РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
33977 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 411 16
переговоры (1995) Россия (44056) Донбасс (18021) минские соглашения (1717) Резников (605)

Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"

В Украине считают "мертвыми" минские консультации. Но ожидают, что наступит нужный момент, когда Киев сможет ими воспользоваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

На вопрос о том, пустой ли трек минские консультации, он ответил: "Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Существует вероятность согласия России на присоединение США к переговорам по Донбассу: посмотрим, насколько Путин и Байден смогут договориться, - Тейлор

Однако, по его словам, нужно сохранить "этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький".

"Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - сообщил он.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+10
Мінські домовленості зробили на те, що вони були розраховані. А ось у зе наркєта та його шобли, щось нове запровадити клепки не вистачає. зє наркєт не Порошенко. Резников о минских переговорах: "Это мертвая история" - Цензор.НЕТ 8092
показать весь комментарий
02.09.2021 08:50
+5
Да. Три роки кошти витрачали, стріляти перестали, перемир'я встановлювали, в очі заглядали, лінії розмежування переносили, війська відводили... Нарешті дійшло. Але, що дійшло - ще не ясно. Коту під хвіст.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:02
+4
Возвращаться надо к истокам - Будапешту - когда у Украины отобрали ядерное оружие
Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
И США с Британией свои обязательства выполняют
А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мінські домовленості зробили на те, що вони були розраховані. А ось у зе наркєта та його шобли, щось нове запровадити клепки не вистачає. зє наркєт не Порошенко. Резников о минских переговорах: "Это мертвая история" - Цензор.НЕТ 8092
показать весь комментарий
02.09.2021 08:50 Ответить
Та й мертвечука тримали, бо крім нього ***** ні з ким розмовляти не хтів, а людей звільняти треба було. Тепер щоб звільнити треба наловити кацапів для обміну, але всі сили кинуті на Чауса. Самі мінські проштовхували, щоб затянути час - їх місія виконана, Україна перевзулась з кедів у берці і стала твердим горішком для гнилих зубів кремлівського карлика.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:12 Ответить
Возвращаться надо к истокам - Будапешту - когда у Украины отобрали ядерное оружие
Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
И США с Британией свои обязательства выполняют
А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
показать весь комментарий
02.09.2021 08:51 Ответить
Будупештський меморандум нікчемний по своїй суті, це по типу договір про наміри, хочу виконую хочу - ні, або передумав. Який ідіот міг таке підписати?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:15 Ответить
мы подписались под этим пустым документом - так что нам теперь никто ничего не должен.
Вернее, в Будапештской бумажке написано - если что - проведем консультации.
США и Британия проводят консультации? - да, проводят. И на этом они сделали все что обещали.
Как помрут Кучма и Кравчук - приду и плюну на их могилу.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:10 Ответить
Не прошло и трёх лет. Какой Резников понятливый мальчик.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:55 Ответить
Да. Три роки кошти витрачали, стріляти перестали, перемир'я встановлювали, в очі заглядали, лінії розмежування переносили, війська відводили... Нарешті дійшло. Але, що дійшло - ще не ясно. Коту під хвіст.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:02 Ответить
Ето нужно было 7 лет чтобы понять что овцы с волками о запрете поедания мяса не смогут договориться? Все что сейчас Украина пытается сделать ето по примеру выдавать каждый день волку в жертву по овце на сьедение чтобы он не трогал других. Но не факт что завтра волк не залезет в отару и всех не перережет.
показать весь комментарий
02.09.2021 08:56 Ответить
Безсовісно брешуть зебіли - святий свиночолий гетьман сказав мінські договорняки - безальтернативні!
показать весь комментарий
02.09.2021 09:25 Ответить
"Можна шукати будь-які інші варіанти і методи, але на сьогоднішній день, наголошую, альтернативи Мінську не існує", - сказав пан Порошенко, відповідаючи на питання про інші шляхи вирішення конфлікту.

Это было сказано 6 грудня 2015.
Нестор, какие альтернативы Минску были 6 декабря 2015 года?
показать весь комментарий
02.09.2021 09:36 Ответить
Нестору не за це платять.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:41 Ответить
Может, у Зели есть какая-то другая альтернатива, на которую пойдут и США и Путин? Ну, там, например, сейчас приходит Байден и говорит Путину - уходи из Донбасса и Крыма. И Путин такой - ну, ок, раз ты просишь - и ушол...
показать весь комментарий
02.09.2021 10:13 Ответить
Ну да, зеля же в глазах тупина увидел мир и считает что это наши военные не дают ему уйти из Донбасса потому что стреляют по рашооркам. Поэтому и запретил стрелять, они же после этого успокоятся и уйдут из Донбасса.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:49 Ответить
Я проце говорив ще 5 років тому.
показать весь комментарий
02.09.2021 09:58 Ответить
и шо? все это знают с самого начала. Надо использовать то что есть СЕЙЧАС, а не мечтать о невозможном.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:14 Ответить
Шкода,що не прийняли твій варіант.
показать весь комментарий
02.09.2021 10:34 Ответить
 
 