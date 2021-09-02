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Крим (12757) Резніков (1386)

Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков

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Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков

В Україні виключають можливість силового повернення Криму. Тільки політико-дипломатичний шлях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Лига.net".

За його словами, від дій Росії на морі страждають вже й інші країни. Включно і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї належить і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про Мінські переговори: "Це мертва історія"

"Світ дуже швидко змінюється. А з ним - і перспективи Росії як країни-бензоколонки. Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті і газу - це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів. Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертвам російської агресії. І це не жарт", - запевнив Резніков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
ни в 2030,ни даже 2050-ом,от бензиновых двигателей никто не откажется. эта сказка с электромашинами,для лохов.
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02.09.2021 09:21
+6
Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9146
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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02.09.2021 09:36
+5
Ти не зможеш. Це всі і так розуміють.
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02.09.2021 09:27
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Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего ***** Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников - Цензор.НЕТ 8315
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02.09.2021 09:20 Відповісти
а пока что газ по 600 за куб и Россия в шоколаде.
Путин раздает к выборам тупо по 10 тыс рублей каждому пенсу, каждому школьнику и каждому военному.
Просто так.
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02.09.2021 10:22 Відповісти
так они меньше кубов поставили
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02.09.2021 10:31 Відповісти
военным по 15000 он их больше любит
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05.09.2021 22:06 Відповісти
ни в 2030,ни даже 2050-ом,от бензиновых двигателей никто не откажется. эта сказка с электромашинами,для лохов.
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02.09.2021 09:21 Відповісти
Аргументируй.
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02.09.2021 09:32 Відповісти
в мире сейчас проблемы с электричеством,даже в достаточно развитых странах. откуда возьмёшь столько необходимых мощностей?
электричество в канистру не зальёшь,в слаборазвитые районы инфраструктуру тянуть никто не будет...
проблема утилизации батарей это вообще ещё никем не рассматривалась,а это очень не просто...грузовой транспорт потеряет смысл на электротяге,потому как запас хода мал.
к тому же проблема аварийности,когда из разбитых батарей будет вытекать мерзость...
в общем пунктов много.
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02.09.2021 09:47 Відповісти
уран
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02.09.2021 10:32 Відповісти
Обьясняю на пальцах. Электричества вокруг человека настолько много что трудно даже сосчитать, но есть одна проблема, его просто так не положешь на склад, и через неделю не возьмёшь. Вот это и есть на данный момент развития человечества сдерживающим фактором. При чем электричества которое будет оказывать минимум влияния на экологию планеты. При чем практически с нескончаемым ресурсом. Так вот, электромобили в будущем станут тем накопителем енергии, тем "складом енергии" с которым щас проблема. Конечно, ты скажешь сколько там той енергии в електромобиле, понты. ну давай прикинем.. "В результате аналитики насчитали 1,2 млрд машин. При этом 95% от общего числа зарегистрированных единиц техники составили легковушки." Посчитаем 1 млрд, допустим чисто легковых. Енергия одной тяговой батареи возьмём 5,0 кВт·ч. То есть запастись можно 5 000 000 000 кВт·ч енергии. (5 000 GW). Общая мощность всех Украинских АЕС составляет 13,107 GW. Tesla (модель Semi)- запас хода 800 км. По экологии Ваше заявление о вреде гадости при авариях, утилизации тоже весьма надуманы. Так что перспектива в електротранспорте (акамуляторах енергии на своём ходу) весьма высокие. Тем более что в данный момент в область "средств накопления електроенергии" влаживаются такие ресурсы, что раньше или позже обезательно произойдёт "революция". Да, естественно произойдёт это не единомоментно, но именно такой путь уже выбран.
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02.09.2021 11:49 Відповісти
ты кажется не понимаешь главного.
мало выработать энергию на какой то станции. эту энергию нужно по высоковольтным проводам,доставить в определённое место,где эта энергия из высокого напряжения трансформируется в низкое,то есть нужно будет поставить трансформатор достаточной мощности.
так вот,на сегодня,при всей тобой указанной мощности украинских АЭС,даже в Киеве и то проблемы с напряжением,а уж на переферии,так сказать в селе,так вообще полный аут.
к тому же,нас всех усиленно толкают к возобновляемым источникам,которые дороги на порядок и менее мощны.
Германия отказалась от АЭС,от ТЭС...и живёт как паук,за счёт всех вокруг. а нам где все ресурсы брать?
к тому же мир не состоит только из Европы,которая кстати к 2030 году утонет на хер. и что тогда?
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02.09.2021 12:12 Відповісти
Ты путаешь рассредоточенные миллионны мелких станций возобновляеммой енергии по всей земной поверхности с крупными АЭС от которых действительно нужно передавать большие мощностья на большие расстояния. Удивишся, но даже если брать такие густонаселенные города как Киев, то и там найдётся место для тысячь мелких електростанций возобновляеммой енергии. И нихрена никто не утонет, хватит смотреть кацапские сайты с пропагандой.
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02.09.2021 14:56 Відповісти
не забудь про минигенераторі,которые раскиданы по всей Земле,и которые работают на бензине.
как мне нравятся умники,повторяющие как попугаи мантру о ЗЕлёной энергии...
миллиард деревьев уже высадил?
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02.09.2021 15:59 Відповісти
Те що ти не впевнений в розвитку технологій в такому напрямку, ще зовсім не означає що весь світ працює на пальмових тортиках рошен. Я розумію кацапе що ти будеш до останнього подиху відстоювати пальне, бо без цього тобі та твоїм дітлахам відразу смерть. Ось тобі порада, вивчай вимову "паляниця", ось це дійсно для тебе важливо.
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02.09.2021 16:04 Відповісти
поперше,кацап це той хто тебе зачав,недоумок.
подруге-хочешь вірити в ахінею-вірь. колгосп діло добровільне!
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02.09.2021 16:07 Відповісти
Хочеш вірити в кам'яний молоток та піку з гілляки, твоя справа кацапе. Навчися правильно розуміти прочитане, потім вже відкривай рота.
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02.09.2021 16:16 Відповісти
я вірю в реальність,а не в балачкі.
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02.09.2021 16:17 Відповісти
Однім досталося те що вони вірять і приймають світ таким як він є, іншим, бачити розвиток на багато років вперед, і змінювати світ. Так воно було, є і буде.
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02.09.2021 16:24 Відповісти
кстати,уже сейчас многие страны северной Европы,имеют прибрежные районы,ниже уровня моря.
а будет ещё хуже,или ты думаешь что за 9 лет утилизируешь все бензо/солярные авто?
так спешу тебя разочаровать-не получится!
да,а пахать ты тоже будешь на электротракторе?
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02.09.2021 16:04 Відповісти
А хто говорить про те що за 9 років, ти напевно навіть не розумієш що читаєш. Так от, "ЕС предполагает отказ от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе к 2035 году." Ці слова зовсім не кажуть про те що ЕС чи хтось інший одномоментно відмовляться від ДВЗ. "Что касается остальной части мира, Великобритания намерена запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года. Эти же сроки обозначила Калифорния и Канада. На 2030 год нацелились Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль. На 2025 - Норвегия, где и так уже продают больше электрических, чем ДВС-автомобилей". Мова йде про припиненя продажу НОВИХ авто з ДВЗ. Куплені до того часу авто будуть використовувать ще довго.
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02.09.2021 16:10 Відповісти
ось бачишь,ти вже й п'ятами крутишь...
і до чого тут ті страни які ти наводишь як приклад?
ти ще Гренландію в цей список додай,там теж відмовляться від пари авто,які є в наявності.
до речі,Норвегія має дохід так само як і роССія,з нафти. за рахунок чого вона жити буде?
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02.09.2021 16:15 Відповісти
Я про те що розвиток електромобілів, це не примха окремих індивідів, а цілеспрямована стратегія держав, довгострокова стратегія. І в плані розвитку відновлювальної енергетики, такі ж самі плани. Світ змінюється. Врешті решт, у ДВЗ залишиться якась не значна ніша. Як наприклад в музейних парових двигунів, екземляри яких до цих пір розважають публіку. Ось і все, просто світ змінюється, ДВЗ скоріше всього пік свого використання досягли.
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02.09.2021 16:22 Відповісти
Отопление зимой + подогрев литиевой батареи (нельзя разряжать при отрицательных температурах). Электрокары для теплого климата годятся при сегодняшних технологиях АКБ
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02.09.2021 09:58 Відповісти
Прогрес на місці не стоїть. Те скільки стали інвестувати в електромобілі, в розвиток батерей зробить своє діло. Будуть батереї і для холодних кліматичних умов.
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02.09.2021 16:13 Відповісти
нет, конечно...но поездки и перевозки станут более спланированными по времени, а маршруты предсказуемыми...и на них точно будут электромашины..
городской и внутригородской транспорт тоже будет электро...вне города, транспорт с однообразно-повторяющимися циклами - тоже, карьерные самосвалы, междугородние автобусы...
а так, винил по звуку краше всякой цифры - это слышат многие, но слушают все цифру
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02.09.2021 09:44 Відповісти
Вініл ..? Ніколи цього не розумів. Мабуть слух не музичний. Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 766
Як може бути кращим, якщо тріщить ?? Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 6345
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02.09.2021 11:41 Відповісти
Так справа не в тому, краще вініл, чи не краще. Справа в тому що деякі вважають що краще.
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02.09.2021 11:52 Відповісти
розсмішив...щоб чути тріск музичного слуху не треба
а по темі, то десь на рівні того, що - бензиновий двигун гірший, бо бензин смердить або електродвигун гірший, бо його на дорозі не чути..
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02.09.2021 14:26 Відповісти
Ти не зможеш. Це всі і так розуміють.
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02.09.2021 09:27 Відповісти
****** на недавні заяви воєнних: ми готові до вторгнення в україну...
так само вселяє впевненість
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02.09.2021 09:30 Відповісти
Кто может?
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02.09.2021 09:30 Відповісти
Я можу. Хороша армія, зброя - і від Параші залишаться одні згарища.
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02.09.2021 09:33 Відповісти
Здесь не может быть хорошей армии. Только одни герои... Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 1539
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02.09.2021 09:51 Відповісти
Не робіть таких заяв - інфантильністю несе.
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02.09.2021 11:43 Відповісти
То нічого. Аби зеленим гімном не несло.
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02.09.2021 13:29 Відповісти
Сектор, хвиля, підрозділ?
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03.02.2022 12:03 Відповісти
продажные политики прекрасно понимают как можно заставить фуйла вернуть захваченные военным путем территории ...
но - каждый сам за себя
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02.09.2021 09:28 Відповісти
Вот давайте себе представим, мы входим в Крым и лугандон на НАШИХ условиях! Это украинская земля и точка. Никаких "особых" условий для этих территорий! И что мы имеем? А имеем мы несколько сотен тысяч голов, которые по нашему законодательству являются преступниками ( я даже не говорю о школьных шалавах-училках, которые детворе рассказывали про хероических гиви и моторылах). А у нас есть достаточное количество следователей, судей и тюрем, чтобы всю эту биомассу принять и разместить???? И сколько это будет стоить???? И самое главное, завтра вся эта прокацапленная биомасса побежит к урнам для голосования. И кого они там выберут??? Гарантирую, царев и поклонская станут депутатами украинского парламента. Они нам надо?????
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02.09.2021 09:29 Відповісти
не стануть: поклонська десь в океані на острові, а у царього безвинні дочки помирають
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02.09.2021 09:32 Відповісти
Було б бажання. Входити і не робити "ніяких особливих умов" неможна. Умови мають бути. Наприклад, заборона на голосування на термін 5-10 років. Обмеження або щось типу візи для виїзду з території до Великої України (з попереднім тестом на знання української мови, історії, злодіянь кацапів і т.п.) Цілодобова пропаганда - яка кацапія хєрня, яка Україна класна (але ця пропаганда має бути здійснена майстерно, а не як попало), українська мова всюди - в школах і т.п.
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02.09.2021 09:35 Відповісти
Та Ваші слова відносно заборони голосування та "до Бога".Але щось мені підказує, що "глубоко озабоченная" Європейська спільнота буде на дупу падати, вимагаючи виборів!
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02.09.2021 09:40 Відповісти
Не буде, якщо все правильно оформити - там назвати територію з тимчасовою примусовою деокупаційною адміністрацією. Назвати це перехідним періодом для адаптації звільнених від окупації громадян і т.п. Коротше - красиво все обгорнути. І тоді Європейська спільнота із задоволенням підтримають такі кроки - вони ж там не повні ідіоти - нафіга їм знову в Україні Янукович і т.п.
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02.09.2021 09:45 Відповісти
Справа у тому, що 80-90 % тамтешнього люду голосували у 1991 за незалежність, вчилися в школах України і мали у 2014 р. громадянство України.
Питається - які до них претензії ??
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02.09.2021 11:47 Відповісти
Буде як в Афганістані. Будуть на надувних матрацах пливти до Сочі.
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02.09.2021 09:36 Відповісти
Кроме ватного быдла, которое непонятно куда девать, есть еще вопрос собственности, отобранной окупантами и впоследствии перепроданной ватному быдлу.
Эту собственность надо возвращать законным владельцам.
Поэтому нет никакого иного решения кроме военного, с последующей военной администрацией на долгие годы и депортацией всех у кого нет украинского гражданства.
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02.09.2021 09:45 Відповісти
Это ключевой вопрос : КУДА ДЕВАТЬ 30-40 ТЫС ТН БИОМАССЫ, КОТОРУЮ НАДО САЖАТЬ???????
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02.09.2021 09:56 Відповісти
понятно в лобовую не пойдем.Биолабаратории Херсонщиньі еще скажут свое.
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02.09.2021 09:32 Відповісти
Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9146
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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02.09.2021 09:36 Відповісти
Ну ... "если бы да кабы".
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02.09.2021 11:48 Відповісти
мне кажется что рано или поздно кацапия сама спровоцирует военный конфликт у Крыма, (естественно обвинив в этом Украину)
вот тогда (возможно) и появится шанс на освобождение Крыма,
но только военным путём и при поддержке США и ЕС,
и то это будет после того как сдохнет фуйло ...
и тогда эти все действия по освобождению Крыма будут справедливы, оправданы и аргументированы,
и никак иначе
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02.09.2021 09:40 Відповісти
Это факт.

Но проблема в том, что ЗЕ-режим вобще ничего не может, кроме как обдирать украинцев и пилить бабло.
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02.09.2021 09:41 Відповісти
спасибо, кэп
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02.09.2021 09:43 Відповісти
Мы не сможем освободить Крым военным путем - однако воду в бидонах поставить вполне реально... Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 1458
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02.09.2021 09:44 Відповісти
Мы не сможем освободить Крым.- Затосковал Резников по начальнику и впал в пессимизм / "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев. Как только "Крымская платформа" превратится в НАТО, так и слуги народа Коломойского Крым и освободят.
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02.09.2021 09:46 Відповісти
Чистосердечне

«Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование <...>. Потом произошло крушение Советского Союза», - заявил Путин.

Отже маємо чистосердечне зізнання що совок був саме російською державністю, а ніяким не добровільним воз'єднанням народів. Приємно коли окупант ось так визнає окупацію.
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02.09.2021 09:58 Відповісти
Насправді у цитаті " російська державність" чи "наша державність".
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02.09.2021 11:50 Відповісти
я б перед Крымом АЭС построил и с севера построил огромные вентеляторы что б всегда дуло на Крым
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02.09.2021 09:58 Відповісти
Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 8344
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02.09.2021 11:51 Відповісти
Резніков,ти скажи це хорватам та азербайджанцям!По азербайджанцям -це взагалі яскравий приклад і свіжий.
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02.09.2021 09:58 Відповісти
Азербайджанці відвойовували території у ядерної країни?
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03.02.2022 12:04 Відповісти
Крымская платформа это бла-бла-бла
ни один её человек не скажет на ней об освобождении Крыма -военным путём,
просто собираясь время от времени они будут напоминать всем что политики держат крымский вопрос на контроле и не забыли,
это будет продолжаться до тех пор пока паРаша не совершит очередную ошибку в Украине , начав либо полномасштабно наступать, либо со стороны Крыма,
вот для того нужна полная готовность к отражению нападения + всеобщая мобилизация и военная помощь и гнать всю эту кацапскую нечисть, этих свиней - за поребрики !
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02.09.2021 10:00 Відповісти
Куда он все рвуться что то освобождать, если защитится не можем?
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02.09.2021 10:10 Відповісти
Як би так, але до 2019 року потроху "повзли" вперед.
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02.09.2021 11:52 Відповісти
Не несите чепухи с 2014 только потери. А куда ползли до 2019? Вы уточните может не правильно вас понял.
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02.09.2021 12:04 Відповісти
"Повзуча деокупація". Не чули ??
Що значить втрати ? Території ? Так, після початку заколоту і агресії у 2014 р.
Потім було звільнення.
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02.09.2021 17:59 Відповісти
Ну не фантазируйте. Что то там ползли по серым зонам, но с 2014 оккупирован, если вы не знали, Крым, часть донецкой и луганской областей, затем Азов и теперь втрачаем Черное море. Так что все сказки что б что то освободить только рассказывают, в реальности только теряем.
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02.09.2021 18:15 Відповісти
подивіться ...

Війна на сході України
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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02.09.2021 19:38 Відповісти
Ну и что там смотреть? Там то же что и описано выше: оккупация росийей части донецкой и луганских областей. Вы об этом из укрвики узнали что ли?
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03.09.2021 11:54 Відповісти
Блін ... Ви здатні порівняти усю захоплену територію і звільнену ??
крим окрема історія, звичайно.
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03.09.2021 22:11 Відповісти
Наличие факта оккупации сам по себе делает бессмысленным сравнение больше или меньше оккупированных территорий. Но если вас так это впечатляет, то да с начала оккупации Донбасса до кажется июля 2014 шло освобождение некоторых территорией, а после этого времени оккупация опять начала расширяться и не остановила ее даже сентябрьская 2014 г капитуляция. И с тех пор только расширение, как вам уже писалось. Так что не путаетесь, и до и после 2019 только расширение оккупации, с пустой болтовней об освобождении.
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04.09.2021 07:53 Відповісти
"Повзуча деокупація" проходила до 2019 р. Після 2019 р. влада Зе здала частину територій - "розведення військ".
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04.09.2021 11:29 Відповісти
Про повзучию смешно, если б не было так грустно, что повторюсь, с июля 2014 оккупация только расширяется. А розведення войск, отвод вооружения, кормление оккупантов и тд. ве это в Минской капитуляции 2014г и прописано и с тех пор неуклонно выполняется.
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04.09.2021 12:10 Відповісти
Вибачте, Ви часом не дальтонік ?? На мапу дивились ??
З початком агресії у 14 році частину територій захопили. Потім до 15 року була активна фаза звільнення територій. Потім - "повзуча".
Це не я придумав. "Повзуча" це по 10-20 метрів. Якщо Ви не знаєте.
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04.09.2021 12:53 Відповісти
Не говорите глупостей, а просто посмотрите карту ато по датам. Сейчас нет возможность вас, как и многих других в нее ткнуть. Но когда появится сделаю. А сейчас просто вспомните как моторыло обыскивал наших солдат после Минской капитуляции на пути в донецкий аэропорт. А повзуча это когда в село серую зону привезли хлеб и долго бессмысленно пиарились на этом. Если нечнйная территория то от кого освобождали? А пока болтали эту ползучую глупость просрали Азов. Теперь и Чёрное море просирают.
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04.09.2021 13:12 Відповісти
Треба закінчувати - кожен про своє.
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04.09.2021 15:00 Відповісти
Ну не знаю о чем вы а я о продолжающейся истории нападения росийи на Украину.
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04.09.2021 15:21 Відповісти
Блін ... Я десь писав, що агресія закінчилась і у нас звільнені усі території ??
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05.09.2021 01:00 Відповісти
Ну как и обещал покажу карты, раз вы сами их не можете посмотреть или вам запрещено. Но от правды не спрячешься:август 2014, на момент минской капитуляции территория оккупации увеличивается:капитуляция, и под 2015г еще больше оккупированных территорий не смотря на капитуляцию 31.12.2014 и ваши фантазии о освобождении чего то. Ну и на сейчас еще добавилось оккупации на 20.10.2018 и с тех пор на донбассе неизменно не смотря на сказки о ползучести. Так что правде нужно смотреть в глаза а не просерая территории рассказывать сказки о освобождении.
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04.09.2021 19:07 Відповісти
Я десь писав, що агресія закінчилась і у нас звільнені усі території ??
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05.09.2021 01:01 Відповісти
Вам не кажется странным что вы просите меня объяснить что вы писали?
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05.09.2021 07:29 Відповісти
Треба закінчувати - кожен про своє. Бувайте ...
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05.09.2021 16:07 Відповісти
Такой ваш пост уже был. Ни че шо вам это напоминаю?
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05.09.2021 19:44 Відповісти
Уволил бы сразу. Важно рассматривать все пути освобождения своей территории и военный в том числе.
А там как будет, так и будет.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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02.09.2021 10:41 Відповісти
Як повернути наш Крим без бою- видео, где Всемирная история Масквы гов. ЧТО В ДЕЛЬТЕ РЕКИ РОСЬ.ЧТО ПОД КИЕВОМ.ЖИЛ НАРОД РОС ! То есть. только мы есть росичи. Рассея же от рассеянных народов-ФАКТЫ. Если не вернем название Рос-Краина. то Пу захватит юг и даст название Малая Рось. Ну вы знать свою историю не хотите! Запроданцы!
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02.09.2021 10:46 Відповісти
для того, чтобы в Крыму среди населения, не возникло даже намёка на национально - освободительное движение - всё описано и под контролем, а кацапские ищейки и наши предатели - трудятся не покладая рук чтобы выслужится, благо на то - имеются сталинские методички, затем идут запугивания ,отъём имущества и беспощадные сроки в лагерях...
надежда на то что кто-то, в Крыму , организует очаг сопротивления конечно же есть и это именно то, что потом ( после расправы) не скроешь от всего мира, то что будет использовано как последний рычаг давления на паРашу и то, что кацапская "власть" боится больше всего на оккупированной ею территории Украины
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02.09.2021 10:47 Відповісти
То таке ... Он, прапор України на повітряних кульках і у Москві запускають.
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02.09.2021 11:54 Відповісти
Обьективно, Крым всегда был проросийским, у нас на факультете в Киеве училось много крымчан - Севастополь, Бахчисарай, Алушта......... Прошло лет 15,но я досихпор помню, что они говорили мол Севастополь - русский город, город ****** и матросских бескозырок, украинского языка крымчане не знали вообще...... У каждого второго в семье кто нибудь был замужем за русским моряком или военным.........
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02.09.2021 11:00 Відповісти
Тепер ситуація вже змінилась. Ну ... Я сподіваюсь.
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02.09.2021 11:55 Відповісти
Наглая ложь и бездоказательная клевета - где то в горах между Кара-Дагом и Ай-Петри отважный Гелетей захватил стратегический плацдарм, рекогносцирует местность, группирует войска для решительного удара и, конечно же, готовит парад победы в Севастополе.
А что, разве нет?
Ну не может же цельный украинский генерал-полковник так беспардонно врать и при этом не быть разжалованным в рядовые.
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02.09.2021 12:25 Відповісти
Потрібно меньше слів а діла.
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02.09.2021 12:35 Відповісти
Талибы так никогда не думали , взяли и выкинули всех противников из станы. Но у наших скулящих недоразумений своя логика, громче завывай, больше клянчи, и обильней размазывай сопли по морде.
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02.09.2021 14:01 Відповісти
Якщо зривати два роки поспіль державне оборонне замовлення, як це робить Зеленський - то 100% нічого не звільниш, ще й нові території втратиш. Обрали нитіків, які тільки виправдовуватись можуть, імпотенти зелені.
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05.09.2021 10:37 Відповісти
 
 