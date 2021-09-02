Резніков про Мінські переговори: "Це мертва історія"
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В Україні вважають "мертвими" мінські консультації. Але очікують, що настане потрібний момент, коли Київ зможе ними скористатися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".
На питання про те, чи порожній трек мінські консультації, він відповів: "Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".
Однак, за його словами, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".
"Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно - заради людей, які перебувають у тюрмах, серед іншого – в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.
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Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
И США с Британией свои обязательства выполняют
А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
Вернее, в Будапештской бумажке написано - если что - проведем консультации.
США и Британия проводят консультации? - да, проводят. И на этом они сделали все что обещали.
Как помрут Кучма и Кравчук - приду и плюну на их могилу.
Это было сказано 6 грудня 2015.
Нестор, какие альтернативы Минску были 6 декабря 2015 года?