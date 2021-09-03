370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції
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У Державну міграційну службу із заявою про визнання біженцем звернулося 370 громадян Афганістану.
Про це повідомили в ДМС у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз в територіальні органи ДМС звернулися 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, із заявою про визнання біженцем або особою, що вимагає додаткового захисту", - йдеться в повідомленні.
У ДМС зазначили, що відповідно до закону, особи, які звернулися за захистом в Україні, мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.
Топ коментарі
+21 Шрек Баблокат
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+10 Дмитро Черних 794bd8a2
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Будь ласка, зачекайте...
А вот что о них не подумали и о наших внутренних беженца это позор.
Бородатых военов с полотенцами на голове уже не публикуют.
вот нахер нам эти черти?!.. мы русский мир отхаркиваем, а к нам сейчас еще и шариат завезут гуманитарочкой?
сраная Мишка Радуга пишет шо это типо просто - ну да бл...яха муха, ага(((
йогу бы надо наверное как вы написал.
почти каждому же снилось шо на ся в зеркало взглянул...... и Ведь его укусил вампииир......
кстати писало шо есть "корень сновидений" или как то там - типо растение, даже заказать мона правда дорого, и типо очень помогает шоб был ОС.
но мне это трудно сделать - уже сто техник перепробовал - даже записывал, ну, скачивал какие-то тексты, типо вголос что то там звучит - ноль почти толку(((
но по форумах почитать - это очень круто - эта "фаза", как это называют последователи Мишки Радуги.
а то шо вы посмотрел - то надо "углубление" и "удержание" - и потом делать можно все что хошь. ну, зависит конечно от .... мозга или как там, но пишут что круто - можно превратиться в дракона - реально пишут что за ощущения и т.д.
набери АИНГ ру. - сотни человек делятся опытом
возможно - есть куча техник шоб осознаться, да и у мну пару раз было - и это круто.
вообще даже на Ютубе можно посм. Радугу(кацап, высрал пару книг об этом деле)
правда я сказал то шо сам пару раз испытал - и люди вполне сносно общаются на эти темы.
а то шо великаны были - вот на Ютубе куча фейков типо археологи находят скелеты.
ну реально - чего спорить если может вы сможешь например седня осознаться во сне?
я же пишу - есть сто техник шоб осознаться - есть сто форумов где идешь и что то там спрашиваешь - и общаешься.
я правда не общался - впадлу, просто читал.
Наоборот у нас полно своих беженцев, многие донецкие тоже воюют на стороне Украины, им за что это?
и он не боится шо кто-то его натовчет по башке?
охренеть просто - я бы тоже удивился на такую реплику, как и вы.
а кто-то покрепче нас - немедленно бы начистил рожу.
.....есть Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и т.д......почти братья.....
......а то хорошо быть сердобольным и гуманным за чужой счёт......
......принимают то ОНИ, а содержать будем МЫ......
надо помочь конечно, просто вроде талибы отпускают беженцев - так чего же им бояться? если выпускают из страны то?
и кстати - хто б казав - если флажок - не прокси.
У слід за Литвою та Латвією, Польща також запроваджує надзвичайний стан у прикордонних районах і, незважаючи на істерику самогромадянських організацій та опозиції, не збирається впускати на свою територію ніяких "біженців" з-за східного кордону. Наразі мова йде про кордон з Білоруссю, але кордон з Україною може незабаром стати наступним...