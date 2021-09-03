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Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существуют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
"Формальные обстоятельства (чтобы распустить парламент - ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, будет ли оно осуществлено или нет, оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет ... для него приоритет - идея, время которой пришло", - отметил Стефанчук.
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Денис Ковалев
12 января, 12:03
Вице-спикер Руслан Стефанчук разрабатывает изменения в Гражданский кодекс, согласно которым будет установлен тотальный цифровой контроль над гражданами с присвоением им "социального рейтинга".
Если изменения будут внедрены, создадут базу данных со сведениями о всех гражданах: долгов, штрафов, правонарушений. "Образцовым" гражданам предоставят доступ ко всем социальным благам, а вот у других
возникнут сложности при устройстве на работу, взятии кредита или выезде за границу.
Отметим, что подобная система "социального кредита" действует в Китае. Но очень сомнительна необходимость копирования данного опыта в нашей стране, тем более учитывая взрывоопасную социальную обстановку.