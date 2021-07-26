РУС
Новости
Монобольшинство блокирует в Раде законопроекты оппозиции, - КИУ

Монобольшинство блокирует в Раде законопроекты оппозиции, - КИУ

Представители провластной фракции "Слуга народа" фактически блокируют законодательные инициативы оппозиционных народных депутатов.

Об этом говорится в сообщении на странице общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как свидетельствуют данные мониторинга показателей законодательной работы фракций и групп Верховной Рады за время работы последней парламентской сессии (февраль-июль), всего за последние полгода были приняты 65 законов авторства народных депутатов Украины. И авторами большинства из них являются "слуги народа".

"Авторами абсолютного большинства законов, 95%, стали народные депутаты фракции "Слуга народа". Из 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобольшинства присутствуют в 62 документах. Таким образом, за последние полгода были приняты лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов "Слуги народа"", — отметили в КИУ.

На втором месте по количеству принятых законов — группа "Довира" и ВО "Батькивщина". Депутаты указанных политических сил присоединились к разработке 20 принятых законов. Народные депутаты "Оппозиционной платформы За жизнь" присутствуют среди авторов 16 принятых законов. Депутаты фракции "Голос" инициировали 13 действующих законов. Депутаты группы "За будущее" инициировали 11 принятых законов.

Меньше всего поддержанных законов у фракции "Европейская Солидарность" — за шесть месяцев Верховная Рада поддержала лишь 5 законов, среди авторов которых депутаты "ЕС".

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что "слуги народа" игнорируют важные законопроекты оппозиции.

"В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов "Слуги народа", редкость. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства. При этом поддерживаются преимущественно не принципиальны документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются", — отметил он.

Топ комментарии
+7
26.07.2021 13:34 Ответить
+6
26.07.2021 13:13 Ответить
+3
Пусте. Дайте народу ознайомитися з законопроектами від опозиції: може вони не варті того, щоби їх приймати. Якась маячня, а не закони. І таке буває.
26.07.2021 13:18 Ответить
26.07.2021 13:13 Ответить
26.07.2021 13:34 Ответить
придурки, почему флаг украины в верх тормашками ?))) взбунтовавшиеся избиратели зе?)))
26.07.2021 15:40 Ответить
Так звана опозиція керувала країною 30 років і за все має нести відповідальність бажано карну.
26.07.2021 13:17 Ответить
Пусте. Дайте народу ознайомитися з законопроектами від опозиції: може вони не варті того, щоби їх приймати. Якась маячня, а не закони. І таке буває.
26.07.2021 13:18 Ответить
Так то до ворожки не ходи , жопаблок і близько не моно підпускати до законів
26.07.2021 13:22 Ответить
Законопроект про те, щоб позбавляти українського громадянства тих, хто отримав кацапське норм?

А його подала опозиція (там з кількох фракцій автори - ЄС, Голос, Батьківщина і тд)...
26.07.2021 13:32 Ответить
Шо те Иудеи шо эти,от перемены мест слагаемых сумма и далее по тексту..
26.07.2021 13:26 Ответить
А коаліції якось по іншому десь працюють?
26.07.2021 13:35 Ответить
Бей!!! Бей!!!!
26.07.2021 13:38 Ответить
Задавлю шляппа!!!
26.07.2021 13:39 Ответить
Сейчас у верховного клоуна сконцентрирована вся власть в стране: парламент, сбу, полиция, прокуратура, суды, армия. За тридцать лет независимости, ни у одного преза не было столько рычагов влияния на ситуацию в стране. Два года безлимитной власти - это достаточный срок, чтобы создать мегаофигенные условия для бизнеса и инвесторов, чтобы по результатам 2021-го, рост ввп был на уровне 8-10% в год. Но что мы сейчас видим? Тотальная попа во всех сферах страны! Тут есть две причины просходящего: либо презедент идиот и абсолютно не раздупляется в происходящем и к чему это все приведет, либо он использует неограниченную власть исключительно для личного обогащения и обогания своего окружения. Хотя я больше склоняюсь к третьему варианту, когда инфантильный идиот использует неограниченную власть для обогащения себя и своего окружения, абсолютно не раздупляясь к какой катастрофе это может привести.
26.07.2021 13:45 Ответить
"Слуги" голосують, ВИКЛЮЧНО, ті закони, які лобіюють їх хазяї- олігархи.
Захищають їх інтереси в турборежимі, незважиючи на інтереси "мудрого" наріду.
26.07.2021 13:50 Ответить
Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.

Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.

Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2988505638084900&id=100007764793287 Юрий Бирюков
26.07.2021 14:01 Ответить
Осередок Путінських Засраних Жополизів взагалі треба вислати нафіг в )(уйлостан!
26.07.2021 14:24 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
26.07.2021 15:26 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
26.07.2021 15:33 Ответить
И шо теперь?
Так было всегда.
26.07.2021 16:32 Ответить
 
 