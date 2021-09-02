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Крым (12768) Резников (605)

Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников

В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"

"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

"Мир очень быстро меняется. А с ним - и перспективы России как страны-бензоколонки. Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе - это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей. Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупации достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертвам российской агрессии. И это не шутка", - заверил Резников.

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Топ комментарии
+9
ни в 2030,ни даже 2050-ом,от бензиновых двигателей никто не откажется. эта сказка с электромашинами,для лохов.
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02.09.2021 09:21
+6
Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9146
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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02.09.2021 09:36
+5
Ти не зможеш. Це всі і так розуміють.
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02.09.2021 09:27
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Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего ***** Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников - Цензор.НЕТ 8315
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02.09.2021 09:20 Ответить
а пока что газ по 600 за куб и Россия в шоколаде.
Путин раздает к выборам тупо по 10 тыс рублей каждому пенсу, каждому школьнику и каждому военному.
Просто так.
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02.09.2021 10:22 Ответить
так они меньше кубов поставили
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02.09.2021 10:31 Ответить
военным по 15000 он их больше любит
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05.09.2021 22:06 Ответить
ни в 2030,ни даже 2050-ом,от бензиновых двигателей никто не откажется. эта сказка с электромашинами,для лохов.
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02.09.2021 09:21 Ответить
Аргументируй.
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02.09.2021 09:32 Ответить
в мире сейчас проблемы с электричеством,даже в достаточно развитых странах. откуда возьмёшь столько необходимых мощностей?
электричество в канистру не зальёшь,в слаборазвитые районы инфраструктуру тянуть никто не будет...
проблема утилизации батарей это вообще ещё никем не рассматривалась,а это очень не просто...грузовой транспорт потеряет смысл на электротяге,потому как запас хода мал.
к тому же проблема аварийности,когда из разбитых батарей будет вытекать мерзость...
в общем пунктов много.
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02.09.2021 09:47 Ответить
уран
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02.09.2021 10:32 Ответить
Обьясняю на пальцах. Электричества вокруг человека настолько много что трудно даже сосчитать, но есть одна проблема, его просто так не положешь на склад, и через неделю не возьмёшь. Вот это и есть на данный момент развития человечества сдерживающим фактором. При чем электричества которое будет оказывать минимум влияния на экологию планеты. При чем практически с нескончаемым ресурсом. Так вот, электромобили в будущем станут тем накопителем енергии, тем "складом енергии" с которым щас проблема. Конечно, ты скажешь сколько там той енергии в електромобиле, понты. ну давай прикинем.. "В результате аналитики насчитали 1,2 млрд машин. При этом 95% от общего числа зарегистрированных единиц техники составили легковушки." Посчитаем 1 млрд, допустим чисто легковых. Енергия одной тяговой батареи возьмём 5,0 кВт·ч. То есть запастись можно 5 000 000 000 кВт·ч енергии. (5 000 GW). Общая мощность всех Украинских АЕС составляет 13,107 GW. Tesla (модель Semi)- запас хода 800 км. По экологии Ваше заявление о вреде гадости при авариях, утилизации тоже весьма надуманы. Так что перспектива в електротранспорте (акамуляторах енергии на своём ходу) весьма высокие. Тем более что в данный момент в область "средств накопления електроенергии" влаживаются такие ресурсы, что раньше или позже обезательно произойдёт "революция". Да, естественно произойдёт это не единомоментно, но именно такой путь уже выбран.
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02.09.2021 11:49 Ответить
ты кажется не понимаешь главного.
мало выработать энергию на какой то станции. эту энергию нужно по высоковольтным проводам,доставить в определённое место,где эта энергия из высокого напряжения трансформируется в низкое,то есть нужно будет поставить трансформатор достаточной мощности.
так вот,на сегодня,при всей тобой указанной мощности украинских АЭС,даже в Киеве и то проблемы с напряжением,а уж на переферии,так сказать в селе,так вообще полный аут.
к тому же,нас всех усиленно толкают к возобновляемым источникам,которые дороги на порядок и менее мощны.
Германия отказалась от АЭС,от ТЭС...и живёт как паук,за счёт всех вокруг. а нам где все ресурсы брать?
к тому же мир не состоит только из Европы,которая кстати к 2030 году утонет на хер. и что тогда?
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02.09.2021 12:12 Ответить
Ты путаешь рассредоточенные миллионны мелких станций возобновляеммой енергии по всей земной поверхности с крупными АЭС от которых действительно нужно передавать большие мощностья на большие расстояния. Удивишся, но даже если брать такие густонаселенные города как Киев, то и там найдётся место для тысячь мелких електростанций возобновляеммой енергии. И нихрена никто не утонет, хватит смотреть кацапские сайты с пропагандой.
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02.09.2021 14:56 Ответить
не забудь про минигенераторі,которые раскиданы по всей Земле,и которые работают на бензине.
как мне нравятся умники,повторяющие как попугаи мантру о ЗЕлёной энергии...
миллиард деревьев уже высадил?
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02.09.2021 15:59 Ответить
Те що ти не впевнений в розвитку технологій в такому напрямку, ще зовсім не означає що весь світ працює на пальмових тортиках рошен. Я розумію кацапе що ти будеш до останнього подиху відстоювати пальне, бо без цього тобі та твоїм дітлахам відразу смерть. Ось тобі порада, вивчай вимову "паляниця", ось це дійсно для тебе важливо.
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02.09.2021 16:04 Ответить
поперше,кацап це той хто тебе зачав,недоумок.
подруге-хочешь вірити в ахінею-вірь. колгосп діло добровільне!
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02.09.2021 16:07 Ответить
Хочеш вірити в кам'яний молоток та піку з гілляки, твоя справа кацапе. Навчися правильно розуміти прочитане, потім вже відкривай рота.
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02.09.2021 16:16 Ответить
я вірю в реальність,а не в балачкі.
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02.09.2021 16:17 Ответить
Однім досталося те що вони вірять і приймають світ таким як він є, іншим, бачити розвиток на багато років вперед, і змінювати світ. Так воно було, є і буде.
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02.09.2021 16:24 Ответить
кстати,уже сейчас многие страны северной Европы,имеют прибрежные районы,ниже уровня моря.
а будет ещё хуже,или ты думаешь что за 9 лет утилизируешь все бензо/солярные авто?
так спешу тебя разочаровать-не получится!
да,а пахать ты тоже будешь на электротракторе?
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02.09.2021 16:04 Ответить
А хто говорить про те що за 9 років, ти напевно навіть не розумієш що читаєш. Так от, "ЕС предполагает отказ от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе к 2035 году." Ці слова зовсім не кажуть про те що ЕС чи хтось інший одномоментно відмовляться від ДВЗ. "Что касается остальной части мира, Великобритания намерена запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года. Эти же сроки обозначила Калифорния и Канада. На 2030 год нацелились Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль. На 2025 - Норвегия, где и так уже продают больше электрических, чем ДВС-автомобилей". Мова йде про припиненя продажу НОВИХ авто з ДВЗ. Куплені до того часу авто будуть використовувать ще довго.
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02.09.2021 16:10 Ответить
ось бачишь,ти вже й п'ятами крутишь...
і до чого тут ті страни які ти наводишь як приклад?
ти ще Гренландію в цей список додай,там теж відмовляться від пари авто,які є в наявності.
до речі,Норвегія має дохід так само як і роССія,з нафти. за рахунок чого вона жити буде?
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02.09.2021 16:15 Ответить
Я про те що розвиток електромобілів, це не примха окремих індивідів, а цілеспрямована стратегія держав, довгострокова стратегія. І в плані розвитку відновлювальної енергетики, такі ж самі плани. Світ змінюється. Врешті решт, у ДВЗ залишиться якась не значна ніша. Як наприклад в музейних парових двигунів, екземляри яких до цих пір розважають публіку. Ось і все, просто світ змінюється, ДВЗ скоріше всього пік свого використання досягли.
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02.09.2021 16:22 Ответить
Отопление зимой + подогрев литиевой батареи (нельзя разряжать при отрицательных температурах). Электрокары для теплого климата годятся при сегодняшних технологиях АКБ
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02.09.2021 09:58 Ответить
Прогрес на місці не стоїть. Те скільки стали інвестувати в електромобілі, в розвиток батерей зробить своє діло. Будуть батереї і для холодних кліматичних умов.
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02.09.2021 16:13 Ответить
нет, конечно...но поездки и перевозки станут более спланированными по времени, а маршруты предсказуемыми...и на них точно будут электромашины..
городской и внутригородской транспорт тоже будет электро...вне города, транспорт с однообразно-повторяющимися циклами - тоже, карьерные самосвалы, междугородние автобусы...
а так, винил по звуку краше всякой цифры - это слышат многие, но слушают все цифру
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02.09.2021 09:44 Ответить
Вініл ..? Ніколи цього не розумів. Мабуть слух не музичний. Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 766
Як може бути кращим, якщо тріщить ?? Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 6345
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02.09.2021 11:41 Ответить
Так справа не в тому, краще вініл, чи не краще. Справа в тому що деякі вважають що краще.
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02.09.2021 11:52 Ответить
розсмішив...щоб чути тріск музичного слуху не треба
а по темі, то десь на рівні того, що - бензиновий двигун гірший, бо бензин смердить або електродвигун гірший, бо його на дорозі не чути..
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02.09.2021 14:26 Ответить
Ти не зможеш. Це всі і так розуміють.
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02.09.2021 09:27 Ответить
****** на недавні заяви воєнних: ми готові до вторгнення в україну...
так само вселяє впевненість
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02.09.2021 09:30 Ответить
Кто может?
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02.09.2021 09:30 Ответить
Я можу. Хороша армія, зброя - і від Параші залишаться одні згарища.
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02.09.2021 09:33 Ответить
Здесь не может быть хорошей армии. Только одни герои... Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 1539
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02.09.2021 09:51 Ответить
Не робіть таких заяв - інфантильністю несе.
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02.09.2021 11:43 Ответить
То нічого. Аби зеленим гімном не несло.
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02.09.2021 13:29 Ответить
Сектор, хвиля, підрозділ?
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03.02.2022 12:03 Ответить
продажные политики прекрасно понимают как можно заставить фуйла вернуть захваченные военным путем территории ...
но - каждый сам за себя
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02.09.2021 09:28 Ответить
Вот давайте себе представим, мы входим в Крым и лугандон на НАШИХ условиях! Это украинская земля и точка. Никаких "особых" условий для этих территорий! И что мы имеем? А имеем мы несколько сотен тысяч голов, которые по нашему законодательству являются преступниками ( я даже не говорю о школьных шалавах-училках, которые детворе рассказывали про хероических гиви и моторылах). А у нас есть достаточное количество следователей, судей и тюрем, чтобы всю эту биомассу принять и разместить???? И сколько это будет стоить???? И самое главное, завтра вся эта прокацапленная биомасса побежит к урнам для голосования. И кого они там выберут??? Гарантирую, царев и поклонская станут депутатами украинского парламента. Они нам надо?????
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02.09.2021 09:29 Ответить
не стануть: поклонська десь в океані на острові, а у царього безвинні дочки помирають
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02.09.2021 09:32 Ответить
Було б бажання. Входити і не робити "ніяких особливих умов" неможна. Умови мають бути. Наприклад, заборона на голосування на термін 5-10 років. Обмеження або щось типу візи для виїзду з території до Великої України (з попереднім тестом на знання української мови, історії, злодіянь кацапів і т.п.) Цілодобова пропаганда - яка кацапія хєрня, яка Україна класна (але ця пропаганда має бути здійснена майстерно, а не як попало), українська мова всюди - в школах і т.п.
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02.09.2021 09:35 Ответить
Та Ваші слова відносно заборони голосування та "до Бога".Але щось мені підказує, що "глубоко озабоченная" Європейська спільнота буде на дупу падати, вимагаючи виборів!
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02.09.2021 09:40 Ответить
Не буде, якщо все правильно оформити - там назвати територію з тимчасовою примусовою деокупаційною адміністрацією. Назвати це перехідним періодом для адаптації звільнених від окупації громадян і т.п. Коротше - красиво все обгорнути. І тоді Європейська спільнота із задоволенням підтримають такі кроки - вони ж там не повні ідіоти - нафіга їм знову в Україні Янукович і т.п.
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02.09.2021 09:45 Ответить
Справа у тому, що 80-90 % тамтешнього люду голосували у 1991 за незалежність, вчилися в школах України і мали у 2014 р. громадянство України.
Питається - які до них претензії ??
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02.09.2021 11:47 Ответить
Буде як в Афганістані. Будуть на надувних матрацах пливти до Сочі.
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02.09.2021 09:36 Ответить
Кроме ватного быдла, которое непонятно куда девать, есть еще вопрос собственности, отобранной окупантами и впоследствии перепроданной ватному быдлу.
Эту собственность надо возвращать законным владельцам.
Поэтому нет никакого иного решения кроме военного, с последующей военной администрацией на долгие годы и депортацией всех у кого нет украинского гражданства.
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02.09.2021 09:45 Ответить
Это ключевой вопрос : КУДА ДЕВАТЬ 30-40 ТЫС ТН БИОМАССЫ, КОТОРУЮ НАДО САЖАТЬ???????
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02.09.2021 09:56 Ответить
понятно в лобовую не пойдем.Биолабаратории Херсонщиньі еще скажут свое.
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02.09.2021 09:32 Ответить
Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9146
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
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02.09.2021 09:36 Ответить
Ну ... "если бы да кабы".
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02.09.2021 11:48 Ответить
мне кажется что рано или поздно кацапия сама спровоцирует военный конфликт у Крыма, (естественно обвинив в этом Украину)
вот тогда (возможно) и появится шанс на освобождение Крыма,
но только военным путём и при поддержке США и ЕС,
и то это будет после того как сдохнет фуйло ...
и тогда эти все действия по освобождению Крыма будут справедливы, оправданы и аргументированы,
и никак иначе
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02.09.2021 09:40 Ответить
Это факт.

Но проблема в том, что ЗЕ-режим вобще ничего не может, кроме как обдирать украинцев и пилить бабло.
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02.09.2021 09:41 Ответить
спасибо, кэп
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02.09.2021 09:43 Ответить
Мы не сможем освободить Крым военным путем - однако воду в бидонах поставить вполне реально... Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 1458
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02.09.2021 09:44 Ответить
Мы не сможем освободить Крым.- Затосковал Резников по начальнику и впал в пессимизм / "Крымская платформа" сможет превратиться в международную организацию по типу ОБСЕ, ПАСЕ и НАТО, - "слуга народа" Потураев. Как только "Крымская платформа" превратится в НАТО, так и слуги народа Коломойского Крым и освободят.
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02.09.2021 09:46 Ответить
Чистосердечне

«Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование <...>. Потом произошло крушение Советского Союза», - заявил Путин.

Отже маємо чистосердечне зізнання що совок був саме російською державністю, а ніяким не добровільним воз'єднанням народів. Приємно коли окупант ось так визнає окупацію.
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02.09.2021 09:58 Ответить
Насправді у цитаті " російська державність" чи "наша державність".
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02.09.2021 11:50 Ответить
я б перед Крымом АЭС построил и с севера построил огромные вентеляторы что б всегда дуло на Крым
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02.09.2021 09:58 Ответить
Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 8344
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02.09.2021 11:51 Ответить
Резніков,ти скажи це хорватам та азербайджанцям!По азербайджанцям -це взагалі яскравий приклад і свіжий.
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02.09.2021 09:58 Ответить
Азербайджанці відвойовували території у ядерної країни?
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03.02.2022 12:04 Ответить
Крымская платформа это бла-бла-бла
ни один её человек не скажет на ней об освобождении Крыма -военным путём,
просто собираясь время от времени они будут напоминать всем что политики держат крымский вопрос на контроле и не забыли,
это будет продолжаться до тех пор пока паРаша не совершит очередную ошибку в Украине , начав либо полномасштабно наступать, либо со стороны Крыма,
вот для того нужна полная готовность к отражению нападения + всеобщая мобилизация и военная помощь и гнать всю эту кацапскую нечисть, этих свиней - за поребрики !
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02.09.2021 10:00 Ответить
Куда он все рвуться что то освобождать, если защитится не можем?
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02.09.2021 10:10 Ответить
Як би так, але до 2019 року потроху "повзли" вперед.
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02.09.2021 11:52 Ответить
Не несите чепухи с 2014 только потери. А куда ползли до 2019? Вы уточните может не правильно вас понял.
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02.09.2021 12:04 Ответить
"Повзуча деокупація". Не чули ??
Що значить втрати ? Території ? Так, після початку заколоту і агресії у 2014 р.
Потім було звільнення.
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02.09.2021 17:59 Ответить
Ну не фантазируйте. Что то там ползли по серым зонам, но с 2014 оккупирован, если вы не знали, Крым, часть донецкой и луганской областей, затем Азов и теперь втрачаем Черное море. Так что все сказки что б что то освободить только рассказывают, в реальности только теряем.
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02.09.2021 18:15 Ответить
подивіться ...

Війна на сході України
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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02.09.2021 19:38 Ответить
Ну и что там смотреть? Там то же что и описано выше: оккупация росийей части донецкой и луганских областей. Вы об этом из укрвики узнали что ли?
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03.09.2021 11:54 Ответить
Блін ... Ви здатні порівняти усю захоплену територію і звільнену ??
крим окрема історія, звичайно.
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03.09.2021 22:11 Ответить
Наличие факта оккупации сам по себе делает бессмысленным сравнение больше или меньше оккупированных территорий. Но если вас так это впечатляет, то да с начала оккупации Донбасса до кажется июля 2014 шло освобождение некоторых территорией, а после этого времени оккупация опять начала расширяться и не остановила ее даже сентябрьская 2014 г капитуляция. И с тех пор только расширение, как вам уже писалось. Так что не путаетесь, и до и после 2019 только расширение оккупации, с пустой болтовней об освобождении.
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04.09.2021 07:53 Ответить
"Повзуча деокупація" проходила до 2019 р. Після 2019 р. влада Зе здала частину територій - "розведення військ".
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04.09.2021 11:29 Ответить
Про повзучию смешно, если б не было так грустно, что повторюсь, с июля 2014 оккупация только расширяется. А розведення войск, отвод вооружения, кормление оккупантов и тд. ве это в Минской капитуляции 2014г и прописано и с тех пор неуклонно выполняется.
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04.09.2021 12:10 Ответить
Вибачте, Ви часом не дальтонік ?? На мапу дивились ??
З початком агресії у 14 році частину територій захопили. Потім до 15 року була активна фаза звільнення територій. Потім - "повзуча".
Це не я придумав. "Повзуча" це по 10-20 метрів. Якщо Ви не знаєте.
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04.09.2021 12:53 Ответить
Не говорите глупостей, а просто посмотрите карту ато по датам. Сейчас нет возможность вас, как и многих других в нее ткнуть. Но когда появится сделаю. А сейчас просто вспомните как моторыло обыскивал наших солдат после Минской капитуляции на пути в донецкий аэропорт. А повзуча это когда в село серую зону привезли хлеб и долго бессмысленно пиарились на этом. Если нечнйная территория то от кого освобождали? А пока болтали эту ползучую глупость просрали Азов. Теперь и Чёрное море просирают.
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04.09.2021 13:12 Ответить
Треба закінчувати - кожен про своє.
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04.09.2021 15:00 Ответить
Ну не знаю о чем вы а я о продолжающейся истории нападения росийи на Украину.
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04.09.2021 15:21 Ответить
Блін ... Я десь писав, що агресія закінчилась і у нас звільнені усі території ??
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05.09.2021 01:00 Ответить
Ну как и обещал покажу карты, раз вы сами их не можете посмотреть или вам запрещено. Но от правды не спрячешься:август 2014, на момент минской капитуляции территория оккупации увеличивается:капитуляция, и под 2015г еще больше оккупированных территорий не смотря на капитуляцию 31.12.2014 и ваши фантазии о освобождении чего то. Ну и на сейчас еще добавилось оккупации на 20.10.2018 и с тех пор на донбассе неизменно не смотря на сказки о ползучести. Так что правде нужно смотреть в глаза а не просерая территории рассказывать сказки о освобождении.
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04.09.2021 19:07 Ответить
Я десь писав, що агресія закінчилась і у нас звільнені усі території ??
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05.09.2021 01:01 Ответить
Вам не кажется странным что вы просите меня объяснить что вы писали?
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05.09.2021 07:29 Ответить
Треба закінчувати - кожен про своє. Бувайте ...
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05.09.2021 16:07 Ответить
Такой ваш пост уже был. Ни че шо вам это напоминаю?
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05.09.2021 19:44 Ответить
Уволил бы сразу. Важно рассматривать все пути освобождения своей территории и военный в том числе.
А там как будет, так и будет.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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02.09.2021 10:41 Ответить
Як повернути наш Крим без бою- видео, где Всемирная история Масквы гов. ЧТО В ДЕЛЬТЕ РЕКИ РОСЬ.ЧТО ПОД КИЕВОМ.ЖИЛ НАРОД РОС ! То есть. только мы есть росичи. Рассея же от рассеянных народов-ФАКТЫ. Если не вернем название Рос-Краина. то Пу захватит юг и даст название Малая Рось. Ну вы знать свою историю не хотите! Запроданцы!
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02.09.2021 10:46 Ответить
для того, чтобы в Крыму среди населения, не возникло даже намёка на национально - освободительное движение - всё описано и под контролем, а кацапские ищейки и наши предатели - трудятся не покладая рук чтобы выслужится, благо на то - имеются сталинские методички, затем идут запугивания ,отъём имущества и беспощадные сроки в лагерях...
надежда на то что кто-то, в Крыму , организует очаг сопротивления конечно же есть и это именно то, что потом ( после расправы) не скроешь от всего мира, то что будет использовано как последний рычаг давления на паРашу и то, что кацапская "власть" боится больше всего на оккупированной ею территории Украины
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02.09.2021 10:47 Ответить
То таке ... Он, прапор України на повітряних кульках і у Москві запускають.
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02.09.2021 11:54 Ответить
Обьективно, Крым всегда был проросийским, у нас на факультете в Киеве училось много крымчан - Севастополь, Бахчисарай, Алушта......... Прошло лет 15,но я досихпор помню, что они говорили мол Севастополь - русский город, город ****** и матросских бескозырок, украинского языка крымчане не знали вообще...... У каждого второго в семье кто нибудь был замужем за русским моряком или военным.........
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02.09.2021 11:00 Ответить
Тепер ситуація вже змінилась. Ну ... Я сподіваюсь.
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02.09.2021 11:55 Ответить
Наглая ложь и бездоказательная клевета - где то в горах между Кара-Дагом и Ай-Петри отважный Гелетей захватил стратегический плацдарм, рекогносцирует местность, группирует войска для решительного удара и, конечно же, готовит парад победы в Севастополе.
А что, разве нет?
Ну не может же цельный украинский генерал-полковник так беспардонно врать и при этом не быть разжалованным в рядовые.
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02.09.2021 12:25 Ответить
Потрібно меньше слів а діла.
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02.09.2021 12:35 Ответить
Талибы так никогда не думали , взяли и выкинули всех противников из станы. Но у наших скулящих недоразумений своя логика, громче завывай, больше клянчи, и обильней размазывай сопли по морде.
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02.09.2021 14:01 Ответить
Якщо зривати два роки поспіль державне оборонне замовлення, як це робить Зеленський - то 100% нічого не звільниш, ще й нові території втратиш. Обрали нитіків, які тільки виправдовуватись можуть, імпотенти зелені.
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05.09.2021 10:37 Ответить
 
 