Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"

В Украине считают "мертвыми" минские консультации. Но ожидают, что наступит нужный момент, когда Киев сможет ими воспользоваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

На вопрос о том, пустой ли трек минские консультации, он ответил: "Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история".

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Однако, по его словам, нужно сохранить "этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький".

"Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - сообщил он.