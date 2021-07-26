Монобольшинство блокирует в Раде законопроекты оппозиции, - КИУ
Представители провластной фракции "Слуга народа" фактически блокируют законодательные инициативы оппозиционных народных депутатов.
Об этом говорится в сообщении на странице общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Как свидетельствуют данные мониторинга показателей законодательной работы фракций и групп Верховной Рады за время работы последней парламентской сессии (февраль-июль), всего за последние полгода были приняты 65 законов авторства народных депутатов Украины. И авторами большинства из них являются "слуги народа".
"Авторами абсолютного большинства законов, 95%, стали народные депутаты фракции "Слуга народа". Из 65 принятых законодательных актов подписи депутатов монобольшинства присутствуют в 62 документах. Таким образом, за последние полгода были приняты лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов "Слуги народа"", — отметили в КИУ.
На втором месте по количеству принятых законов — группа "Довира" и ВО "Батькивщина". Депутаты указанных политических сил присоединились к разработке 20 принятых законов. Народные депутаты "Оппозиционной платформы За жизнь" присутствуют среди авторов 16 принятых законов. Депутаты фракции "Голос" инициировали 13 действующих законов. Депутаты группы "За будущее" инициировали 11 принятых законов.
Меньше всего поддержанных законов у фракции "Европейская Солидарность" — за шесть месяцев Верховная Рада поддержала лишь 5 законов, среди авторов которых депутаты "ЕС".
Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что "слуги народа" игнорируют важные законопроекты оппозиции.
"В Верховной Раде IX созыва фактически игнорируются законопроекты, разработанные оппозицией. Как показывает практика, принятие законопроектов, среди авторов которых нет депутатов "Слуги народа", редкость. Отдельные оппозиционные политики действительно могут быть среди авторов принятого закона, однако для этого им нужно присоединиться к инициативам монобольшинства. При этом поддерживаются преимущественно не принципиальны документы, тогда как ключевые законопроекты оппозиции игнорируются", — отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А його подала опозиція (там з кількох фракцій автори - ЄС, Голос, Батьківщина і тд)...
Захищають їх інтереси в турборежимі, незважиючи на інтереси "мудрого" наріду.
Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.
Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.
Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2988505638084900&id=100007764793287 Юрий Бирюков
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
Так было всегда.