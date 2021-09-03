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Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существуют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Формальные обстоятельства (чтобы распустить парламент - ред.) существовали и существуют. Но вопрос в том, будет ли оно осуществлено или нет, оно выгодно или нет. Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет ... для него приоритет - идея, время которой пришло", - отметил Стефанчук.

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Что для нас , людей поменяется , если распустите ?
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03.09.2021 14:49 Ответить
Так-так... если попробовать понять перспективы самого этого жирного черта, то тут всё ясно- он- на место Разумкова метит. При этом- Разумков откровенно засветился и подлежит устранению. Потому, этому жирному черту- я поверю: есть основания для роспуска Рады.

Полный звиздейшн! Пауки хотят вырваться из банки и жрать всё, что только не увидят...
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03.09.2021 14:52 Ответить
Якщо підуть вони на розпуск, де ж будуть харчуватися?
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03.09.2021 14:57 Ответить
Зебобики, он смотрит на вас. Я бы на вашем месте насторожился
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03.09.2021 14:58 Ответить
А кто проголосует за \слуг народа?.\Это не партия а сборище воров и наркоманов Пусть распускают Раду выберем более достойных более квалифицированных -надеюсь
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03.09.2021 15:03 Ответить
При нових виборах до ВР Зеклоун стане ньющем, і навіть може бути підданим імпічменту (хоча може не вистачити 345 голосів. А може і вистачити). Такі розклади засвідчили останні місцеві вибори та тенденція падіння рейтингу посіпак уродів.
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03.09.2021 15:03 Ответить
Нажерлись чи шо?))
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03.09.2021 15:03 Ответить
"ЗЕлені свині" починають розуміть , що у них два шляхи - або "Блазень" їх розпустить своїм указом , або їх разом з ним "на пару" розпустить "Майдан" - "на ремені"...
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03.09.2021 15:14 Ответить
Стефанчук намерен ввести социальный рейтинг

Политика

Эксклюзив
194
0

Денис Ковалев

Формальные основания для роспуска Рады существуют, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6380
12 января, 12:03
Вице-спикер Руслан Стефанчук разрабатывает изменения в Гражданский кодекс, согласно которым будет установлен тотальный цифровой контроль над гражданами с присвоением им "социального рейтинга".
Если изменения будут внедрены, создадут базу данных со сведениями о всех гражданах: долгов, штрафов, правонарушений. "Образцовым" гражданам предоставят доступ ко всем социальным благам, а вот у других
возникнут сложности при устройстве на работу, взятии кредита или выезде за границу.
Отметим, что подобная система "социального кредита" действует в Китае. Но очень сомнительна необходимость копирования данного опыта в нашей стране, тем более учитывая взрывоопасную социальную обстановку.
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03.09.2021 16:55 Ответить
 
 