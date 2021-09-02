Резніков про Мінські переговори: "Це мертва історія"

В Україні вважають "мертвими" мінські консультації. Але очікують, що настане потрібний момент, коли Київ зможе ними скористатися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

На питання про те, чи порожній трек мінські консультації, він відповів: "Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".

Однак, за його словами, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".

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"Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно - заради людей, які перебувають у тюрмах, серед іншого – в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.