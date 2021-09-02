Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков

В Україні виключають можливість силового повернення Криму. Тільки політико-дипломатичний шлях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Лига.net".

За його словами, від дій Росії на морі страждають вже й інші країни. Включно і країни НАТО.

"Я вважаю, що ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія - політико-дипломатичний шлях. До неї належить і потужний юридичний фронт всього цивілізованого світу проти РФ", - повідомив він.

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"Світ дуже швидко змінюється. А з ним - і перспективи Росії як країни-бензоколонки. Думати, що Росія і далі буде триматися на нафті і газу - це помилка. Європа каже: до 2030 року ми відмовимося від бензинових двигунів. Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертвам російської агресії. І це не жарт", - запевнив Резніков.