РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5376 посетителей онлайн
Новости Общество Захват власти в Афганистане
2 922 59
Афганистан (599) беженцы (1475) Госмиграция (285)

370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция

Новости Цензор.НЕТ Общество

370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция

В Государственную миграционную службу с заявлением о признании беженцем обратилось 370 граждан Афганистана.

Об этом сообщили в ГМС в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в территориальные органы ГМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, требующем дополнительной защиты", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция. ФОТОрепортаж

В ГМС отметили, что согласно закону, лица, обратившиеся за защитой в Украине, имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
в Харькове, на рынке не далеко от дома, появился узбек или таджик, который торгует восточными сладостями, и вот однажды я покупаю фермерский сыр в соседнем киоске, а этот узбек, стоит возле очереди и рассматривает нас.. а потом и говорит: "что в его стране ваших женщин забили бы насмерть камнями, потому что у них лодыжки голые, и они все греховницы"..
вот нахер нам эти черти?!.. мы русский мир отхаркиваем, а к нам сейчас еще и шариат завезут гуманитарочкой?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:44
+13
В Донецкой области земли много, приезжайте.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:41
+10
Здається Україні одного Наєма з головою достатньо !!!Навіщо плодити в Україні муслимів ???)))
показать весь комментарий
03.09.2021 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
......и это начало!.....
показать весь комментарий
03.09.2021 12:41 Ответить
Скоро будуть мільйони....
показать весь комментарий
03.09.2021 12:57 Ответить
.........может и не миллионы, но бюджет Украины будут точить....
показать весь комментарий
03.09.2021 13:02 Ответить
По Наёму видно, что бестолковы не нужный нам народ. Будут проституировать и подхалимничать как Наём. А он ведь ещё и журналисом был, правда продажным.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:34 Ответить
Реально ,вони розмножуються як таргани ,за геометричною прогресією !!!!)))
показать весь комментарий
03.09.2021 13:02 Ответить
Прекрасно. Зверушки и так уже попадаются на каждом шагу, а когда начнут приносить приплод, то-то радости будет в КИеве.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:39 Ответить
В Донецкой области земли много, приезжайте.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:41 Ответить
Здається Україні одного Наєма з головою достатньо !!!Навіщо плодити в Україні муслимів ???)))
показать весь комментарий
03.09.2021 12:49 Ответить
А шо в донецкой области нет патриотов или беженцев своих с детьми? Не нужно, это тоже Украина!!!! Там осталось очень много про украинских людей да и ребят много донецких воюет за нас, не позорьтесь.

А вот что о них не подумали и о наших внутренних беженца это позор.
показать весь комментарий
03.09.2021 16:14 Ответить
Таке мале, а вже афгані.370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 9280
показать весь комментарий
03.09.2021 12:42 Ответить
Очень жалостливое фото...
Бородатых военов с полотенцами на голове уже не публикуют.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:50 Ответить
Ех нема там Сєні.370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 7985
показать весь комментарий
03.09.2021 13:01 Ответить
и все хотят остаться в Киеве?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:44 Ответить
На крайняк-Одеса чи Харків !!!)))
показать весь комментарий
03.09.2021 12:50 Ответить
в Харькове, на рынке не далеко от дома, появился узбек или таджик, который торгует восточными сладостями, и вот однажды я покупаю фермерский сыр в соседнем киоске, а этот узбек, стоит возле очереди и рассматривает нас.. а потом и говорит: "что в его стране ваших женщин забили бы насмерть камнями, потому что у них лодыжки голые, и они все греховницы"..
вот нахер нам эти черти?!.. мы русский мир отхаркиваем, а к нам сейчас еще и шариат завезут гуманитарочкой?
показать весь комментарий
03.09.2021 12:44 Ответить
Можно когда Донбасс освободим их Туда направить ватникофф гонять. А вобще православные ватники от них мало по мракобесию отличаются. Меня еще до войны в Святогорске в монастырь не пустили в рубашке с коротким рукавом. Там еще в 2009 году кизяки стояли!
показать весь комментарий
03.09.2021 12:49 Ответить
я вообще не парюсь на этот счет.. я всю сознательную жизнь изучаю йогу, и мне закрыт вход вовсе ларьки всех авраамических религий.. 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 1114
370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
03.09.2021 13:00 Ответить
кстати, а за Осознанные сны слышал? бо я уже скока лет стараюсь и хрен там плавал((((
сраная Мишка Радуга пишет шо это типо просто - ну да бл...яха муха, ага(((
йогу бы надо наверное как вы написал.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:04 Ответить
у меня много разных снов ярких и длительных.. это все завит от продолжительности тренировки и времени тренировки.. поэтому вечером лучше не тренироваться, потому что потом не сон, а как будто в 3Д кинотеатре всю ночь сидел..
показать весь комментарий
03.09.2021 13:07 Ответить
Я раз во сне на себя в зеркало посмотрел. Лучше б не смотрел 🤣🤣🤣.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:09 Ответить
Не отразились?
показать весь комментарий
03.09.2021 13:13 Ответить
Та там было какое-то стремное существо, если чесно, но точно не я. Какое-то безликое что ли.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:15 Ответить
так не осознанный сон был - считай кошмар.
почти каждому же снилось шо на ся в зеркало взглянул...... и Ведь его укусил вампииир......
кстати писало шо есть "корень сновидений" или как то там - типо растение, даже заказать мона правда дорого, и типо очень помогает шоб был ОС.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:20 Ответить
ну, то шо запомнил - я несколько раз осознавал шо сплю и это же круто реально.
но мне это трудно сделать - уже сто техник перепробовал - даже записывал, ну, скачивал какие-то тексты, типо вголос что то там звучит - ноль почти толку(((
но по форумах почитать - это очень круто - эта "фаза", как это называют последователи Мишки Радуги.
а то шо вы посмотрел - то надо "углубление" и "удержание" - и потом делать можно все что хошь. ну, зависит конечно от .... мозга или как там, но пишут что круто - можно превратиться в дракона - реально пишут что за ощущения и т.д. 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 551
показать весь комментарий
03.09.2021 13:16 Ответить
Осознать, что ты во сне можно, но случайно и при определенных обстоятельствах. Но сделать целенаправленно это - не возможно. По этому не занимайся ерундой 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 1406
показать весь комментарий
03.09.2021 13:20 Ответить
но.
набери АИНГ ру. - сотни человек делятся опытом
возможно - есть куча техник шоб осознаться, да и у мну пару раз было - и это круто.
вообще даже на Ютубе можно посм. Радугу(кацап, высрал пару книг об этом деле)
показать весь комментарий
03.09.2021 13:22 Ответить
На ютубе те чо хош расскажу, только успевай лапшу снимать. Это я про плоскоземельщиков и иже с ними. Кстати: нефть это отходы жизнедейтельности (какахи) великанов, которые раньше жили на планете. Они строили толчки, валили туда, так образовался нефть и газ, а еще раньше были деревья до небес, и оказывается, что раньше лет150 назад технологии были покруче чем сейчас, просто мы отупели и взрослые мужики типа: павла лобанова, вольнодумца и еще кучи дегенератов впаривают искушенному злителю такую парашу 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 5818
показать весь комментарий
03.09.2021 13:26 Ответить
ээээ, ну да.
правда я сказал то шо сам пару раз испытал - и люди вполне сносно общаются на эти темы.
а то шо великаны были - вот на Ютубе куча фейков типо археологи находят скелеты.
ну реально - чего спорить если может вы сможешь например седня осознаться во сне?
я же пишу - есть сто техник шоб осознаться - есть сто форумов где идешь и что то там спрашиваешь - и общаешься.
я правда не общался - впадлу, просто читал.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:45 Ответить
А что на Донбассе кроме ватников нет нормальных людей и женщин их тоже гонять, что за позиция такая?

Наоборот у нас полно своих беженцев, многие донецкие тоже воюют на стороне Украины, им за что это?
показать весь комментарий
03.09.2021 16:17 Ответить
ого!!!
и он не боится шо кто-то его натовчет по башке?
охренеть просто - я бы тоже удивился на такую реплику, как и вы.
а кто-то покрепче нас - немедленно бы начистил рожу.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:02 Ответить
рынок держат харьковские армяне, следовательно узбек им платит, раз торгует.. пока торгует..
показать весь комментарий
03.09.2021 13:04 Ответить
Братья Найемы!Принимайте земляков и размещайте.Где ваше восточное гостеприимство? 370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 7486
показать весь комментарий
03.09.2021 12:49 Ответить
.......походу будут размещать в Межигорье........
показать весь комментарий
03.09.2021 12:53 Ответить
А где они будут харчеваться? 370 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 2198
показать весь комментарий
03.09.2021 12:54 Ответить
За деньги украинских налогоплательщиков.
показать весь комментарий
03.09.2021 12:57 Ответить
Ну и как людей понять можно и в какой-то степени их жаль, но вся соль в том, что мы сами практически как те беженцы с голыми жопами и нам тоже бы кто б помог, то было б не плохо 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 2319
показать весь комментарий
03.09.2021 12:58 Ответить
......понять то можно, но их менталитет не совместим с нашим....со всеми вытекающими.......
.....есть Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и т.д......почти братья.....
показать весь комментарий
03.09.2021 13:10 Ответить
А через 3 года оно откроет свои пару точек с арбузами, наймет хохлов реализаторами и будет им пальцами тыкать, что и как. Важные люди приехали!
показать весь комментарий
03.09.2021 13:18 Ответить
Так какой тогда план? Что с ними делать?
показать весь комментарий
03.09.2021 13:34 Ответить
........план простой, кто их принимает , тот у себя и селит, кормит, одевает, лечит ........
......а то хорошо быть сердобольным и гуманным за чужой счёт......
......принимают то ОНИ, а содержать будем МЫ......
показать весь комментарий
03.09.2021 17:44 Ответить
.....имеют право на проживание у родственников, в гостинице, аренду жилого помещения или пользование жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев......соответственно......из бюджета Украины.....Источник: https://censor.net/ru/n3286155....
показать весь комментарий
03.09.2021 12:57 Ответить
Давайте більше муслімів! Буде більше порядку! 😄
показать весь комментарий
03.09.2021 13:00 Ответить
Эти с зелей церемониться точно не будут, сразу "Аллу в бар" с поясом шахида 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 8346
показать весь комментарий
03.09.2021 13:05 Ответить
Жаль людей - ибо перепутали страну, или реально там талибы могут убить за то шо веришь в не такого Аллаха?
надо помочь конечно, просто вроде талибы отпускают беженцев - так чего же им бояться? если выпускают из страны то?
показать весь комментарий
03.09.2021 13:00 Ответить
.....не вопрос, прими к себе в квартиру пару семей с детьми......
показать весь комментарий
03.09.2021 13:03 Ответить
та я так по людски сказал же, а вы..... эх вы.... 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 782
и кстати - хто б казав - если флажок - не прокси.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:26 Ответить
.....и я по людски, прими у себя , помоги.....не языком и вздохами, а приюти, накорми и пусть у тебя живут, пока им не надоест.....
показать весь комментарий
03.09.2021 17:35 Ответить
В Польшу они не пошли просить убежище, так как поляки скрутили бы им огромную дулю и показали бы на "дверь". У них такой принцип, хочешь остаться в стране и легально быть тут, работай и плати налоги. У меня знакомые и знакомые знакомых когда началась война с кацапами в 2014 пытались попросить убежище, никому не дали.
показать весь комментарий
03.09.2021 13:10 Ответить
Польща, яка також допомагала союзникам евакуювати своїх співробітників з Афганістану, прийняла 500 чоловік, з яких лише 50 зможуть отримати право на проживання у Польщі, а решта упродовж кількох місяців будуть відправлені далі на Захід.
У слід за Литвою та Латвією, Польща також запроваджує надзвичайний стан у прикордонних районах і, незважаючи на істерику самогромадянських організацій та опозиції, не збирається впускати на свою територію ніяких "біженців" з-за східного кордону. Наразі мова йде про кордон з Білоруссю, але кордон з Україною може незабаром стати наступним...
показать весь комментарий
03.09.2021 13:12 Ответить
Я только думал, когда же это ******** начнется!!! ВОТ!!! БЕРИТЕ НА ЛОПАТЕ!! Мало нам своих ублюдков с "лугандона" и "долбодаса", давайте еще себе сами привезем и эту заразу!!! 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 898НАхер они такие хорошие тут нужны?? Пусть там сидят, со своим дурачьем бы разобраться у которых еще руський мир в башке плещется!!! 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції - Цензор.НЕТ 189
показать весь комментарий
03.09.2021 13:23 Ответить
Хто там піарився та зустрічав літаки?? От нехай собі в домівку і селить біженців!! Чи в нас внутрішніх біженців комусь здалося, що мало??? Нехай краще умовами для українців займуться... Але видно вже не при цій владі....
показать весь комментарий
03.09.2021 13:40 Ответить
нахер они нам нада.... всех на фронт кроме детей!!!!
показать весь комментарий
03.09.2021 13:53 Ответить
И теток?
показать весь комментарий
03.09.2021 14:18 Ответить
А зеленые брехуны писали что украинцев вывозили
показать весь комментарий
03.09.2021 13:55 Ответить
Да пусть живут. 370 человек это мизер на 37 млн. Глядишь, что-то путное из детей и вырастет на славу Украине. Только, конечно, гражданство не давать, пока не выучат мову и не сдадут экзамены + не устроятся на работу. У нас вон велике садо-будивництво требует много рук.
показать весь комментарий
03.09.2021 14:21 Ответить
фатима кебабова тарасенко и ахмед абдула ибн сало)
показать весь комментарий
03.09.2021 15:36 Ответить
А що із ними потім робити? Я так розумію,що працювати вони не той,не дуже... А то й ще гірше: оговтаються. осядуть,пороззираються,а потім начнуть скавуліти6-Україна-ісконно афганська земля...
показать весь комментарий
03.09.2021 22:03 Ответить
 
 