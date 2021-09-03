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Новости Общество
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В Украине 169 аварийных мостов, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине 169 аварийных мостов, -

В рамках национальной программы по восстановлению мостов "Укравтодор" провел масштабное обследование мостового хозяйства и насчитал 169 аварийных мостов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время рабочей поездки в Запорожскую область сказал заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

"Национальная программа по восстановлению мостов работает. 75% мостов уже обследовали. 169 искусственных сооружений, из этих 75%, находятся в 5-м эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или реконструкцию выполнять. Каждый год мы увеличиваем объемы выполнения ремонта искусственных сооружений. В этом году мы планируем восстановить 200", - прокомментировал Ивко.

Он также напомнил, что сейчас строятся новые мосты.

"Кременчугский мост - там сейчас завершается стадия проектирования, экспертиза происходит. Строятся временные дороги, завозится арматура, строительные материалы. Также есть еще такой мост, как Ямпольский. Он будет на границе между странами - Украиной и Молдовой. Подготовительные работы начались. В следующем году планируем завершить их", - сказал Ивко.

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В "Укравтодоре" также добавили, что в 2020 году в стране было восстановлено 4000 км дорог государственного значения и 158 искусственных сооружений. В 2021 году запланировано восстановить 4500 км дорог и около 200 искусственных сооружений (мостов).
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Зебилы же
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03.09.2021 13:53 Ответить
С сентября тарифы для предприятий подняли на 60% ! Во наработаем!И мостов настроим!
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03.09.2021 13:53 Ответить
На электроэнергию
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03.09.2021 13:54 Ответить
Ще за совка з моменту постройки ніхто за тими мостами не доглядав так як належить. При совку все робилось для галочки, а після його розвалу завжди нехватало грошей, бо розікрали очільники-можновладці.
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03.09.2021 14:09 Ответить
 
 