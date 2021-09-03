"Реестр деклараций, которые подаются единоразово, будет закрытым", - Олейников

Реестр деклараций, которые подаются в период налоговой амнистии, будет закрытым, поэтому гражданам не стоит опасаться, что их данные станут доступны преступникам.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"У нас и сейчас реестр о доходах физических лиц закрыт. Более того, есть принципиальная позиция Государственной налоговой службы, нам даже по этому поводу пришлось спорить с коллегами из правоохранительных органов и в судах отбивать их протоколы об административных правонарушениях, которые они на нас составляли. Но мы руководствуемся прямой нормой Налогового кодекса. Она звучит так: "Налогоплательщик имеет право на неразглашение контролирующими органами, должностными лицами сведений о таком плательщике без его письменного согласия и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну и стали известны при исполнении должностными лицами служебных обязанностей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом". Сегодня такая информация раскрывается исключительно в судебном порядке.

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Поэтому реестр деклараций, которые подаются одноразового, тоже будет закрытым", - пояснил он.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский заявил, что такой реестр должен быть закрытым, чтобы упредить массовые ограбления.

Что касается налоговой амнистии, то таким правом граждане Украины, как сообщал Цензор.НЕТ могут воспользоваться с 1 сентября текущего года. Она продлится год.

С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомится здесь.