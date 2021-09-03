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Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по возвращению "скифского золота" в Украину, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по возвращению

Апелляционный суд в Амстердаме (Нидерланды) перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота".

Об этом сообщила в Твиттере заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки "Крым.Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года", - сообщила Джапарова.

Она выразила надежду, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении "скифского золота" в Украину.

Автор: Ірина Дашківська
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Краще нехай те золото в Нідерландах трохи побуде, тут його Пєрдак може відразу Х...лу передати.
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03.09.2021 12:40 Ответить
Не лучше! И никто ничего не передаст! Зеля возле него фоткася будет!!!!
Попробуют хоть что-то передать, им с Елдаком жопы порвут
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03.09.2021 12:47 Ответить
Хто? 😲 73 відсотки зебілів? 😨
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03.09.2021 12:49 Ответить
Ні, 1 відсоток упоротих Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення "скіфського золота" в Україну, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8633
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03.09.2021 13:16 Ответить
Так розумію, зеботи аплодували Єлдаку будуть. Так? 😊
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03.09.2021 13:34 Ответить
Не неси пургу. Кто им порвет? Сметуны? Уже столько мощнейших зашкваров они сделали и никто ничего клоунам не порвал. Так что, чуть побухтят и обтекут все, как обычно. Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення "скіфського золота" в Україну, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8718
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03.09.2021 12:51 Ответить
А прикол в том, что и попередникам никто не порвал и не порвет. И тут дело не в том кто сейчас и кто раньше был. И следующие теперешним не порвут. Это просто Украина. Пример? Просто назову одну фамилию - ГОНГАДЗЕ.
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03.09.2021 13:21 Ответить
Спочатку потрібно баригу посадити.. А потім уже золото повертати.. Бо вкраде)))
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17.09.2021 00:02 Ответить
Лапотники продолжают смердеть и срать...
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03.09.2021 12:46 Ответить
Восьмий рік судяться, розбираються чи дійсно українське належить Украї
ні. Фу, мєтєори.
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03.09.2021 12:52 Ответить
 
 