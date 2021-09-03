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Новости
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"Реестр деклараций, которые подаются единоразово, будет закрытым", - Олейников

Реестр деклараций, которые подаются в период налоговой амнистии, будет закрытым, поэтому гражданам не стоит опасаться, что их данные станут доступны преступникам.

 Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"У нас и сейчас реестр о доходах физических лиц закрыт. Более того, есть принципиальная позиция Государственной налоговой службы, нам даже по этому поводу пришлось спорить с коллегами из правоохранительных органов и в судах отбивать их протоколы об административных правонарушениях, которые они на нас составляли. Но мы руководствуемся прямой нормой Налогового кодекса. Она звучит так: "Налогоплательщик имеет право на неразглашение контролирующими органами, должностными лицами сведений о таком плательщике без его письменного согласия и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну и стали известны при исполнении должностными лицами служебных обязанностей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом". Сегодня такая информация раскрывается исключительно в судебном порядке.

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Поэтому реестр деклараций, которые подаются одноразового, тоже будет закрытым", - пояснил он.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский заявил, что такой реестр должен быть закрытым, чтобы упредить массовые ограбления.

Что касается налоговой амнистии, то таким правом граждане Украины, как сообщал Цензор.НЕТ могут воспользоваться с 1 сентября текущего года. Она продлится год.

С полным текстом интервью с и.о. главы Государственной налоговой службы Евгением Олейниковым можно ознакомится здесь.

Автор: 

амнистия (455) Госпогранслужба (6383) декларация (1353) реестр (320) Олейников Евгений (10)


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Топ комментарии
+2
Буде закритим бо нічого буде відкривать,і ні на що дивитись,нема дурних серед виборців.
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03.09.2021 14:11
+1
75 відстотків людей повірили зебрехунам (м"яко кажучи про них) , але ЗЕслуги таки тупі, маючи надію що ця віра нєпакбєліма.
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03.09.2021 14:11
+1
Не понимаю, почему я не вижу очередей возле банков. Где зебилы с деньгами? они ж голосовали за это, так пусть будут любезны положить 5% своих кревных на офшер главзебилу по заветам Данилы Гетманцева
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03.09.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
Буде закритим бо нічого буде відкривать,і ні на що дивитись,нема дурних серед виборців.
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03.09.2021 14:11 Ответить
Не понимаю, почему я не вижу очередей возле банков. Где зебилы с деньгами? они ж голосовали за это, так пусть будут любезны положить 5% своих кревных на офшер главзебилу по заветам Данилы Гетманцева
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03.09.2021 14:14 Ответить
А я яким боком до цього,чи ти хочеш щоб я тобі чергу зайняв? Багато нетрудових доходів?
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03.09.2021 14:26 Ответить
75 відстотків людей повірили зебрехунам (м"яко кажучи про них) , але ЗЕслуги таки тупі, маючи надію що ця віра нєпакбєліма.
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03.09.2021 14:11 Ответить
Чому? Батьківщина має знати своїх "героїв"! Нехай пенсіонери подивляться, хто ж їх на жебрачу пенсію прирік ухиляючись від податків.
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03.09.2021 14:12 Ответить
Максимум минут 30 будет закрытым,а потом в Телеграме все всплывут.
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03.09.2021 14:25 Ответить
как раз данные станут "доступны преступникам". главные бандиты - это зе-влада.
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03.09.2021 14:28 Ответить
А ничего страшного что реестр деклараций и существует для того чтобы к нему был свободный доступ. Иначе в нем вообще смысла нет.
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03.09.2021 14:28 Ответить
Верить вам-себя не уважать.
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03.09.2021 14:41 Ответить
поэтому гражданам не стоит опасаться, что их данные станут доступны преступникам.

Так вы и есть преступники
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03.09.2021 14:54 Ответить
Развод, в стиле 90-х( Я, то помню. Молодых жалко(
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04.09.2021 01:01 Ответить
 
 