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Резніков про Мінські переговори: "Це мертва історія"

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Резніков про Мінські переговори:

В Україні вважають "мертвими" мінські консультації. Але очікують, що настане потрібний момент, коли Київ зможе ними скористатися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

На питання про те, чи порожній трек мінські консультації, він відповів: "Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".

Однак, за його словами, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".

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"Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно - заради людей, які перебувають у тюрмах, серед іншого – в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Мінські домовленості зробили на те, що вони були розраховані. А ось у зе наркєта та його шобли, щось нове запровадити клепки не вистачає. зє наркєт не Порошенко. Резников о минских переговорах: "Это мертвая история" - Цензор.НЕТ 8092
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02.09.2021 08:50
+5
Да. Три роки кошти витрачали, стріляти перестали, перемир'я встановлювали, в очі заглядали, лінії розмежування переносили, війська відводили... Нарешті дійшло. Але, що дійшло - ще не ясно. Коту під хвіст.
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02.09.2021 09:02
+4
Возвращаться надо к истокам - Будапешту - когда у Украины отобрали ядерное оружие
Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
И США с Британией свои обязательства выполняют
А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
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02.09.2021 08:51
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Мінські домовленості зробили на те, що вони були розраховані. А ось у зе наркєта та його шобли, щось нове запровадити клепки не вистачає. зє наркєт не Порошенко. Резников о минских переговорах: "Это мертвая история" - Цензор.НЕТ 8092
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02.09.2021 08:50 Відповісти
Та й мертвечука тримали, бо крім нього ***** ні з ким розмовляти не хтів, а людей звільняти треба було. Тепер щоб звільнити треба наловити кацапів для обміну, але всі сили кинуті на Чауса. Самі мінські проштовхували, щоб затянути час - їх місія виконана, Україна перевзулась з кедів у берці і стала твердим горішком для гнилих зубів кремлівського карлика.
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02.09.2021 09:12 Відповісти
Возвращаться надо к истокам - Будапешту - когда у Украины отобрали ядерное оружие
Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
И США с Британией свои обязательства выполняют
А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
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02.09.2021 08:51 Відповісти
Будупештський меморандум нікчемний по своїй суті, це по типу договір про наміри, хочу виконую хочу - ні, або передумав. Який ідіот міг таке підписати?
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02.09.2021 09:15 Відповісти
мы подписались под этим пустым документом - так что нам теперь никто ничего не должен.
Вернее, в Будапештской бумажке написано - если что - проведем консультации.
США и Британия проводят консультации? - да, проводят. И на этом они сделали все что обещали.
Как помрут Кучма и Кравчук - приду и плюну на их могилу.
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02.09.2021 10:10 Відповісти
Не прошло и трёх лет. Какой Резников понятливый мальчик.
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02.09.2021 08:55 Відповісти
Да. Три роки кошти витрачали, стріляти перестали, перемир'я встановлювали, в очі заглядали, лінії розмежування переносили, війська відводили... Нарешті дійшло. Але, що дійшло - ще не ясно. Коту під хвіст.
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02.09.2021 09:02 Відповісти
Ето нужно было 7 лет чтобы понять что овцы с волками о запрете поедания мяса не смогут договориться? Все что сейчас Украина пытается сделать ето по примеру выдавать каждый день волку в жертву по овце на сьедение чтобы он не трогал других. Но не факт что завтра волк не залезет в отару и всех не перережет.
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02.09.2021 08:56 Відповісти
Безсовісно брешуть зебіли - святий свиночолий гетьман сказав мінські договорняки - безальтернативні!
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02.09.2021 09:25 Відповісти
"Можна шукати будь-які інші варіанти і методи, але на сьогоднішній день, наголошую, альтернативи Мінську не існує", - сказав пан Порошенко, відповідаючи на питання про інші шляхи вирішення конфлікту.

Это было сказано 6 грудня 2015.
Нестор, какие альтернативы Минску были 6 декабря 2015 года?
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02.09.2021 09:36 Відповісти
Нестору не за це платять.
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02.09.2021 09:41 Відповісти
Может, у Зели есть какая-то другая альтернатива, на которую пойдут и США и Путин? Ну, там, например, сейчас приходит Байден и говорит Путину - уходи из Донбасса и Крыма. И Путин такой - ну, ок, раз ты просишь - и ушол...
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02.09.2021 10:13 Відповісти
Ну да, зеля же в глазах тупина увидел мир и считает что это наши военные не дают ему уйти из Донбасса потому что стреляют по рашооркам. Поэтому и запретил стрелять, они же после этого успокоятся и уйдут из Донбасса.
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02.09.2021 10:49 Відповісти
Я проце говорив ще 5 років тому.
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02.09.2021 09:58 Відповісти
и шо? все это знают с самого начала. Надо использовать то что есть СЕЙЧАС, а не мечтать о невозможном.
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02.09.2021 10:14 Відповісти
Шкода,що не прийняли твій варіант.
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02.09.2021 10:34 Відповісти
 
 