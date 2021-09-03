Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по возвращению "скифского золота" в Украину, - Джапарова
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Апелляционный суд в Амстердаме (Нидерланды) перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота".
Об этом сообщила в Твиттере заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.
"Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки "Крым.Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года", - сообщила Джапарова.
Она выразила надежду, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении "скифского золота" в Украину.
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