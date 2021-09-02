Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников

В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.

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"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

"Мир очень быстро меняется. А с ним - и перспективы России как страны-бензоколонки. Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе - это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей. Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупации достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертвам российской агрессии. И это не шутка", - заверил Резников.