Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов

Два года работы Верховной Рады IX созыва охарактеризировались значительным количеством публичных скандалов, связанных с народными депутатами "Слуги народа". Анализ открытых источников показывает, что фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат монобольшинства - всего 53 народных депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Среди основных причин скандалов: пророссийские заявления депутатов "Слуги народа", неэтичное поведение, в том числе и во время планерных заседаний ВР, а также обвинения в коррупции.

Среди лидеров по количеству публичных скандалов - Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский, Давид Арахамия.

"Это беспрецедентное количество публичных скандалов как для одной фракции. Несмотря на обещания Зеленского распрощаться со скандальными депутатами, большинство из них до сих пор являются членами фракции. Некоторые политики смогли попасть сразу в несколько громких скандалов за два года работы в парламенте. Среди возможных причин такой ситуации - формирование избирательного списка на парламентских выборах не на основе профессиональных качеств кандидатов, а благодаря личным симпатиям. В результате в парламент попали десятки человек, которые никогда раньше не занимались политикой и не понимают основ публичной коммуникации", - прокомментировал ситуацию председатель КИУ Алексей Кошель.

"Большое количество скандалов не только снижает доверие граждан к действиям власти, но и в целом негативно сказывается на отношении к парламенту", — добавил он.

Ниже приведены основные фигуранты скандальных ситуаций за первые два года работы ВР.

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Давид Арахамия - неоднократно отмечался одиозными заявлениями и комментариями (относительно ядерного оружия, разговора В. Зеленского с Д. Байденом на повышенных тонах, возможности предоставления воды в Крым и т.д.

Александр Корниенко - вместе с Д. Арахамией попал в сексистский скандал из-за высказываний о коллеге из партии.

Николай Тищенко - попал сразу в несколько публичных скандалов (в частности, из-за работы его ресторана "Велюр" во время локдауна, нарушения карантинных норм на дне рождении жены, одиозного поведения во время выборов народного депутата в Ивано-Франковской области.

Евгений Шевченко - совершил публичный визит к белорусскому диктатору А. Лукашенко, известен одиозными заявлениями о российско-украинской войне.

Елизавета Богуцкая - назвала известного украинского социолога Евгения Головаху "дедушкой" и "неким Евгением Ивановичем из позапрошлого века". Назвала коронавирус аферой, а мировую панику из-за болезни - "коронабесием".

Евгений Брагар - предложил одной из зрительниц телеканала продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Попал в скандал с патрульными: его заподозрили в вождении под наркотиками.

Александр Юрченко - депутата обвинили в попытке получения взятки за внесение предложений к законопроекту.

Максим Бужанский - обозвал журналистку "тупой овцой", известен своими провокационными заявлениями относительно российско-украинской войны и отношением к историческим событиям.

Василий Вирастюк - пожаловался, что на Прикарпатье мало символики с "Большим строительством".

Юлия Гришина - назвала Верховную Раду "Верховным Советом".

Оксана Дмитриева - была замечена журналистами в стенах Верховной Рады в сверхдорогом наряде.

Гео Лерос - подрался в Верховной Раде с депутатом Бужанским.

Александр Дубинский - попал под санкции США из-за вмешательства в президентские выборы, объяснил наличие дорогих автомобилей в его семье фразой "мама любит скорость", обвинял депутатов "Слуги народа" в получении "черной зарплаты".

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Роман Иванисов - как стало известно, народный депутат имел судимость за групповое изнасилование.

Юрий Камельчук - попал в скандал из-за неправильной парковки под Радой. Известен своими атиковидными заявлениями.

Даниил Гетманцев - попал в скандал из-за обвинений в лоббизме интересов представителей игорного бизнеса.

Валерий Колюх - во время заседания ВР бронировал отель в Доминикане.

Ольга Василевская-Смаглюк - назвала коронавирус маркетинговым ходом.

Богдан Торохтий - по информации журналистов, депутат обратился к мэру Киева с просьбой предоставить в пользование 8 квартир для своих помощников.

Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон - по информации журналистов, депутаты незаконно посетили один из ресторанов Киева во время локдауна.

Олег Арсенюк - устроил драку в одном из ресторанов Черкасс.

Юрий Корявченков - депутата обвинили в попытке лоббизма бизнес-интересов в Кривом Роге.

Николай Галушко - обвинил партию в торговле местами в списках на местных выборах.

Марьяна Безуглая - попала в скандал из-за заниженной стоимости квартиры в Киеве, которую указала в декларации.

Анна Колисник - во время выступления в ВР главнокомандующего ВСУ в переписке написала, что "нужно валить из этой страны".

Андрей Стрихарский - устроил драку в одном из ресторанов.

Елена Криворучкина - попала в секс-скандал из-за интимной переписки во время заседания ВР.

Ирина Верещук - в 2019 году заявила, что Украину не ждут в НАТО, поэтому стоит пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.

Анна Скороход - заявила о давлении руководства партии на нее и ее семью якобы из-за ее голосования вопреки общей позиции партии.

Антон Поляков - заявил, что был исключен из состава фракции из-за того, что раскритиковал решение политсилы в своем Telegram-канале.

Александр Куницкий - журналисты обвинили депутата в лоббизме и рекламировании своего бизнеса в ВР.

Сергей Литвиненко - скандал из-за кнопкодавства.

Елена Копанчук - скандал из-за кнопкодавства.

Андрей Одарченко - во время отдыха возник конфликт между нардепом и другим мужчиной, в результате которого депутата ударили в лицо.

Анатолий Остапенко - вел непристойную переписку со знакомым во время заседания Верховной Рады.

Евгений Петруняк - депутата заметили за просмотром в зале Верховной Рады провокационных медиафайлов.

Никита Потураев - с трибуны ВР предложил "расстрелять ОПЗЖ", что спровоцировало драку.

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Михаил Радуцкий - журналисты опубликовали фото нецензурной переписки депутата в ВР относительно назначения министра здравоохранения.

Олег Семинский - ударил мужчину в Чернигове, повредил его автомобиль.

Владимир Тимофийчук - в начале работы ВР оскандалился заявлением о том, что в политике он занимался фермерством в "Коломойском районе". Относительно политической программы отметил, что он ничего не обещал и не обещает.

Александр Качура - у народного депутата возник публичный конфликт с мэром Сум, в ходе которого между политиками произошла ссора. Так, мэр облил депутата водой, которую Качура принес с собой, чтобы продемонстрировать качество воды в городе.

Олег Воронько, Остап Шипайло, Александр Трухин, Степан Чернявский, Павел Павлиш - депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье в Киеве за бюджетные средства.

Андрей Герус - в ноябре 2019 года у депутата произошел конфликт с Олегом Ляшко, в результате которого политики подрались прямо в аэропорту.

Руслан Стефанчук - попал в скандал из-за того, что снимал квартиру у тещи за бюджетные средства.

Галина Третьякова - попала в скандал из-за фразы о "детях низкого качества" относительно ситуации с безработными.

Богдан Яременко - стал фигурантом "секс-скандала" в Верховной Раде.

Вячеслав Медяник - Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство после обнародования в СМИ переписки нардепа Вячеслава Медяника, где тот обещает "решить вопрос" с прокуратурой.

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