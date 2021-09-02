Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков
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В Україні виключають можливість силового повернення Криму. Тільки політико-дипломатичний шлях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Лига.net".
За його словами, від дій Росії на морі страждають вже й інші країни. Включно і країни НАТО.
"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї належить і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.
"Світ дуже швидко змінюється. А з ним - і перспективи Росії як країни-бензоколонки. Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті і газу - це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів. Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертвам російської агресії. І це не жарт", - запевнив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Путин раздает к выборам тупо по 10 тыс рублей каждому пенсу, каждому школьнику и каждому военному.
Просто так.
электричество в канистру не зальёшь,в слаборазвитые районы инфраструктуру тянуть никто не будет...
проблема утилизации батарей это вообще ещё никем не рассматривалась,а это очень не просто...грузовой транспорт потеряет смысл на электротяге,потому как запас хода мал.
к тому же проблема аварийности,когда из разбитых батарей будет вытекать мерзость...
в общем пунктов много.
мало выработать энергию на какой то станции. эту энергию нужно по высоковольтным проводам,доставить в определённое место,где эта энергия из высокого напряжения трансформируется в низкое,то есть нужно будет поставить трансформатор достаточной мощности.
так вот,на сегодня,при всей тобой указанной мощности украинских АЭС,даже в Киеве и то проблемы с напряжением,а уж на переферии,так сказать в селе,так вообще полный аут.
к тому же,нас всех усиленно толкают к возобновляемым источникам,которые дороги на порядок и менее мощны.
Германия отказалась от АЭС,от ТЭС...и живёт как паук,за счёт всех вокруг. а нам где все ресурсы брать?
к тому же мир не состоит только из Европы,которая кстати к 2030 году утонет на хер. и что тогда?
как мне нравятся умники,повторяющие как попугаи мантру о ЗЕлёной энергии...
миллиард деревьев уже высадил?
подруге-хочешь вірити в ахінею-вірь. колгосп діло добровільне!
а будет ещё хуже,или ты думаешь что за 9 лет утилизируешь все бензо/солярные авто?
так спешу тебя разочаровать-не получится!
да,а пахать ты тоже будешь на электротракторе?
і до чого тут ті страни які ти наводишь як приклад?
ти ще Гренландію в цей список додай,там теж відмовляться від пари авто,які є в наявності.
до речі,Норвегія має дохід так само як і роССія,з нафти. за рахунок чого вона жити буде?
городской и внутригородской транспорт тоже будет электро...вне города, транспорт с однообразно-повторяющимися циклами - тоже, карьерные самосвалы, междугородние автобусы...
а так, винил по звуку краше всякой цифры - это слышат многие, но слушают все цифру
Як може бути кращим, якщо тріщить ??
а по темі, то десь на рівні того, що - бензиновий двигун гірший, бо бензин смердить або електродвигун гірший, бо його на дорозі не чути..
так само вселяє впевненість
но - каждый сам за себя
Питається - які до них претензії ??
Эту собственность надо возвращать законным владельцам.
Поэтому нет никакого иного решения кроме военного, с последующей военной администрацией на долгие годы и депортацией всех у кого нет украинского гражданства.
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
вот тогда (возможно) и появится шанс на освобождение Крыма,
но только военным путём и при поддержке США и ЕС,
и то это будет после того как сдохнет фуйло ...
и тогда эти все действия по освобождению Крыма будут справедливы, оправданы и аргументированы,
и никак иначе
Но проблема в том, что ЗЕ-режим вобще ничего не может, кроме как обдирать украинцев и пилить бабло.
«Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование <...>. Потом произошло крушение Советского Союза», - заявил Путин.
Отже маємо чистосердечне зізнання що совок був саме російською державністю, а ніяким не добровільним воз'єднанням народів. Приємно коли окупант ось так визнає окупацію.
ни один её человек не скажет на ней об освобождении Крыма -военным путём,
просто собираясь время от времени они будут напоминать всем что политики держат крымский вопрос на контроле и не забыли,
это будет продолжаться до тех пор пока паРаша не совершит очередную ошибку в Украине , начав либо полномасштабно наступать, либо со стороны Крыма,
вот для того нужна полная готовность к отражению нападения + всеобщая мобилизация и военная помощь и гнать всю эту кацапскую нечисть, этих свиней - за поребрики !
Що значить втрати ? Території ? Так, після початку заколоту і агресії у 2014 р.
Потім було звільнення.
Війна на сході України
https://uk.wikipedia.org/wiki/
крим окрема історія, звичайно.
З початком агресії у 14 році частину територій захопили. Потім до 15 року була активна фаза звільнення територій. Потім - "повзуча".
Це не я придумав. "Повзуча" це по 10-20 метрів. Якщо Ви не знаєте.
А там как будет, так и будет.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
надежда на то что кто-то, в Крыму , организует очаг сопротивления конечно же есть и это именно то, что потом ( после расправы) не скроешь от всего мира, то что будет использовано как последний рычаг давления на паРашу и то, что кацапская "власть" боится больше всего на оккупированной ею территории Украины
А что, разве нет?
Ну не может же цельный украинский генерал-полковник так беспардонно врать и при этом не быть разжалованным в рядовые.