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Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення "скіфського золота" в Україну, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення

Апеляційний суд в Амстердамі (Нідерланди) переніс дату оголошення рішення у справі про повернення в Україну "скіфського золота".

Про це повідомила в твіттері заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляційний суд Амстердама переніс дату винесення рішення у справі про повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів в Чорному морі" на 26 жовтня цього року", - повідомила Джапарова.

Вона висловила надію, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердама від 2016 року про повернення "скіфського золота" в Україну.

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Автор: Анастасія Потіха
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Краще нехай те золото в Нідерландах трохи побуде, тут його Пєрдак може відразу Х...лу передати.
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03.09.2021 12:40 Відповісти
Не лучше! И никто ничего не передаст! Зеля возле него фоткася будет!!!!
Попробуют хоть что-то передать, им с Елдаком жопы порвут
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03.09.2021 12:47 Відповісти
Хто? 😲 73 відсотки зебілів? 😨
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03.09.2021 12:49 Відповісти
Ні, 1 відсоток упоротих Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення "скіфського золота" в Україну, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8633
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03.09.2021 13:16 Відповісти
Так розумію, зеботи аплодували Єлдаку будуть. Так? 😊
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03.09.2021 13:34 Відповісти
Не неси пургу. Кто им порвет? Сметуны? Уже столько мощнейших зашкваров они сделали и никто ничего клоунам не порвал. Так что, чуть побухтят и обтекут все, как обычно. Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення "скіфського золота" в Україну, - Джапарова - Цензор.НЕТ 8718
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03.09.2021 12:51 Відповісти
А прикол в том, что и попередникам никто не порвал и не порвет. И тут дело не в том кто сейчас и кто раньше был. И следующие теперешним не порвут. Это просто Украина. Пример? Просто назову одну фамилию - ГОНГАДЗЕ.
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03.09.2021 13:21 Відповісти
Спочатку потрібно баригу посадити.. А потім уже золото повертати.. Бо вкраде)))
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17.09.2021 00:02 Відповісти
Лапотники продолжают смердеть и срать...
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03.09.2021 12:46 Відповісти
Восьмий рік судяться, розбираються чи дійсно українське належить Украї
ні. Фу, мєтєори.
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03.09.2021 12:52 Відповісти
 
 