородинский ("Украинская морская партия Сергея Кивалова"); Петр Симоненко (Коммунистическая партия Украины); Ольга Безпалько ("Движение справедливости").