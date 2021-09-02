Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине считают "мертвыми" минские консультации. Но ожидают, что наступит нужный момент, когда Киев сможет ими воспользоваться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".
На вопрос о том, пустой ли трек минские консультации, он ответил: "Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история".
Однако, по его словам, нужно сохранить "этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький".
"Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - сообщил он.
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Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
И США с Британией свои обязательства выполняют
А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
Вернее, в Будапештской бумажке написано - если что - проведем консультации.
США и Британия проводят консультации? - да, проводят. И на этом они сделали все что обещали.
Как помрут Кучма и Кравчук - приду и плюну на их могилу.
Это было сказано 6 грудня 2015.
Нестор, какие альтернативы Минску были 6 декабря 2015 года?